etalytics sichert 8 Millionen Euro in Series-A-Finanzierungsrunde zur Erweiterung von KI-basierten

Energiesystemoptimierungslösungen und kündigt strategische Partnerschaft an

Mit einer gestärkten Forschung und Entwicklung sowie neuen Partnerschaften will etalytics KI-gestützte Nachhaltigkeit zu einem festen Bestandteil industrieller Prozesse in Europa und darüber hinaus machen.

Die etalytics GmbH, ein führender Anbieter für KI-basierte Energieintelligenz, hat erfolgreich eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Millionen Euro abgeschlossen. Geleitet wurde die Runde von Alstin Capital, mit maßgeblichen Beiträgen von ebm-papst als Co-Lead sowie dem TF H IV Technologiefonds Hessen GmbH & Co. KG, einem Fonds, der von der Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH (BMH) verwaltet wird. Die neuen Mittel werden genutzt, um die internationale Expansion voranzutreiben, das Kernprodukt etaONE weiterzuentwickeln und den Einsatz nachhaltiger Energielösungen in wichtigen Industrien wie Rechenzentren, Automobil- und Chemieindustrie zu beschleunigen – insbesondere bei Systemen für Kühlung, Heizung und Lüftung.

Aktuelle Herausforderungen im Fokus

Steigende Energiekosten, strikte Nachhaltigkeitsvorgaben und immer komplexere regulatorische Anforderungen setzen Unternehmen unter Druck, ihre Energieeffizienz zu maximieren. Die etaONE-Plattform von etalytics bietet eine Lösung, die Unternehmen hilft, Energieverbrauch und Emissionen zu senken und gleichzeitig die Effizienz von Betriebsteams zu steigern. Besonders in energieintensiven Branchen wie Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen (HLK) hat sich etaONE als unverzichtbares Werkzeug bewährt.

Erfolge mit namhaften Kunden

etalytics hat neue Maßstäbe im Energiemanagement für Rechenzentren sowie die chemische, pharmazeutische und Automobilindustrie gesetzt, mit namhaften Kunden wie Equinix, Digital Realty, NTT Data und Volkswagen. Dank etaONE konnten Kunden ihren Energieverbrauch in HLK-Systemen um bis zu 50 % reduzieren, was nicht nur Kosten spart, sondern auch den CO₂-Fußabdruck erheblich verringert.

Technologische Innovation

Im Kern von etaONE steht ein fortschrittlicher KI-Algorithmus, der Energieverbrauchsdaten nicht nur analysiert, sondern auch prädiktive Einblicke liefert, um Energiesysteme proaktiv zu optimieren. Kombiniert mit digitalen Zwillingen und physikalischer Modellierung passt sich die Plattform dynamisch an externe Bedingungen wie Temperaturschwankungen und Energiepreise an. Darüber hinaus ermöglicht etaONE die frühzeitige Erkennung von Anomalien in kritischen Infrastrukturen, was schnelle Problemlösungen begünstigt.

Internationale Expansion und Innovation durch Finanzierung

Mit der neuen Finanzierung wird etalytics seine globale Präsenz ausbauen, die Vertriebs- und Customer Success Teams stärken und weitere innovative Funktionen in etaONE einführen. Ziel ist es, Unternehmen datenbasierte Entscheidungen zu ermöglichen, die nicht nur Energieeinsparungen fördern, sondern auch ihre Nachhaltigkeitsziele vorantreiben.

„Wir freuen uns, mit so starken Investoren und einem strategischen Partner zusammenzuarbeiten, die unsere Vision für das Energiemanagement der Zukunft teilen,“ erklärt Dr. Niklas Panten, CEO von etalytics. „Unser Ziel ist es, internationale Märkte zu erschließen und neue Standards für den Energieverbrauch in der Industrie zu setzen. Mit diesen Innovationen wollen wir nicht nur Effizienz, sondern auch globale CO₂-Reduktionen maßgeblich voranbringen.“

Stimmen der Investoren

Dr. Andreas Schenk, Principal bei Alstin Capital: “etalytics liefert die dringend benötigte Lösung für ein nachhaltiges, effektives und zukunftsweisendes Energiemanagement in der Industrie. Besonders überzeugt hat uns, dass die KI-basierte Software alle Komponenten in einem Betrieb analysiert und sich selbstständig an externe Bedingungen (Temperatur, Energiepreise) anpasst. Entscheidend war für uns auch, dass die komplexen Reportinganforderungen des Energieeffizienzgesetzes für Rechenzentren berücksichtigt werden. Wir sind sehr stolz darauf, das erfahrende etayltics-Team auf diesem Weg zu begleiten und zu unterstützen.“

Sebastian Schnell, Senior Investment Manager der BMH: „Als hessischer Pionier im Bereich des KI-gesteuerten Energiemanagements hat etalytics eindrucksvoll gezeigt, wie Effizienzsteigerungen nicht nur zu erheblichen Kosteneinsparungen für Unternehmen führen, sondern auch ein entscheidender Hebel zur Erreichung der Klimaziele sind. Seit unserem Investment im Geschäftsjahr 2022 beobachten wir mit Begeisterung, wie das hervorragende Management-Team von etalytics, das Unternehmen erfolgreich vorantreibt. Wir freuen uns, nun auch mit unserem Technologiefonds TF H IV zu investieren und diesen Weg gemeinsam mit etalytics und den Co-Investoren Alstin Capital und ebm-papst fortzusetzen.“

Strategische Partnerschaft mit ebm-papst

Die Finanzierungsrunde markiert zudem den Beginn einer neuen Partnerschaft mit ebm-papst, einem weltweit führenden Unternehmen für energieeffiziente Ventilations- und Antriebstechnik. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird ebm-papst eng mit dem etalytics-Team an Forschungs- und Entwicklungsinitiativen arbeiten. Die Partnerschaft wird nicht nur die Marktreichweite der etalytics-Technologie erweitern, sondern auch Innovationen in der Forschung und Entwicklung vorantreiben und den Einsatz fortschrittlicher Energielösungen in verschiedenen Industrien beschleunigen.

Klaus Geißdörfer, CEO der ebm-papst Gruppe:

“Mit der strategischen Beteiligung an etalytics setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung einer klimafreundlicheren Zukunft. Mithilfe unserer effizienten EC-Ventilatoren konnten wir bereits den CO2e Fußabdruck in zahlreichen Kundenanwendungen reduzieren. Durch die Kombination unserer Ventilatoren-Technologie mit den KI-Systemen von etalytics werden wir den Energieverbrauch und Treibhausgasausstoß unserer Kunden noch weiter senken.“

