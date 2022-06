Das Münchner Foodtech Startup gewinnt den ersten Platz bei den diesjährigen European Green Awards in der Kategorie „Food & Beverages“ und setzt sich damit gegen insgesamt 356 Teilnehmende aus 12 Ländern durch.

Der Award wird von dem European Institute of Applied Sustainability verliehen und würdigt nationale und internationale Unternehmen und Einzelpersonen, die zum Übergang zu einer modernen, ressourceneffizienten, fairen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft beitragen.

Nachdem Greenforce bereits durch mehrere nationale Auszeichnungen wie den PETA Vegan Food Award, den Gründer des Jahres Award oder den Green Product Award brilliert, freut sich das Foodtech Startup über die erste internationale Trophäe, die von der fachkundigen Expertenjury als nachhaltigstes Produkt im „Food & Beverages“ Bereich verliehen wurde. Dass die Produktpalette von Greenforce nicht nur durch gesunde Inhaltsstoffe glänzt, sondern auf allen Ebenen nachhaltig agiert, ist einer der Gründe für den goldenen, ersten Platz.

Die Jury, unter anderem bestehend aus Dr. Andrea Grimm (Mitbegründerin des European Institute of Applied Sustainability), Martin Neureiter (Präsident der CSR Company International) sowie Philipp Steinberger (Head of Investors ClubVenture), ehrt den ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz der veganen Lebensmittel, die in Pulverform verkauft werden.

„GREENFORCE wurde von der Jury als Gewinner in der Kategorie Food & Beverages als nachhaltiges Produkt ausgewählt, weil es über die gesundheitlichen Aspekte der veganen Ernährung hinausgeht und den Käufern ein ganzheitlich nachhaltiges Produkt bietet. Die Jury würdigte den holistischen Nachhaltigkeitsansatz des veganen Lebensmittels, das in Pulverform verkauft wird.

Dadurch hat der Transport einen geringeren ökologischen Fußabdruck. Greenforce-Produkte sind aber auch länger haltbar, müssen nicht gekühlt werden, sind nachhaltig verpackt, lassen sich gut portionieren und können so Lebensmittelabfälle reduzieren. Und schließlich sind die Produkte frei von Tierleid, da sie zu 100 % aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt werden.“, schreibt die Jury des European Green Awards.

Thomas Isermann, CEO und Gründer von Greenforce: „Unser erster internationaler Award ist vor allem eine enorme Wertschätzung an unser starkes Team, was sich Tag für Tag unermüdlich für unsere Mission einsetzt. Gemeinsam geben wir alles dafür, um über den Hebel der pflanzlichen Ernährung zur Erhaltung unseres Planeten beizutragen und solche Auszeichnungen sind für uns eine zusätzliche Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Der European Green Awards hat es sich zur Aufgabe gemacht, herausragende ökologische und faire Leistungen nicht nur zu würdigen, sondern ihnen über diese Plattform auch internationale Sichtbarkeit als exzellente Nachhaltigkeitsakteure und Zukunftsgestalter zu bieten. Damit leistet der European Green Award einen Beitrag zum Übergang Europas zu einer modernen, ressourcenschonenden, fairen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft der Zukunft. Der European Green Award wird von der Non-Profit-Organisation European Institute of Applied Sustainability (EIAS) organisiert.

