Knalleffekt: Eveline Steinberger setzt Investoren-Kollegen bei „2 Minuten 2 Millionen“ stark unter Strom & fordert mehr Innovation | Staffel 11 ab 30. Jänner 2024 auf JOYN & PULS 4

Neu bei #2min2mio: Innovations-Expertin Eveline Steinberger. Zudem wieder mit dabei ist Erfolgs-Hotelier Bernd Hinteregger. Sie vervollständigen die Investoren-Runde um Hans Peter Haselsteiner, Katharina Schneider, Heinrich Prokop & Christian Jäger.

78 Millionen Euro. 10 Staffeln. Über 700 Start-Ups. Das PULS 4-Erfolgsformat „2 Minuten 2 Millionen“ geht in die nächste Runde. Ab Dienstag, den 30. Jänner 2024 stehen immer dienstags um 20:15 Uhr auf JOYN & PULS 4 die mutigsten Jungunternehmer:innen des Landes im Rampenlicht, wenn sie vor einer hochkarätigen Investoren-Runde aus sowohl alten Bekannten als auch neuen Gesichtern im PULS 4 Studio pitchen. Wieder mit dabei sind Bau-Tycoon Hans Peter Haselsteiner, Mediashop-Gründerin & Erfolgsunternehmerin Katharina Schneider, Müsli-Millionär Heinrich Prokop und Selfmade-Millionär Christian Jäger.

Investorinnen-Neuzugang bei „2 Minuten 2 Millionen“: Erstmals mit von der Partie und neu in der #2min2mio-Investoren-Familie ist Unternehmerin und Innovations-Expertin Eveline Steinberger. Die gebürtige Steirerin studierte Betriebswirtschaftslehre. Danach arbeitete sie bei einer renommierten Beratungsfirma gefolgt vom Verbund, bis sie vor zehn Jahren ihr eigenes Technologie- und Venture Capital Unternehmen gründete. Mit einem klaren Blick und immer einer Vision vor Augen liegen ihre inhaltlichen Schwerpunkte auf disruptiven Technologien und nachhaltiger Energie. Darauf wird sie auch bei „2 Minuten 2 Millionen“ in ihrer neuen Rolle als Investorin achten: „Ich möchte mit meinem Engagement bei #2min2mio jungen Menschen Mut machen sich mit Innovation und nachhaltigen Technologien zu beschäftigen und ihre Ideen auch zu verwirklichen.“

Wieder zurück: Erfolgs-Hotelier Bernd Hinteregger ruft aus dem Kärntner #2min2mio-Studio

Bernd Hinteregger mischt wieder die Investoren-Runde auf und bringt direkt aus dem Kärntner #2min2mio-Studio frischen Wind. Denn er tritt nicht nur als Investor auf, sondern bietet mit dem Kärnten-Start-Up-Ticket auch ein umfangreiches Netzwerk für den erfolgreichen Unternehmensaufbau: Von Hilfe bei der Erstellung eines Business Plans, über die Unterstützung beim Bau eines Prototyps bis hin zu einem echten Cash Investment – Mit dem breiten Angebot des Kärnten-Start-Up-Ticket sollen Start-Ups in Österreich gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten noch mehr Kraft und Energie erhalten und eine erfolgreiche Positionierung am Markt schaffen.

Aufregung, Spannung, Freude und große Überraschungen – diese zwei Minuten können alles verändern: Ab 30. Jänner 2024 immer in der Primetime auf JOYN & PULS 4 bestreiten die Start-Ups vor der hochkarätigen Investoren-Runde eine Gratwanderung zwischen Erfolg und Misserfolg. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle ist garantiert. Und das bei den Jungunternehmer:innen im Scheinwerferlicht sowie auch den Business-Angels in ihren Stühlen.

„2 Minuten 2 Millionen – Die PULS 4 Start-Up-Show“ – die neue Staffel – ab 30. Jänner 2024 um 20:15 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Bild @ Gerry Frank Photography 2023 (@ Gerry Frank Photography 2023 (Photographer)

Quelle ProSiebenSat.1 PULS 4