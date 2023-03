Every. Gründer von Forbes 30 Under 30 ausgezeichnet

Forbes-Ranking: Every. Foods Gründer Casimir Rob und Benjamin Ahlers auf der Liste „30 Under 30 Europe“

30 Under 30: Das Forbes Magazin zählt die beiden Gründer und Geschäftsführer des Berliner Start-ups Every. Foods Casimir Rob (29) und Benjamin Ahlers (29) zu den talentiertesten Jungunternehmern in der DACH-Region. 30 Under 30 ist eine jährliche Publikation des US-amerikanischen Magazins Forbes, das junge Menschen aufgrund ihrer außergewöhnlichen Leistung vorstellt.

In der Kategorie Einzelhandel und E-Commerce schafften es die Every. Foods Gründer mit ihrem Frozen Food Start-up für vegane Fertiggerichte jetzt unter die Top 30 Persönlichkeiten.

Das Ziel von Every. Foods ist, gesunde Ernährung so einfach wie möglich in den Alltag zu integrieren. „Die Inspiration dazu kam aus persönlicher Erfahrung: Lange Arbeitszeiten und der Wunsch nach gesunder Ernährung waren schwer unter einen Hut zu bringen“, erklärt Casimir Rob. Alle Every. Gerichte sind vegan, ohne Zusatz- oder Konservierungsstoffe und in nur zehn Minuten fertig zubereitet. Die Mahlzeiten werden in wiederverwertbaren Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen direkt zu den Kund:innen nach Hause geliefert.

Das 2020 gegründete Berliner Unternehmen expandierte innerhalb von nur zwei Jahren in sechs verschiedene europäische Länder (Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Dänemark) und verkaufte allein im Jahr 2022 mehr als eine Million Mahlzeiten. Die Produktpalette vergrößerte sich auf über 50 verschiedene Produkte. „Unsere Mahlzeiten sind der Beweis für die Vielfalt, die Leichtigkeit und den facettenreichen Geschmack einer pflanzlichen Ernährung“, sagt Benjamin Ahlers.

Bild every. Gründer

Quelle Cléo Public Relations