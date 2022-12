Derma2go AG gewinnt evodia als Investor. Der Teledermatologie-Anbieter derma2go ermöglicht Patienten mit chronischen Hauterkrankungen eine ganzheitliche Versorgung und begleitet sie auf ihrem Weg zu einer gesunden Haut.

Die schweizerische Investmentgesellschaft evodia GmbH www.evodia.ch investiert in das digitale Start-up derma2go AG. Das junge Unternehmen wurde 2018 in Zürich gegründet und bietet seither im DACH-Raum digitale Hautarztbesuch an. Helge Lewerenz, Gesellschafter von evodia, investiert bereits seit mehreren Jahren erfolgreich in digitale und nachhaltige Healthcare Unternehmen.

Mit seinem jüngsten Investment in derma2go setzt er ein weiteres wichtiges Zeichen: „derma2go ist schon heute ein beeindruckendes Unternehmen und erfolgreicher Player in der DACH-Region im Bereich dermatologischen Versorgung. Ein spannendes Geschäftsfeld mit enorm viel Potential und starker Verankerung in der Universitätsmedizin. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit derma2go unser bisheriges Beteiligungs-Portfolio optimal ergänzen.”

Mit dem Investment beendet derma2go das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr und schafft optimale Voraussetzungen für das Jahr 2023. Das Kapital wird für die weitere Produktentwicklung, den Ausbau des bestehenden Netzwerks sowie die Etablierung weiterer nationaler und internationaler Partnerschaften verwendet.

Dominik Haller, Geschäftsführer von derma2go: „Wir freuen uns, mit evodia einen starken und erfahrenen Partner an unserer Seite zu haben. Helge Lewerenz und das Netzwerk von evodia werden uns mit ihrer enormen Expertise tatkräftig auch in unserem Verwaltungsrat unterstützen.”

Gemeinsames Ziel ist es, die Gesundheitsbranche in Europa mit personalisierter, dermatologischer Versorgung nachhaltig zu verändern. Patienten werden ganzheitlich und digital auf ihrem Weg zu einer gesunden Haut betreut.

Bild (von links nach rechts): Dominik Haller (CEO derma2go), Helge Lewerenz (Gesellschafter von evodia), Prof. Dr. Kristian Reich, Dr. Christian Greis (Medical Director derma2go).

Quelle derma2go Deutschland GmbH