Familien-Hideaway für einen Winter voller Abenteuer

Pisten, Winterspaß und Schneevergnügen für die ganze Familie. Im Familotel Bayrischzell in Oberbayern verbringen aktive Familien unbeschwerte Wintertage. Im Familienresort am Fuße des Wendelsteins in den bayerischen Alpen erleben Groß und Klein das innovative Urlaubskonzept Move & Relax und tanken neue Energie für den Familienalltag. Der Urlaub steckt voller Naturerlebnisse und Bewegung, Entspannung und Abenteuer.

Das Bayrischzell Familotel Oberbayern liegt herrlich zentral, um die beliebtesten Skigebiete der Region zu genießen. Das Auto kann stehenbleiben, denn der Skibus mit Haltestelle direkt vor dem Hotel ist kostenlos. Ohne Parkplatzsuche und mit dem Ski-Ticket bereits bequem an der Hotelrezeption gelöst, geht es schnurstracks auf die Piste. Am Sudelfeld verbringen Kinder, Anfänger und Könner traumhaft schöne Skitage. Kinderareale, wo die Jüngsten ihre ersten Schwünge üben, gibt es hier genauso wie einen coolen Snowpark und eine Actionwelt. In den Almhütten lassen sich die Skigäste köstliche Gerichte schmecken.

Schließlich gehört das gemütliche Hüttenfeeling zu einem gelungenen Skitag mit dazu. Ebenso groß ist die Schneegaudi am Tannerfeld in Bayrischzell. Wenn der Zauberteppich die Schneezwerge „wie von Geisterhand“ den Hügel hinaufbringt und der lustige Kinder-Parcours wartet, dann macht das Skifahrenlernen gleich noch mehr Spaß. Auf Schneesicherheit können sich Familien dank moderner Beschneiungsanlagen verlassen. Im Das Bayrischzell Familotel Oberbayern schöpfen Familien aus dem Vollen: Die Skiwiese für die Kleinsten befindet sich besonders praktisch direkt im Hotelgarten. Der Natureislaufplatz am Seeberg ist nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt. Es geht hinaus zum Snowtubing und Rodeln – alles, was Kinderaugen zum Leuchten bringt, ist möglich.

Mit „Move & Relax“ haben Familien mehr vom Urlaub

Die Move & Relax Philosophie im Das Bayrischzell Familotel Oberbayern ist innovativ und bringt frische Energie für die ganze Familie. Ein durchdachter Mix aus Bewegung, Regeneration und gesunder Ernährung macht Groß und Klein fit und gibt neue Kraft für die Challenges des Familienalltags. Der 1.700 m2 große Move & Relax Bereich im Resort bietet eine erstklassige Infrastruktur, um die Fitness und Vitalität zu steigern – vom Move Bereich mit modernsten Trainingsgeräten und dem 25 m Sportbecken über die Group Fitnessangebote bis hin zum Personal Training mit erfahrenen Coaches. Wohltuende Regeneration finden aktive Familien in der Sauna-Landschaft (mit Familiensauna), im In- und Outdoor-Pool, in Pletzi´s Wasserwelt und bei entspannenden Massagen und Beautyanwendungen für Eltern und Kinder.

Die Eltern genießen im Das Bayrischzell Familotel Oberbayern auch freie Zeit für sich, denn die kleinen Gäste von 0 bis 11 Jahre sind bei den professionellen Pädagogen in besten Händen. In Pletzi’s Happy Club ist immer was los – ob Indoor oder Outdoor. Das Kinder-Betreuungsprogramm steckt voll Bewegung, spielerischer Förderung und der nötigen Portion Entspannung.

Eltern und Kinder schätzen die vielen Aktivitäten, die darauf abzielen, die jungen Gäste zu stärken, sie mit sich selbst und ihren Fähigkeiten vertraut zu machen. Natur und Sport, Bewegung von Körper und Geist sind Teil des Move Konzepts, das die Kinderbetreuer großartig umsetzen. Mit dem Teens Club und einem actionreichen Freizeit-Angebot hat Das Bayrischzell Familotel Oberbayern auch den Jugendlichen viel zu bieten.

Move & Relax. Charge your next level family life. Die vital-innovative Urlaubsphilosophie Move & Relax der Pletzer Resorts begeistert im Das Bayrischzell Familotel Oberbayern Kinder, Teens sowie dynamische Eltern und bringt neue Energie für den Familienalltag. Das Bayrischzell Familotel Oberbayern wurde 2020 eröffnet und bietet 69 Zimmer. Die Pletzer Resorts wurden im Jahr 2018 gegründet, mit Sitz in Hopfgarten in Tirol. Die Pletzer Resorts haben insgesamt 474 Zimmer und Suiten in 5 Resorts.

Entspannte Adventstage (04.–30.11.2025, 02.–18.12.2025)

Leistungen: ab 3 Übernachtungen = 4 Tage Family Time, Genuss von früh bis spät: All-Inclusive alkoholfrei für die ganze Familie, 10 % Ermäßigung auf den Sportverleih bei Top on Mountain, 10 Euro Gutschein für Anwendungen im Move & Relax Bereich, Late Check-Out bis 12 Uhr inkl. Mittagssnack, Kinderbetreuung mind. 60 Stunden/Woche inkl. Programm ab 3 Jahre, Eintritt Move & Relax Bereich inkl. Gruppentrainings, Bademäntel und Badeslipper, kostenloses WLAN – Preis p. P.: ab 558 Euro

Mehr Weihnachten – 1 Nacht geschenkt (22.–27.12.2025)

Leistungen: ab 5 Übernachtungen = 6 Tage Family Time, Genuss von früh bis spät: All-Inclusive alkoholfrei für die ganze Familie, 1 Nacht geschenkt, Kinderbetreuung mind. 60 Stunden/Woche inkl. Programm ab 3 Jahre, Eintritt Move & Relax Bereich inkl. Gruppentrainings, Bademäntel und Badeslipper, kostenloses WLAN – Preis p. P.: ab 1.627 Euro

Bild: Schneeschuhwanderung Quelle: Stefan Ringler (Familotel Bayrischzell)

Quelle mk Salzburg