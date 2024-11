Fancourt bietet über 140 Aktivitäten für eine magische Urlaubszeit

Über 140 einzigartige südafrikanische Weihnachtsabenteuer im Fancourt

Vor der atemberaubenden Kulisse der Outeniqua-Berge entlang der Garden Route Südafrikas verspricht Fancourt ein einzigartiges Urlaubserlebnis. Von versteckten Bergpools bis hin zu Afrikas bestbewerteten Golfplätzen – die Abenteuer bei Fancourt sind einmalig und machen jeden Tag zu einem neuen Kapitel voller Entdeckungen. Ob es um aufregende Outdoor-Aktivitäten, unvergessliche Familienerlebnisse oder luxuriöse Entspannung geht, Fancourt bietet mit über 140 Aktivitäten eine „Wählen Sie Ihr eigenes Abenteuer“-Urlaubszeit, die diese Saison wahrhaft magisch macht.

Exklusive Golf- und Spa-Erlebnisse nur bei Fancourt

Für alle, die Ruhe suchen, ist das preisgekrönte Spa von Fancourt eine luxuriöse Oase. Das Signature-Treatment, „Esse Facial“ vereint südafrikanische Inhaltsstoffe wie Marula, Baobab und Rooibos und schafft ein Wellness-Erlebnis tief verwurzelt in der lokalen Tradition. Gäste können sich im großzügigen römischen Bad oder im Außen-Whirlpool entspannen oder sich in den modernen Fitness-Einrichtungen aktiv betätigen.

Golfliebhaber finden ihr Paradies auf den drei weltberühmten Plätzen von Fancourt, die vom legendären Gary Player entworfen wurden. Jeder Platz bietet ein einzigartiges Erlebnis – von den rauen Dünen und anspruchsvollen Fairways des Links-Kurses über die malerischen Landschaften des Montagu-Kurses bis hin zu den atemberaubenden Bergblicken der Outeniqua-Greens. Mit der strahlenden Sommersonne ist dies die perfekte Zeit, um in Südafrika Golf zu spielen, während die Fancourt Golf & Fitness Academy Lektionen für Spieler aller Altersgruppen bietet.

Eine festliche Saison voller südafrikanischer Abenteuer

Bei den festlichen Feierlichkeiten in Fancourt geht es nicht nur um Entspannung, sondern auch um bleibende Erinnerungen. Die Festivitäten beginnen am 15. Dezember mit dem Summer Wine Festival, bei dem 28 charakteristische Weine von führenden südafrikanischen Winzern mit exklusiven Verkostungsnotizen vorgestellt werden. Am 17. Dezember bringt der Weihnachtsmarkt lokale Kunsthandwerker zusammen, die einzigartige handgefertigte Geschenke anbieten.

Abenteuerliche Outdoor-Aktivitäten für die ganze Familie

Der Morgen kann mit einer beruhigenden Yoga- oder Pilates-Session beginnen oder mit einem aufregenden Sonnenaufgangs-Hike zu den Pepsi Pools, einem versteckten Badeplatz mit funkelndem, blauem Wasser. Familien können aus einer Vielzahl an Aktivitäten wählen, wie Erdbeerpflücken, traditionelle südafrikanische Spiele, Fun Runs, Angelausflüge und Workshops zur Herstellung von Weihnachtsdekorationen. Weitere südafrikanische Abenteuer beinhalten morgendliche Ausflüge zur Herold’s Bay, die auf einer Klippe mit dramatischen Ausblicken thront, oder Wanderungen rund um den Garden Route Dam.

Fancourt ist außerdem der perfekte Ort für Live-Konzerte mit südafrikanischen Künstlern. Weitere Gruppenerlebnisse umfassen Karaoke-Abende und Videospielturniere für Kinder, Filmabende und Entspannung am Pool.

An Heiligabend erwartet Sie „Carols by Candlelight“, gefolgt von einem exquisiten Abendessen im Henry White’s. Während der gesamten Festzeit sorgen lebhafte Poolpartys, eine Golf-Cart-Parade und eine Silvesterfeier mit Live-Musik für ausgelassene Stimmung. Mit der „Stationery Drive“-Initiative haben Gäste die Möglichkeit, einen bedeutenden Unterschied zu machen, indem sie Spenden für Schulmaterialien im Rahmen des George Family and Child Care leisten.

Abenteuer warten in George, Südafrika.

Für alle, die die Umgebung von Fancourt erkunden möchten, bietet die nahegelegene Stadt George großartige Shopping- und kulinarische Erlebnisse. Die Redberry Farm lädt zum Erdbeerpflücken ein, zu Ponyritten und zum Erkunden des größten Labyrinths der südlichen Hemisphäre. Outdoor-Enthusiasten können Big-5-Safaris, Angelausflüge, Museumsbesuche und atemberaubende Landschaften mit goldenen Stränden und Heißluftballonfahrten erleben.

Ob auf der Suche nach einem friedlichen Rückzugsort oder einem aufregenden Abenteuer – bei Fancourt kann jeder die Saison auf seine eigene Weise feiern. Entfliehen Sie dem Winter und finden Sie Ihr perfektes Urlaubsziel bei Fancourt.

Für weitere Informationen: www.fancourt.co.za

Bild The Manor House Private Dining @ Fancourt

Quelle Lobster Communications GmbH