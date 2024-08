Tiefblauer Himmel, goldene Lärchen, weisse Berggipfel – Farbenfroher Herbst im Engadin

Das 4-Sterne Superior Hotel Belvedere bildet zusammen mit dem 4-Sterne Engadiner Boutique-Hotel GuardaVal und dem 3-Sterne Superior Badehotel Belvair das Resort BELVEDERE HOTEL FAMILIE – drei einzigartige Hotels in Scuol im Unterengadin.

Der Herbst bietet hier ein beeindruckendes Naturschauspiel: Die unzähligen Lärchen, die das Landschaftsbild prägen, färben sich goldgelb. Die Kulisse zum Wandern und Biken könnte nicht schöner sein. In der Belvedere Hotel Familie steht der Herbst ganz im Zeichen von feinen Wildmenüs, erholsamer Wellness und tollen Events.

Toptermine im Herbst

Mit dem „StradivariFEST“ findet jährlich eine Konzertreihe von internationalem Rang statt. Das konzertierende Stradivari Quartett spielt auf der ganzen Welt, unter anderem in London, New York, Tokio, Peking, Hamburg und natürlich an verschiedenen Orten in der Schweiz. Jeweils im Herbst gastiert das Quartett mit seinem „StradivariFEST“ im Unterengadin und spielt an besonderen Orten wie im Schloss Tarasp und in den Kirchen von Lavin, Sent und Scuol (10.-15.09.24). Die Pauschale für das StradivariFEST im Hotel Belvedere beinhaltet fünf Übernachtungen mit kulinarischem Verwöhnprogramm, fünf Konzerte des StradivariFEST sowie drei Transfers zu den Konzerten.

Von 13. bis 15. September 2024 findet im Hotel Belvedere das Genuss- und Jazzwochenende statt. Wein- und Whiskyverkostungen, kulinarische Spezialitäten, ein Kamingespräch mit dem ehemaligen Skirennfahrer Marco Büxi Büchel und ein Jazzabend sorgen für ein genussreiches Herbstwochenende.

Drei Hotels für eine herbstliche Auszeit Wellness & Genuss

In der Belvedere Hotel Familie wird dem Gast mehr geboten. Das Wellness-Angebot ist vielfältig: im SPA Vita Nova, in den hauseigenen Wellness-Bereichen oder im Engadin Bad Scuol mit Bade- und Saunalandschaft, Römisch-Irischem Bad und ORIGYM Fitness. Ohne Umwege und Mehrkosten tauchen die Belvedere-Gäste in das grosse Wellness-Gefühl ein. Ebenso grosszügig ist das kulinarische Verwöhnprogramm vom Welcome-Aperitif über das alpine Schlemmerfrühstück und die Zvieri-Jause für den kleinen Hunger bis hin zum köstlichen Dîner.

Während das Belvedere die Grandezza eines Grandhotels ausstrahlt und als das Wellness- und Lifestyle Hotel der „Familie“ gilt, ist das GuardaVal in einem 400 Jahre alten Engadinerhaus das vielleicht roman-tischste Hotel im Unterengadin. Das Belvair besticht durch sein modernes Design und liegt direkt neben dem öffentlichen Engadin Bad, wo Geniesser im reinen Mineralwasser baden. Für den Gast könnte es nicht einfacher sein: Alle drei Häuser sind untereinander und mit dem Engadin Bad Scuol verbunden.

Grosszügige Inklusivleistungen sind bei jedem Aufenthalt im Preis inbegriffen: zum Beispiel der Wanderpass, die Benützung der Rhätischen Bahn bis Zernez, die PostAuto-Linien im ganzen Unterengadin sowie der unbeschränkte, mehrmalige Eintritt ins Engadin Bad Scuol. Wer im Herbst im Hotel GuardaVal eincheckt, freut sich über viele frisch renovierte Zimmer, die noch mehr Wohnkomfort und ein schönes Ambiente bieten. Neue Einbauschränke aus Arvenholz und Parkettböden aus Eiche unterstreichen das stilvolle Flair. Im Hotel Belvedere wartet eine neue Doppelkabine im SPA auf die Wellnessgeniesser.

Wandern und Biken im Schweizer Nationalpark

Die Belvedere Hotel Familie lädt ein, den Schweizer Nationalpark zu entdecken. Von der Belvedere Bar Lounge aus blickt man auf den höchsten Berg des ältesten Nationalparks der Alpen, den 3.173 Meter hohen Piz Pisoc, und bekommt einen Vorgeschmack auf traumhafte Wanderungen, Bergtouren und Naturbeobachtungen. Von Spazier- und Wanderwegen, über Themenwege bis hin zu alpinen Routen bietet die Nationalparkregion ein abwechslungsreiches Wanderangebot mit herrlichen Panoramen, beeindruckenden Schluchten und einer grossartigen Flora und Fauna. Naturbegeisterte kommen mit vielen öffentlichen Verkehrsmitteln kostenlos und umweltfreundlich zu den Ausgangspunkten ihrer Wanderungen und wieder zurück – zum Beispiel nach S-charl. Dort ist eine Wanderung durch den höchstgelegenen zusammenhängenden Arvenwald Europas im Herbst ein besonders eindrückliches Erlebnis. Bis 03. November 2024 ist täglich eine Berg- und Talfahrt mit der Gondelbahn Scuol-Motta Naluns inbegriffen.

Ein Bike-Spot mit Fullservice

Über 500 Kilometer markierte Strecken und unzählige naturbelassene Trails machen das Unterengadin zu einer der beliebtesten Bikeregionen der Schweiz. Bikebegeisterte Urlauber erleben hier in der traumhaft schönen Nationalparkregion alpine Trails pur. Die Infrastruktur ist perfekt auf Biker abgestimmt – von der nahtlosen Anbindung des Tourennetzes an den öffentlichen Verkehr über den Biketransport bis hin zu Bergbahnen und einer gelebten Mountainbike-Kultur. Die Belvedere Hotels gelten als beliebte Bike-Hotels der Region und bieten ein vielseitiges Service für sportliche Gäste. Direkt neben dem Hotel Belvedere können beim Partnerbetrieb Jon Sport Alpin Mountainbikes und E-Bikes gemietet werden.

