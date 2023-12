Feel Good Food For Every. Day – mit Every. Foods ins neue Jahr

Wir allen kennen das Gefühl, etwas ändern zu wollen. Alte Gewohnheiten über Bord zu werfen, damit wir uns einfach wieder wohl(er) in unserer Haut fühlen. Der Veganuary ist für viele der perfekte Einstieg in eine pflanzenbasierte Ernährung, die nicht nur gesundheitliche Vorteile für unseren Körper bringen kann, sondern auch zum Erhalt unserer Umwelt und zum Wohl der Tiere beiträgt.

Every. Foods liefert uns dabei genau die passenden veganen Gerichte ins Haus, die wir für den Start einer neuen Routine benötigen.

Die Mahlzeiten sind alle gesund und ausgewogen, schnell in nur 10 Minuten aufgewärmt und schmecken einfach superlecker. Im praktischen Abonnement sparen wir uns ab sofort sogar das schwere Tragen von Einkaufstüten und bekommen die Produkte nicht nur tiefgekühlt bis an die Haustür geliefert, sondern dank der Schockfrostung auch immer erntefrische Zutaten auf unseren Tisch.

Every. Everyday. Und der Veganuary kann kommen.



So einfach geht gesundes Essen mit Every.

Auswahl an einer Vielzahl ausgewogener, leckerer und veganer Gerichte# Rein natürliche Zutaten, ohne künstliche Aromen oder Geschmacksverstärker# Bestellung ab 6 Gerichten im Abonnement möglich

Maximale Flexibilität durch individuelle Lieferfrequenz

Minimierung von Lebensmittelverschwendung

kein schweres Tragen der Einkäufe

Nachhaltig durch weniger Verpackungsmüll als beim Kauf der Zutaten für dieselben Gerichte im Supermarkt

Every. unterstützt mit seinen Produkten den Weg zu einer gesunden und bewussten Ernährung, schont dabei Ressourcen und kann den CO2 Fußabdruck deutlich reduzieren.

Über Every.

Das Start-Up aus Berlin wurde 2020 von Benjamin Ahlers und Casimir Rob gegründet mit dem Ziel, gesundes, hochwertiges Essen jederzeit bequem von zu Hause oder vom Büro aus zu genießen. Die rein pflanzlichen Bowls gibt es in einer Vielzahl an ausgewogenen, abwechslungsreichen Rezepturen wie Nudel- oder Reisgerichte. Sie sind perfekt für alle, die Wert auf eine gesunde Ernährung legen, aber wenig Zeit zum Kochen und Zubereiten haben. Die Every. Gerichte sind vegan, ohne Zusatz-oder Konservierungsstoffe, klimaneutral und in nur 10 Minuten fertig zubereitet. Feel Good Food, einfach und ohne Aufwand.

Die Every. Produkte sind Online unter every-foods.com im Abo erhältlich. Sie kosten ab 6,99€ pro Gericht.

Bild Every.

Quelle Sonja Berger Public Relations