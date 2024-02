Female Founder Venture Summit – DIGITALHUB.DE in Bonn lädt zum Gründerinnen- und Gründer-Event am Weltfrauentag

Anlässlich des Weltfrauentags lädt DIGITALHUB.DE am 8. März um 15:00 Uhr Gründungsinteressierte, Gründerinnen und Gründer sowie Investoren und Netzwerkpartner zum Female Founder Venture Summit in seine Räumlichkeiten am Hauptbahnhof Bonn ein – wie schon im März des vergangenen Jahres bietet der HUB, die Möglichkeit zu Information, Netzwerk und Präsentation.

Von der ersten Idee bis zur Gründung ist es oft ein weiter und vor allem steiniger Weg. Um Gründungsinteressierte auf diesem Weg zu unterstützen und ihnen wertvolle Impulse zu geben, veranstaltet DIGITALHUB.DE in Bonn in diesem Jahr erneut den Female Founder Venture Summit.

Neben einer Panel-Diskussion, einem Impulsvortrag und spannenden Workshops, die den Gründungsinteressierten, Gründerinnen und Gründern Impulse, Anregungen und wertvolle Tipps für ihre Gründung geben, bietet DIGITALHUB.DE außerdem fünf Startups die Möglichkeit, ihre Idee in einem 3-minütigen Pitch vorzustellen. Den drei Erstplatzierten winken dabei großartige Preise, die sie auf ihrem weiteren Gründungsweg unterstützen werden.

Die NRW.BANK steht DIGITALHUB.DE als Premium Partner zur Seite und unterstützt den Pitch Wettbewerb mit attraktiven Preisgeldern. Zusätzliche Sachpreise werden von der Sparkasse KölnBonn gestellt.

Vera Zimmermann, Vorstand und CO-CEO der Digital Hub Region Bonn AG: „Als der weibliche Part im Vorstand der Digitaler Hub Region Bonn AG liegt mir der Female Founder Venture Summit besonders am Herzen. Wir sind begeistert von der Vielzahl an spannenden Bewerbungen an unserem Pitch Wettbewerb. Der Anteil an weiblichen Unternehmerinnen ist aktuell immer noch recht gering und wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Veranstaltung Gründerinnen Inspiration und Anregung geben und sie so motivieren, ihr Potential auszuschöpfen und den nächsten Schritt zu gehen.“

Judith Mertens, Expertin für Eigenkapitalfinanzierungen bei der NRW.BANK und Organisatorin der win NRW.BANK Business Angels Initiative: „Wir brauchen mehr Gründerinnen in NRW. Um sie zu ermutigen, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen, unterstützt die NRW.BANK Veranstaltungen für Gründerinnen wie den Female Founder Venture Summit. So geben wir herausragenden innovativen Ideen von Gründerinnen die verdiente Bühne. Denn mit ihnen können wir die Zukunft NRWs erfolgreich gestalten.“

Female Founders Venture Summit am 08. März 2024

