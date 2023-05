Female-Leadership-Trio verstärkt Insurtech Alteos

Alteos präsentiert gleich drei erfahrene Top-Talente für sein Führungsteam. Das 2018 in Berlin gegründete Versicherungs-Spin-off der AXA unterstreicht damit neben dem Ausbau seiner Geschäftsbereiche Produktversicherungen („embedded insurance”) und Sachversicherungen für den Maklervertrieb seinen Expansionskurs.

Neue Strukturen zur Optimierung der internationalen Zusammenarbeit

Als neue Director People & Talent hat sich Maria Linage Muñoz zum Ziel gesetzt, die Organisation in ihren Strukturen flexibel und resilient zu gestalten. Dabei geht es vor allem um die Optimierung von Prozessen, Richtlinien, Produkten und Arbeitsweisen, aber auch um den Schutz der Arbeitskultur. „Mit der richtigen betrieblichen Infrastruktur und einem gemeinsamen Werteverständnis stärken wir unser Team von innen heraus und befähigen es zu Top-Leistungen. Das macht Alteos auch attraktiv für internationale Top-Talente.“

Linage Muñoz entwickelte in den vergangenen Jahren das globale Leadership-Programm bei HERE Technology, das auf fünf Kontinenten und für 1.000 Führungskräfte implementiert wurde und die Kultur und das Führungsverhalten innerhalb der Unternehmensstrategie unterstützt.

„Führung wird in verschiedenen Kulturkreisen und Kontexten unterschiedlich verstanden. Das macht meine Rolle als Director People & Talent bei Alteos besonders interessant und abwechslungsreich – denn wir beschäftigen Expert:innen aus 25 Nationen. Um unsere Zusammenarbeit so effizient und erfüllend wie möglich zu gestalten, brauchen wir innovative Strategien zur Förderung einer vielfältigen und inklusiven Arbeitsumgebung”, erklärt Maria Linage Muñoz.

Tech-Expertise aus der Fintech-Szene

Chiedza Muguti übernimmt die Rolle der Chief Product Officer, um die kontinuierliche Weiterentwicklung der technologischen Plattform zu leiten, Innovationen zu fördern und die Effizienz zu steigern.

„Mit meinem Team entwerfe ich flexible und sinnvolle digitale Lösungen, die unseren Partner:innen und Makler:innen sowie ihrer Kundschaft das Leben so leicht wie möglich machen. Die Versicherungsbranche befindet sich in einem spannenden Wandel und wir haben noch lange nicht alle Möglichkeiten der Digitalisierung ausgeschöpft”, skizziert Muguti ihre Aufgaben bei Alteos.

Die 40-Jährige wechselt vom Fintech Penta, wo sie zuletzt als Head of Product tätig war. Neben ihrer Tätigkeit bei Alteos fungiert Muguti seit 2019 zudem als Mentorin der Schweizer Product Academy, bei der sie zahlreiche Produktmanagement-Talente betreut und ihr Wissen und Erfahrungen mit ihnen teilt. Anfang März gewann Chiedza Muguti den Xena Women in Tech Leadership Award.

Ausbau der Positionierung als Tech-Unternehmen und Versicherer

Vervollständigt wird das Führungstrio von Dominique Lellek, die als Chief Marketing Officer einsteigt und die Verantwortung für die Weiterentwicklung der Marketing- und Kommunikationsstrategie übernimmt. Lellek bringt viele Jahre im Marketing und der Kommunikationsberatung für Startups (u. a. tink, Penta und heycar) sowie für Expansionen deutscher KMU in den USA mit. Ihr Ansatz dabei: Auch im B2B-Markt ist Storytelling unersetzbar. Mit ihrer Expertise für die Entwicklung, Beratung und Umsetzung von innovativen und wirkungsvollen Kommunikationsstrategien will sie die Sichtbarkeit und positive Wahrnehmung von Alteos als führenden Anbieter für moderne Versicherungslösungen weiter steigern.

Über ihre neue Position sagt Dominique Lellek: „Ich freue mich, das Thema Versicherung und B2B(2C) Kommunikation mit Alteos neu aufzurollen. Mit meinem Team wollen wir Vertrauen und Begeisterung für ein Thema schaffen, das zwar für jede:n relevant ist, aber dennoch häufig eingestaubt wirkt. Dafür entwickeln wir die DNA von Alteos und unsere Kommunikation(-swege) ständig weiter. Ich hoffe, damit nicht nur unsere Lösungen bekannter zu machen, sondern mit meiner neuen Position auch (insbesondere ostdeutsche) Frauen dazu zu inspirieren, laut zu sein, mitzuwirken und sich mehr zuzutrauen.“

Bild: Foto (v. l. n. r.): Maria Linage Muñoz, Chiedza Muguti und Dominique Lellek komplettieren das Führungsteam von Alteos (Foto: Giovanni Dominice/Wearexena GmbH).

Quelle: Storypark GmbH