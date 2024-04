Kämpfen wie ein Krieger

Elemente im Yoga mit dem Feuer meistern mit Feuer-Moon-Yoga im Yoga Retreat beim Jungbrunnen Yoga-Erlebnis im Harz „Am Birnbaumteich“ mit Jane Uhlig

Im idyllischen Ferienpark am Birnbaumteich findet ein besonderes Yoga-Retreat vom 25.4. bis 29.4. 2024 mit Feuer-Moon-Yoga statt, geleitet von der prominenten Yoga-Lehrerin Jane Uhlig. Die Teilnehmer erwartet ein einzigartiges Erlebnis, um Körper, Geist und Seele mit der Kraft des Feuers in Einklang zu bringen. Mit dem Feuer in deinem Herzen und der Kraft eines Kriegers, tauchen die Teilnehmer in die Welt des Yoga und meistern die Elemente. Feuer kann als Brennstoff für mehr Energie dienen und die Flamme im Inneren entfachen, die zu neuen Höhen treibt. Mit Feuer-Moon-Yoga werden die Flammen der Leidenschaft und Kraft erweckt und der innere Kreis aus Wärme und Stärke erweitert.

Dazu Jane Uhlig. „In der Welt des Yoga symbolisiert das Element Feuer Kraft, Energie und Transformation. Beim Praktizieren von Feueryoga wird diese kraftvolle Energie genutzt, um innere Stärke zu finden und Hindernisse zu überwinden. Die Flamme des Feuers steht für Entschlossenheit und Leidenschaft, die uns dabei helfen, unsere Grenzen zu erweitern und uns selbst zu transformieren. Durch Feueratemübungen können wir unseren Geist fokussieren und unsere innere Stärke stärken. Diese Atemtechniken dienen als Brennstoff für unsere Praxis und helfen uns, unser volles Potenzial zu entfalten. Feuermeditationen ermöglichen es uns, unseren Fokus zu schärfen und eine tiefe Verbindung zu unserer inneren Kraft herzustellen. Indem wir uns auf das Feuer konzentrieren, können wir unsere Entschlossenheit stärken und unsere Ziele mit Leidenschaft verfolgen“.

Die Flamme des Feuers symbolisiert im Yoga die Kraft der Transformation und der inneren Stärke. Wenn wir uns auf das Element Feuer konzentrieren, können wir unsere Energie steigern und unsere Entschlossenheit stärken. Feuer steht für Wärme, Leidenschaft und den Willen, Hindernisse zu überwinden. In der Praxis des Yoga können wir diese Eigenschaften nutzen, um unsere innere Kraft zu entfesseln und uns auf unsere Ziele zu fokussieren. Durch Feueratemübungen und Meditationen mit dem Element Feuer können wir unsere mentale Stärke verbessern und ein Gefühl der Entschlossenheit entwickeln. Feueryoga-Posen fordern unseren Körper heraus und fördern gleichzeitig unsere Transformation. Wenn wir das Feuer in uns entfachen, können wir unser volles Potenzial entfalten und wie ein Krieger durch die Herausforderungen des Lebens gehen.

Der Ferienpark Birnbaumteich im Harzgebirge bietet vom 25. April bis 29. April 2024 die perfekte Kulisse für Yoga-Enthusiasten, die sich mit der renommierten Yoga-Lehrerin Jane Uhlig in die Welt des Yoga für fünf Tage begeben möchten. Das Jungbrunnen-Yoga-Retreat „Am Birnbaumteich“ ist eine einzigartige Gelegenheit, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und neue Energie zu tanken. Die Teilnehmer des Retreats können zusätzlich 3 Kilo in 5 Tagen verlieren und sich von der atemberaubenden Schönheit der Region um Harzgerode und Neudorf begeistern lassen.

Im Zentrum des Yoga-Retreats steht die Praxis des Yoga selbst. Die Teilnehmer werden verschiedene Asanas (Körperstellungen), Pranayama (Atemübungen) und besondere Meditationstechniken wie auch sanftes Dance-Yoga praktizieren. Durch die Yoga-Praxis von Jane Uhlig, intermittierendem Fasten und Hypnose wird die Autophagie zur Zellerneuerung angeregt, was zu Transformierung und Lebenskraft-Aufbau führt. „Autophagie ist ein natürlicher Prozess innerhalb unserer Körperzellen, bei dem schädliche Stoffe, unbrauchbare Proteine und alte Zellorganellen entsorgt werden. Jedes Mini-Organ der Zelle hat eine spezifische Aufgabe, aber wenn sie altern und nicht mehr richtig funktionieren, belasten sie die Zelle. Daher ist es wichtig, dass die Zelle sie rechtzeitig loswird, was durch kaltes Wasser im Birnbaumteich oder intermittierendem Fasten im Yoga-Retreat angestoßen werden kann“, so Jane Uhlig.

Das Yoga-Retreat „Am Birnbaumteich“ im Harz bietet eine energetisch motvierende Umgebung für die Praxis von Yoga und Entspannungstechniken. Auch die neuen Geschäftsführerinnen und Inhaberinnen des Harz-Resorts Jana Maksimcev, Christine Schlisio-Malek und Katja Andersch freuen sich über das neue Yoga-Konzept, denn erst vor kurzem haben Sie die Führung über den Ferienpark „Am Birnbaumteich“ übernommen. „Letztlich geht es darum, mit Yoga-Retreats in der einzigartigen Harz-Atmosphäre Widerstandskraft herzustellen und dazu wollen wir einen Beitrag leisten“, so Jana Maksimcev.

Dem Stress entfliehen und die innere Mitte im Harz finden

Während des Retreats haben alle Teilnehmer die Gelegenheit, sich aus dem alltäglichen Stress und den Verpflichtungen auszuklinken und sich auf die Verbesserung ihres physischen uns mentalen Wohlbefindens zu konzentrieren. Dazu Jane Uhlig: „Die natürliche Umgebung im Harz am Birnbaumteich ist die optimale Umgebung für Yoga-Retreats und kann zur Stressreduktion beitragen. Die Nähe zur Natur und die Abwesenheit von städtischem Lärm, Ablenkungen und vor allem weg vom Luxus schaffen eine beruhigende und unterstützende Atmosphäre. Darüber hinaus bietet die Gemeinschaft von Gleichgesinnten die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zur sozialen Unterstützung, was sich ebenfalls positiv auf den Stressabbau auswirken kann.“

Der Tagesablauf im Retreat ist strukturiert und bietet eine Vielzahl an Yoga-Praktiken verbunden mit Abnehmhypnose und wertvollen Ernährungs-Tipps. Der Morgen startet mit einer besonderen kurzen Yoga-Einheit im Birnbaumteich. Diese erste Übungseinheit besteht aus Birnbaumteich-Yoga, bei dem die Teilnehmer im oder am Teich ihre Yoga-Übungen ausführen. Durch das kalte Wasser wird die Autophagie angeregt, was den Körper von schädlichen Stoffen befreit und somit eine positive Wirkung auf die Gesundheit hat. Nach der Einheit im Wasser folgt ein Geh-Yoga um den Birnbaumteich herum.

Nach einem vitalisierenden Frühstück folgen weitere Übungspraxen: Prana Yoga, YinYoga mit Edelsteinen oder Kundalini Morning Yoga und Dance-Yoga – alle Yoga-Einheiten zielen darauf ab Körper & Geist in Einklang zu bringen! Eine besondere Reise erwartet uns durch die sieben Chakren des menschlichen Energiesystems. Hierbei werden verschiedene Techniken eingesetzt wie Meditation, Atemübungen, Yogapositionen, Klänge uvm.. Ziel dieser Erfahrung ist ein harmonisches Zusammenwirken aller Kräfte unseres Wesens. Ein Highlight wird eine inspirierende Yoga-Meditation auf dem Josephs-Kreuz sein.

Stille erleben: Yoga-Schweige-Wanderungen im Harz

Während des Yoga-Retreats finden Yoga-Schweige-Wanderungen statt, um Stress abzubauen und um den Focus mit Aufmerksamkeit auf die malerische Umgebung des Harzes zu legen. Diese Kombination aus Yoga und Achtsamkeits-Wandern ist nicht nur eine körperliche und mentale Herausforderung, sondern auch eine Gelegenheit, die Natur zu genießen und diese entschleunigend bewusst wahrzunehmen. Die Yoga-Wanderungen sind so gestaltet, dass sie für alle Teilnehmer geeignet sind, unabhängig von ihrem Fitnesslevel oder ihrer Erfahrung mit Yoga. Die erfahrene Yoga-Lehrerin Jane Uhlig führt die Gruppe durch die Landschaft und gibt Anweisungen für die Yoga-Übungen, die an verschiedenen besonderen Orten entlang der Route praktiziert werden. Dieses Yoga-Retreat ist einzigartig und lädt dazu ein, sich auf eine entschleunigende Erfahrung einzulassen, die Körper, Geist und Seele gleichermaßen anspricht.

Neben der intensiven Yoga-Praxis bietet das Jungbrunnen-Yoga-Retreat am Birnbaumteich auch eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Die Teilnehmer werden mit frischen, vegetarischen Mahlzeiten verwöhnt, die speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Durch den Verzicht auf ungesundes Essen wird nicht nur Gewicht verloren, sondern auch der Körper von Giftstoffen befreit und gestärkt. In den fünf Tagen wird zusätzlich Wert auf intermittierendes Fasten gelegt, das heißt es gibt es ausschließlich pro Tag zwei gesunde Mahlzeiten.

Blick in die Zukunft: Spirituelle Reise durch Kartenlegen beim Yoga-Retreat

Ein zusätzliches Highlight erwartet die Teilnehmer des Yoga-Retreats: Die Kartenlegerin Dr. Jutta Failing bietet die Möglichkeit, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Mit ihrer überzeugenden Art und Weise schafft sie eine besondere Atmosphäre und ermöglicht den Teilnehmern, sich auf eine spirituelle Reise mit den Karten zu begeben. Die Zukunftsvorhersage kann dabei helfen, neue Perspektiven zu gewinnen und sich auf kommende Herausforderungen vorzubereiten. Das Angebot von Dr. Jutta Failing ist somit eine wertvolle Ergänzung zum Yoga-Programm und bietet den Teilnehmern eine einzigartige Erfahrung.

Yoga-Coach Jane Uhlig ist gefragt als Yoga-Lehrerin und coacht in Unternehmen und in ihrer Praxis für Psychotherapie HPG für Hypnose und Persönlichkeitsentwicklung in Maintal. Sie betreibt eine Praxis für Psychotherapie (HPG) und ist Inhaberin einer PR-Agentur, eines Verlages und eines Online Magazins: www.janes-magazin.de. Daneben ist sie Buchautorin von Wirtschafts-Publikationen. Sie hat 12 Hörbücher zur Selbst-Hypnose und Meditation herausgebracht.

Der Ferienpark Am Birnbaumteich ist ein idealer Ort für alle Naturliebhaber und Ruhesuchende. Umgeben von Wäldern und Seen bietet er zahlreiche Möglichkeiten zum Wandern oder einfach nur Entspannen inmitten einer atemberaubenden Landschaft.

Der Birnbaumteich im Harzgebirge Deutschlands gilt als ein Juwel der Natur, das die atemberaubende Schönheit der Region um Harzgerode und Neudorf widerspiegelt. Der Bergsee ist von dichten Wäldern und bewaldeten Hügeln umgeben und bietet eine Oase der Ruhe und Entspannung für Teilnehmer eines Yoga-Retreats, die sich nach einer Flucht in die Natur sehnen und Stress abbauen möchten. Der Name Birnbaumteich mag auf eine Zeit zurückgehen, als diese Gegend für den Anbau von Birnbäumen genutzt wurde, aber heute ist er vor allem als ein Ort der Erholung und des Naturgenusses bekannt. Die typische Harzer Landschaft umgibt den See und bietet Möglichkeiten zum Wandern und Yoga betreiben, sowohl auf dem Land als auch im Wasser.

Buchung Yoga-Retreat: Ferienpark Birnbaumteich, Am Birnbaumteich 1, 06493 Harzgerode, Fon: 039484-6243, info@ferienpark-birnbaumteich.de

Weitere Informationen über Jane Uhlig und das geplante Retreat-Programm:

Ferienpark Birnbaumteich – Yoga Retreats 2023 mit Yoga-Lehrerin Jane Uhlig – Das Programm oder direkt von Jane Uhlig: 0151-11623025 oder jane.uhlig@janeuhlig.de

Kosten für 5 Tage Yoga-Retreat (4 Übernachtungen) – inklusive Verpflegung, Saunanutzung und Duschguthaben:

1 Person im Biglo 540 Euro

2 Personen im Biglo 420 Euro pro Person

3 Personen im Biglo 360 Euro

1 Person im Malmö 640 Euro

2 Personen im Malmö 460 Euro

Auch die Übernachtung im Zelt ist möglich.

Ohne Übernachtung: 280 Euro pro Person für 5 Tage Yoga-Retreat und Verpflegung.

