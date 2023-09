Fiege stärkt Ventures-Geschäftsbereich mit Bernhard Gold

Die Fiege-Gruppe baut ihre Aktivitäten im Ventures-Bereich aus und holt Dr. Bernhard Gold ins Team. Der Venture-Capital-Experte verantwortet auf zentraler Ebene die Bereiche XPRESS Ventures, F-LOG Ventures und Strategic Ventures.

Die Fiege-Gruppe hat Dr. Bernhard Gold als Managing Director für den Geschäftsbereich Ventures gewonnen. Der 50-Jährige war die vergangenen 13 Jahre bei verschiedenen Venture-Capital-Firmen im Silicon Valley tätig. Bei Fiege wird Gold die bestehenden Bereiche XPRESS Ventures (Company Building), F-LOG Ventures (Venture-Capital-Fonds) und Strategic Ventures auf zentraler Ebene bündeln und sämtliche Aktivitäten der drei Vehikel verantworten. Damit baut der Grevener Logistikdienstleister den eigenständigen Geschäftsbereich Ventures weiter aus, der seit 2017 neben dem Kerngeschäftsfeld Kontraktlogistik sowie den Unternehmenssäulen Real Estate und Digital Services existiert.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe, Fiege beim weiteren Ausbau der bereits vielfältigen und sehr erfolgreichen VC-Aktivitäten zu unterstützen und für das Unternehmen neue Technologien und Zukunftsfelder zu entdecken. Vor allem in den relativ neuen Venture-Märkten LogTech, Mobility und Climate Tech, die in Zukunft nicht nur für Fiege eine wichtige Rolle spielen werden, passiert im Moment ungeheuer viel. Eine der zentralen Herausforderungen ist es, gemeinsam mit dem bestehenden Team die bestmöglichen Lösungen und Anwendungsgebiete für Fiege zu finden“, sagt Gold.

Die Geschäftseinheit Fiege Ventures besteht aus dem Company Builder XPRESS Ventures, dem VC-Fonds F-LOG Ventures sowie dem Bereich Strategic Ventures. Felix Fiege, Co-CEO der Fiege-Gruppe, erklärt: „Es ist an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen und unseren Geschäftsbereich Ventures auszubauen. Unser Ziel ist es, im Markt auf allen Ebenen der Ansprechpartner für Start-ups in verschiedenen Lebenszyklen zu sein und dabei nach neuen und disruptiven Geschäftsmodellen Ausschau zu halten. Wir sind sehr froh, dass wir Bernhard für unser Team begeistern konnten. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Venture-Capital-Markt wird er uns entscheidend dabei helfen, sämtliche Aktivitäten in diesem Bereich zu bündeln.“ Und Jens Fiege, Co-CEO der Fiege-Gruppe, ergänzt: „Die Nähe zum Startup-Ökosystem ist ein wichtiger Baustein unserer Innovationsstrategie, mit der wir unser Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Wir sind überzeugt, dass wir mit Bernhard die perfekte Besetzung für diese Position gefunden haben.“

Gold wurde in München geboren. Während seines BWL-Studiums an der LMU München baute er als Mitgründer und CEO das Startup CyberProfit AG auf und promovierte später zum Thema Innovationsmanagement und Corporate-Venture-Capital. Nach dem Studium verantwortete er die Vermarktung der Internet-Services bei der T-Online AG in Darmstadt, bevor er 2007 zu T-Venture wechselte, dem damaligen Venture-Capital-Arm der Telekom, und seine VC-Karriere startete. Gold ist Autor des Buches „Silicon Valley Startups und Corporate Innovation“, in dem er sich mit dem Thema Corporate-Venture-Capital und dem Lösen des sogenannten Innovator’s Dilemma befasst. Nach 13 Jahren in den USA lebt Gold mit seiner Familie nun wieder in München.

Bildzeile: Die Fiege-Gruppe baut ihre Aktivitäten im Ventures-Bereich aus und holt Dr. Bernhard Gold ins Team. (Foto: Fiege)

Quelle FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG