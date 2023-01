Fiverr führt neue KI-Kategorien ein

Die neuen Kategorien reichen von KI-Anwendungen und KI-Modellen über KI-generierte Bilder bis hin zum Korrekturlesen von KI-generierten Texten

Fiverr International Ltd. (NYSE: FVRR), revolutioniert die Art und Weise, wie die Welt zusammenarbeitet. Heute gibt das Unternehmen die Einführung neuer KI-Kategorien und -Kompetenzen in seinen Service-Katalog bekannt. Hintergrund ist die starke Nachfrage von Künstler:innen und Programmierer:innen, die neue KI-Tools wie Midjourney, ChatGPT und Dall-E nutzen, sowie von Unternehmen, die überlegen, wie sie diese neuen Technologien einsetzen können.

Die Suchanfragen nach KI-bezogenen Services sind in den letzten sechs Monaten auf der Fiverr-Plattform um über 1400 % gestiegen. Unternehmen interessieren sich nicht nur für die Integration von KI in ihre Betriebsabläufe, Vertriebs- und Marketingkampagnen, sondern suchen auch nach Expert:innen, die mit diesen neuen Werkzeugen umgehen können.

„Wir leben in einer Zeit, in der sich Technologien so schnell weiterentwickeln, dass sich immer wieder neue Möglichkeiten ergeben. Es gibt einen enormen Zuwachs an Services, die neue KI-Tools nutzen. Sie unterstützen Künstler:innen, Schriftsteller:innen und Programmierer:innen beim Erstellen und Verkauf ihrer Arbeiten.

Diese KI-Services wecken ganz neue Erwartungen an das, was bislang bei Bildern, Texten und hinsichtlich der Programmierung vorstellbar war. Jedoch sind sie nichts ohne die Menschen dahinter, die mit ihrem Expertenwissen das Beste aus ihnen herausholen“, so Micha Kaufman, Gründer und CEO von Fiverr. „Wir beobachten immer wieder, dass sowohl die Nachfrage als auch das Angebot an hochqualifizierten Freelancer:innen auf unserer Plattform steigen, sobald eine neue Technologie oder ein neuer Trend auftauchen.“

Zusätzlich zu den neuen KI-Kategorien und -Services hat Fiverr auch eine Reihe von eigenen KI-Tools entwickelt. Diese ermöglichen Freelancer:innen den Zugang zu Spitzentechnologien, die sie so nicht selbst implementieren könnten. Mit Fiverr Logo Maker beispielsweise lässt sich ein passives Einkommen erzielen. Hier hilft KI Designer:innen, ihre Logo-Designs für jedes Unternehmen zu personalisieren. Außerdem hat Fiverr kürzlich AI Auditions eingeführt – ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sprecher:innen das „Vorsprechen“ für Rollen generieren können, ohne einen einzigen Satz aus einem Skript lesen zu müssen. Diese KI-Tools erhöhen die Produktivität der Freiberufler:innen und verbessern das allgemeine Kundenerlebnis.

Die Einführung neuer KI-Kategorien wird sowohl der gestiegenen Nachfrage innovationstreibender Unternehmen gerecht, als auch den Freiberufler:innen, die mit den entsprechenden Tools ihre Services spezifizieren und aufwerten können.

Quelle s.immer communications GmbH