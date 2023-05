Fix und fertig fürs Office – die Lattes To Go von Plant Magic.

Jetzt wird der Gang ins Büro ganz leicht.

Die veganen Lattes To Go von Plant Magic sind der neue Ready-To-Drink fürs Office. Egal ob auf dem Weg dorthin, während eines Meetings, beim Lunch oder einfach zwischendurch – die funktionalen Hafer & Mandel Mix-Drinks von Plant Magic sind fix und fertig zubereitet, leicht mitzunehmen und passen perfekt zu einer bewussten und nachhaltigen Ernährung. Dabei schmecken die vier Sorten Coffee Oat, Golden Oat, Matcha Oat und Chai Almond nicht nur unwiderstehlich lecker, sondern sorgen auch für Abwechslung und sind der perfekte Begleiter im Büroalltag. Matcha und Caffè Latte unterstützen dank Koffein bei der Konzentration, Golden und Chai Latte sind ideal zur Entspannung, wenn es mal wieder etwas stressiger ist.

Plant Magic Co. – a Latte a day keeps the stress away.

Die veganen Hafer & Mandel Mix-Drinks von Plant Magic gibt es in folgenden Sorten:

Golden Oat – Perfekter Immunity Booster dank Kurkuma und Ingwer. Der Golden Oat schmeckt erdig, würzig und leicht süss.

Matcha Oat – Japanischer Matcha wird mit Moringa und Ingwer verfeinert und verleiht dem Matcha Oat eine leicht bittere, aber erfrischende Note. Das natürliche und langanhaltende Koffein wirkt anregend und macht munter.

Chai Almond – Das Geheimnis des Chai ist das Maca in der Gewürzmischung „Masala“. Die vitalisierende Wunder-Knolle der Inca verleiht ihm eine unvergleichbare würzige und leicht süße Note.

Coffee Oat – Funktionale Neuinterpretation dank Reishi. Enthält so viel Koffein wie ein Energy-Drink und kommt dank Tonka ohne Zuckerzusatz aus.

Perfekter Begleiter fürs Office

# Ideal mitzunehmen, dank wiederverschließbarer Flasche (auch ungekühlt lange haltbar)

# verschiedene Sorten, je nach Bedürfnis und persönlichem Geschmack

# 100% vegan & in bester Bio-Qualität

# 100% natürlich und ohne künstliche Zusatzstoffe

# Klimaneutral, Recycling-PET-Flasche & zu 100% recyclingfähig

Die Plant Magic Drinks sind online unter theplantmagic.co erhältlich,sowie bei ausgewählten Filialen von Rewe, Edeka, tegut und Budni in Deutschland sowie in ausgewählten Filialen von Spar und Coop in Österreich und der Schweiz erhältlich.

Ab Juni gibt es Plant Magic ausserdem deutschlandweit in allen Filialen der Drogerie Müller zu kaufen.

Online gibt es ein Probierpaket mit allen Sorten im 12er Pack für 29,99€ und im Supermarkt kostet eine einzelne Flasche 2,49€ (UVP).

Quelle Sonja Berger Public Relations