Eigensinn und Individualität:

Weihnachtliches Hörspiel zum Gratis-Download mit

Kino-Star Florian David Fitz

Identität, Eigensinn und Toleranz: Zur Adventszeit hat tonies® diese Themen für Kinder greifbar gemacht und sich für seine Community eine ganz besonders schöne Weihnachtsgeschichte einfallen lassen – eingesprochen vom bekannten Schauspieler Florian David Fitz. Das vierteilige Weihnachtshörspiel gibt es ab dem 27. November an jedem Adventssonntag mit einer neuen Folge zum kostenlosen Download in der Audiothek auf mytonies.com.

„Das Rentier, das kein Kleid anzog“ ist inspiriert vom neuen Film des Stars, „Oskars Kleid“, der zu Weihnachten deutschlandweit in die Kinos kommt. Rentier Bockbein aus dem original tonies® Hörspiel und Oskar aus “Oskars Kleid” weigern sich, das anzuziehen, was von ihnen erwartet wird und nehmen Zuhörerinnen und Zuschauerinnen mit auf die Reise rund um die Themen Identitätsfindung und Aufgeschlossenheit.

In „Das Rentier, das kein Kleid anzog“ bekommt Herr Matti Eintønen, ein Helfer des Weihnachtsmanns und liebenswert kautziger Gewohnheitsmensch, der auf die korrekte Einhaltung aller Abläufe achtet, einen besonders „dramatischen“ Fall auf den Tisch: Ein Kind bringt mit einem selbstlosen Wunsch seine gewohnten Abläufe durcheinander. Matti Eintønen will nun mithilfe des widerspenstigen Rentiers Bockbein alles “in Ordnung” bringen.

Bockbein möchte sich nur so gar nicht an die Kleiderordnung halten und trägt weder sein rotes Halstuch, noch seinen roten Schellenkranz, noch den roten Sattel. Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine kleine, erkenntnisreiche Reise und stellen fest, dass nicht alles “in Ordnung” gebracht werden muss.

“Es hat mir total Spaß gemacht, die Geschichte von Matti Eintønen und dem Rentier Bockbein für tonies® einzusprechen. Besonders schön finde ich, dass sie erzählt, dass jeder eben so ist wie er ist, egal wie eigen oder eigensinnig. Genau darum geht es in meinem neuen Film „Oskars Kleid“, der Weihnachten in die Kinos kommt, nämlich auch. Ich hoffe, dass wir mit Matti und Bockbein viele Kinderohren in der Adventszeit glücklich machen können”, sagt Florian David Fitz.

Seit Ben (Florian David Fitz) von seiner Ex-Frau Mira (Marie Burchard) und den gemeinsamen Kindern Oskar (LaurÌ) und Erna (Ava Petsch) getrennt lebt, ist sein Leben aus den Fugen geraten. Allein in seiner Doppelhaushälfte schleppt er sich durch schlaflose Nächte und beginnt den Tag mit Müsli und Bier. Doch unerwartet erhält Ben eine zweite Chance zu beweisen, dass er ein perfekter Vater sein kann.

Als die hochschwangere Mira vorzeitig ins Krankenhaus muss, ziehen seine Kids vorübergehend bei ihm ein. Es läuft allerdings nicht ganz nach Plan. Das merkt Ben spätestens, als er die Koffer aufmacht. Denn da ist es: Oskars Kleid. Und mit diesem unschuldigen Kleid beginnt für Ben und seine völlig normal-verkorkste Familie ein Abenteuer, an dessen Ende alles anders – und keiner mehr derselbe ist.

Das tonies® Hörspiel “Das Rentier, das kein Kleid anzog” gibt es ab dem 27. November 2022 in der Audiothek unter mytonies.com zum kostenlosen Download auf Kreativ-Tonies. Wer diese außergewöhnliche Geschichte gerne auf einen ebenso einzigartigen Kreativ-Tonie laden möchte, nimmt den weißen Blanko-Tonie zum selbst gestalten. Der Film “Oskars Kleid” startet am 22. Dezember 2022 im Verleih von Warner Bros. Pictures bundesweit in den Kinos

Foto: Das Schauspiel-Trio aus dem Film Oskars Kleid / OSKARS KLEID / Warner Bros. Entertainment 2022

Quelle tonies GmbH