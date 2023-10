Florian Heidenfelder im Interview: Wie seine beruflichen Erfahrungen im Versicherungswesen und Online-Marketing die Grundlage für Tippgeber24 legten

Herr Heidenfelder, Ihre berufliche Laufbahn umfasst Erfahrungen im Bereich Versicherungen und Online-Marketing. Wie haben diese Erfahrungen dazu beigetragen, die Grundlage für die Entwicklung von Tippgeber24 zu schaffen?

Florian Heidenfelder: Durch meine Ausbildung bei der Allianz konnte ich die Bedürfnisse der Versicherungskunden kennenlernen und ein umfangreiches Wissen über Versicherungs- und Finanzprodukte erwerben. Der direkte Kundenkontakt im Vertrieb hat mir gezeigt, was für Kunden besonders wichtig ist. Dieses Wissen, kombiniert mit einem Studium im Bereich Online Marketing und einem Jahrzehnt an Erfahrung in diesem Bereich ermöglicht es mir, die Versicherungswelt im Zeitalter der Digitalisierung zu gestalten.

Die Möglichkeiten, die sich heute durch Online Marketing bieten, sind nahezu unbegrenzt. Wir setzen verschiedene Marketinginstrumente und Kanäle ein, um die Ideen, Vorteile und den Nutzen unserer App zu vermitteln. Dazu gehören kontinuierlich weiterentwickelte Erklärvideos, moderne Landingpages und zeitgemäßes Marketingmaterial. Diese Elemente bilden die Grundlage unserer Marketingstrategie bei Tippgeber24.

Zusätzlich bringe ich meine Erfahrung im Affiliate-Marketing ein, bei dem ich in meiner Laufbahn durch Online- und Network Marketing Kunden und Vertriebsstrukturen mit mehr als 50.000 Nutzern aufgebaut habe. Dadurch verstehe ich, was Affiliate-Partner benötigen und welche Tools erforderlich sind, um ein großes Kunden- und Vertriebsnetzwerk aufzubauen. Dies bildet ebenfalls die Grundlage im Bereich Marketing für die Entwicklung der App.

Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie spielen in Ihrem Hintergrund eine wichtige Rolle. Können Sie erläutern, wie diese Fachkenntnisse zu Ihrer Expertise beigetragen haben und welche Bedeutung sie für Tippgeber24 haben?

Florian Heidenfelder: Durch meine frühe Auseinandersetzung mit Blockchain und Kryptowährungen ab dem Alter von 18 Jahren, gepaart mit einem starken Wissensdurst, um die Vorteile und die Technologie besser zu verstehen, konnte ich mir umfassendes Wissen aneignen. Schon früh erkannte ich, dass diese Technologie das Finanzsystem revolutionieren und unserer Gesellschaft in anderen Industriezweigen enorme Vorteile bieten würde. Ich teilte dieses Wissen durch Offline-Seminare und Online-Schulungen, um Menschen dieses komplexe Thema in einfachen Worten näherzubringen.

Durch meinen breiten Wissensschatz und das Netzwerk, das ich im Laufe der Jahre aufbauen konnte, profitiert die Community/Gründer von Tippgeber24 von diesem Wissen. Wir gehen mit der Zeit und stellen unserer Community neue Technologien zur Verfügung, die früher oder später aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken sind. Den wie heißt es so schön: „Entweder du gehst mit der Zeit, oder Du gehst mit der Zeit!“

Als einer der Gründer von Tippgeber24 sind Sie maßgeblich an der Positionierung des Unternehmens in der digitalen Ära beteiligt. Welche Strategien haben Sie entwickelt, um das Geschäft erfolgreich in der digitalen Welt zu etablieren?

Florian Heidenfelder: Als einer der Gründer von Tippgeber24 haben wir verschiedene Strategien entwickelt, um das Geschäft erfolgreich in der digitalen Welt zu etablieren:

1. Online-Präsenz aufbauen: Wir haben eine starke Online-Präsenz geschaffen, darunter eine benutzerfreundliche Website und eine mobile App, um unseren Service leicht zugänglich zu machen.

2. Digitales Marketing: Wir setzen auf digitales Marketing einschließlich Suchmaschinenoptimierung (SEO), Social Media Marketing und bezahlter Werbung, um unsere Reichweite zu erhöhen und neue Kunden anzuziehen.

3. Affiliate-Marketing: Wir nutzen Affiliate-Marketing-Strategien, um Partner und Influencer einzubeziehen, die unsere Dienstleistungen bewerben und Kunden anziehen.

4. Kundenorientierung: Wir haben unsere Plattform benutzerfreundlich gestaltet und legen Wert auf eine exzellente Kundenerfahrung, um Kundenbindung zu fördern. Zudem nutzen heutzutage mehr als 90 % der Menschen ihr Smartphone, um alltägliche Dinge zu erledigen. Das Handy ersetzt hierbei zum Großteil den Computer und dank unserer App können wir den Finanz und Versicherungsmarkt revolutionieren.

5. Content Creation: Unsere Bildungsplattform bietet den Nutzern einen breiten Wissensschatz in verschiedenen Bereichen, der finanzielle Vorteile und Persönlichkeitsentwicklung bietet. Dies fördert den Aufbau einer engagierten Community. Zudem sprechen wir durch die verschiedenen Schulungen in unterschiedlichen Sektoren unterschiedliche Zielgruppen an, womit wir immer mehr User auf unsere Plattform bekommen, die dann ebenfalls die weiteren Vorteile der App nutzen und weiterempfehlen können. Damit steigern wir den Bekanntheitsgrad der App, da eine größere Breite an Usern mit unserem Produkt angesprochen werden kann.

6. Internationale Expansion: Wir planen die Expansion in verschiedene Märkte, um unser Geschäft weltweit zu etablieren und auf globaler Ebene wettbewerbsfähig zu sein.

7. Offline-Werbung: Zusätzlich setzen wir auf Offline-Werbung, darunter klassische Flyer und lebensgroße Aufsteller für Unternehmen. Diese ermöglichen es Unternehmen, Werbung für unsere App zu machen und die Vorteile der App für die Gesellschaft zurückzugeben. Gleichzeitig können sie ein zusätzliches Einkommensstandbein aufbauen.

Diese umfassenden Strategien tragen dazu bei, dass wir in der digitalen Ära erfolgreich sind und unser Geschäft nachhaltig etablieren können.

Wie hat Ihr Hintergrund als Versicherungskaufmann bei der Allianz Ihre Sichtweise auf die Versicherungsbranche beeinflusst und welche Vorteile bietet dies Tippgeber24?

Florian Heidenfelder: Während meiner Ausbildung und meiner Tätigkeit im Innendienst/ Außendienst konnte ich hautnah miterleben, wie Technologien zunehmend die Aufgaben von innen und Außendienstmitarbeitern in der Versicherungsbranche ersetzen. Schon früh erkannte ich die rasante Entwicklung von Digitalisierung und Automatisierung. Dabei habe ich gelernt, wie Versicherungsunternehmen operieren und welchen Nutzen sie ihren Kunden bieten.

Ich wurde mir bewusst, dass jeder Mensch Bedürfnisse und Ängste hat, die durch Versicherungen gelindert werden können. Mein Hintergrund als Versicherungskaufmann ermöglicht mir ein tiefes Verständnis der Versicherungsbranche sowohl aus Sicht des Versicherungsunternehmens als auch aus Sicht des Kunden. Dieses Verständnis bringe ich als Mehrwert für unsere App ein und kann meine Ideen und mein Wissen einbringen, um die App kontinuierlich zu verbessern.

Inwiefern spielen Kryptowährungen und die Blockchain in der Zukunft von Tippgeber24 eine Rolle? Gibt es Pläne, diese Technologien weiter in die Plattform zu integrieren?

Florian Heidenfelder: Kryptowährungen spielen eine entscheidende Rolle in der heutigen Digitalisierung. Als modernes Unternehmen möchten wir in diesem Bereich präsent sein und Zahlungen in unserer App mit Kryptowährungen ermöglichen. Die Blockchain-Technologie und Themen wie Tokenisierung bieten zudem viele Möglichkeiten, um am Zukunftsmarkt teilzunehmen. Langfristig planen wir, Produkte in unsere App zu integrieren, die diesen Entwicklungen gerecht werden.

Welche Rolle spielt die Community von Tippgeber24 in Ihren Marketingstrategien? Wie fördern Sie das Engagement und die Zusammenarbeit Ihrer Partner und Nutzer?

Florian Heidenfelder: Die Community spielt eine besondere Rolle bei Tippgeber24. Unser Geschäftskonzept basiert darauf, die Community durch Provisionen zu belohnen, wenn sie unsere Dienstleistungen weiterempfiehlt. Dies ermöglicht es unseren Mitgliedern, Einkommen zu generieren, dass sie auf dem herkömmlichen Markt in dieser Form nicht erhalten könnten. Unser vorrangiges Ziel ist es, eine nachhaltige Gemeinschaft aufzubauen, die gemeinsam mit uns finanziell und persönlich wächst.

Wir investieren in die Weiterbildung unserer Mitglieder durch verschiedene Webinare und Schulungen, um ihr Wissen zu fördern und sie auf das nächste Erfolgslevel zu bringen. Als Anerkennung für herausragende Leistungen innerhalb der Community bieten wir verschiedene Anreize und Team-Events an verschiedenen Orten weltweit. Wir verstehen, dass nur eine zufriedene Community gerne Empfehlungen ausspricht. Daher arbeiten wir kontinuierlich daran, unseren Schulungsbereich ständig zu verbessern und Mehrwert für unsere Mitglieder zu schaffen.

Zum Abschluss, welche Ratschläge würden Sie angehenden Unternehmern und Network-Marketing-Enthusiasten geben, die sich für eine Karriere mit Tippgeber24 interessieren?

Florian Heidenfelder: Mein Ratschlag für angehende Unternehmer und Network Marketing Enthusiasten ist es zu aller sich intensiv mit den Webinaren und Schulungen von Tippgeber24 auseinanderzusetzen um ein Verständnis für das Projekt zu entwickeln. Zudem sollte man selbst die App aktiv nutzen egal ob im Versicherungsbereich oder Strombereich. Es werden eine Menge finanzielle Vorteile geboten.

Erst wann man es den Menschen vormacht und Erfahrungen hat, fällt der Verkauf und Vertrieb für den angehenden Networker um einiges einfacher. Als angehende Führungskraft muss man es seinen Mitmenschen vorleben und vormachen. Setzte dich für die Bedürfnisse deines Gegenübers ein und zeige auf wie die App das Leben positiv beeinflussen kann und welcher Mehrwert sich dahinter verbirgt.

Lerne deine Story zu erzählen und begeistere Menschen durch deine authentische Story indem du erzählst was du gemacht hast und weshalb du Network Marketing und die Kombination mit einer App so ansprechend und lebensverändert findest und begeistere durch dein inneres Feuer. Erst wenn du selbst für eine Sache brennst kannst du andere Menschen ebenfalls zum Brennen bringen. Wenn du Quereinsteiger im Bereich Affiliate/Network Marketing bist, kann ich dich wärmstens empfehlen den 28-tägigen Workshop zum Network Marketing Profi zu absolvieren.

Hier lernst du wie du deine PS auf die Straßen bringst um dir ein Einkommen aufzubauen, welches nach oben hin keine Grenzen hat. Lerne von erfahrenen Menschen die bereits bewiesen haben was sie drauf haben. Man muss das Rad nicht neu erfinden, also orientiere dich an erfolgreichen Menschen und mache es Ihnen einfach nach!

Es ist ein Prozess, Learning by Doing. Spring über deinen Schatten und komme aus deiner Komfortzone heraus, denn nur so kannst du wachsen. Halte immer an deinen Zielen fest und lass dich von nichts und niemanden von deinen Zielen abringen. Es wird nicht immer einfach sein, doch denk daran, am Ende wird sich alles lohnen. Warte nicht. Der Zeitpunkt wird niemals perfekt sein. Manche Berge scheinen unüberwindlich, bis wir den ersten Schritt tun. Erfolg kommt auch nicht über Nacht. Er kommt, wenn du jeden Tag ein wenig besser wirst, als du am Tag davor warst.

Werden jeden Tag 1 % besser! Denk daran. Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren! Du hast nur ein Leben also mach das beste daraus! Ändere dein Umfeld und umgebe dich mit Menschen die bereits erfolgreich sind! Den dein Leben spiegelt das Leben deines Umfelds ab. Du wirst auf den Weg zum Erfolg einige bekannte Menschen verlieren, doch das liegt nicht daran das du schlecht bist.. Nein es liegt daran das dein Bewusstsein und Ziele höher sind als dein Umfeld. Begib dich auf deine Reise welche dein Leben für immer verändern wird.

Den es gibt 2 Dinge, die du niemals zurückbekommst: ZEIT! Und verlorenere Chancen! Also geh nicht schlafen und träume von deinem Traum leben. Fang an zu arbeiten und lebe den Rest deines Lebens als Gewinner! Committe dich mind. 3 Jahre Vollgas zu geben und du wirst ein Leben in Freiheit und Glück verbringen können und kannst dich auf die wirklich wesentlichen Dinge deines Lebens fokussieren. Und zwar auf DEIN LEBEN und wie DU es gestalten möchtest!

Wir bedanken uns bei Florian Heidenfelder für das Interview

