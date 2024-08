FLOWIT AG: Erfolgreiche 4 Mio. CHF Finanzierungsrunde

Erste und überzeichnete Finanzierungsrunde für die FLOWIT AG in Höhe von 4 Mio. Schweizer Franken

Der KI-Coach für Frontline-Mitarbeitende reduziert die Fluktuation um 50% und will international weiter expandieren

Die FLOWIT AG, ein innovatives Schweizer Start-up, das mit seinem KI-basierten „digitalen Coach“ traditionelle Ansätze der Personalentwicklung revolutioniert, freut sich, seine erste und sogleich überzeichnete Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen zu haben. Insgesamt wurden dabei 4 Millionen Schweizer Franken eingeworben. Die Runde wurde gemeinsam von Vi Partners und Alstin Capital (einem von Carsten Maschmeyer gegründeten Fonds) angeführt. Darüber hinaus verstärkt Daniel Gutenberg das Investorenkonsortium mit seiner langjährigen Erfahrung im Start-up Umfeld. Alle drei Investoren werden FLOWIT nicht nur finanziell, sondern auch strategisch unterstützen, um das Unternehmen weiter zu skalieren und international zu expandieren.

FLOWIT AI – made by humans for humans

Unter diesem Motto bietet FLOWIT eine einzigartige Lösung , die es allen Mitarbeitenden – insbesondere denjenigen an der Front, wie Servicetechniker, Pflegekräfte, Gastronomie- und andere Non-DesktopMitarbeitende – ermöglicht, Zugang zu Echtzeit-Feedback und -Entwicklung zu erhalten. Diese Zielgruppen wurden bislang in der Personalentwicklung oft vernachlässigt. FLOWIT schließt diese Lücke, indem es Unternehmen und Mitarbeitende im Arbeitsalltag bei Feedback- und Lernprozessen unterstützt und damit das Engagement der Mitarbeitenden stärkt.

KI-Coach für Mitarbeitendenbindung und Wachstum

Seit dem Marktstart im September 2021 hat FLOWIT bereits über 70 Kunden in der DACH-Region gewonnen, darunter Krankenhäuser, Gastronomiebetriebe und Immobilienfirmen. Insgesamt nutzen mehr als 30’000 Mitarbeitende die SaaS-Lösung. Die Plattform senkt die Fluktuationskosten um bis zu 50 % und stärkt die emotionale und normative Bindung der Mitarbeitenden an ihr Unternehmen. FLOWIT entlastet HR und Führungskräfte durch automatisierte Prozesse, Echtzeitdaten und KI-gestützte Dashboards, wodurch mehr Zeit für aktive Führung und die Förderung einer gesunden Unternehmenskultur geschaffen wird. Die Lösung beinhaltet umfassende Funktionen, darunter innovative Umfragen zur Mitarbeitendenzufriedenheit und flexibel gestaltbare Schwerpunktthemen für die Personalentwicklung.

HR-Tech-Startup plant weitere internationale Expansion

Der Gewinn des Swiss HR Awards 2022 und des Swiss Economic Award im Juni 2024 unterstreicht die Innovationskraft und den sozialen Impact der Plattform, die von vielen Unternehmen als wertvoller Beitrag zur Mitarbeitendenbindung und -entwicklung angesehen wird. Das Team soll bis Ende 2025 von derzeit 20 auf 50 Mitarbeitende wachsen, um die steigende Nachfrage zu bewältigen und die Internationalisierung voranzutreiben. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen ist FLOWIT bestens positioniert, um Unternehmen dabei zu unterstützen, nachhaltig und effizient hinsichtlich ihrer Mitarbeitenden zu agieren.

Gaetano Zanon, Vi Partners:

„Wir freuen uns, FLOWITs erste institutionelle Finanzierungsrunde als Co-Lead-Investor anzuführen. Die von generativer KI unterstützte Plattform von FLOWIT bietet innovative Lösungen für die 80 % der weltweiten Belegschaft ohne Schreibtisch. Das von Bilâl und Yasemin Tahris geführte Gründerteam vereint Leidenschaft mit umfangreicher Branchenerfahrung und hat bereits bedeutende Erfolge bei großen Unternehmen in der Schweiz und Europa erzielt.“

Alexander Meyer-Scharenberg, Alstin Capital:

„Deutschland zählt global zu den Ländern mit dem größten Arbeitskräftemangel. Offene Stellen zu besetzen und gute Mitarbeitende zu halten, ist für die HR-Abteilungen eine enorme Herausforderung, denn jeder Mitarbeitendenwechsel kostet das Unternehmen viel Geld. Genau hier setzt FLOWIT an und stellt den oftmals vergessenen Non-Desktop-Mitarbeitenden einen KI-basierten digitalen Coach zur Seite, der die Mitarbeiterfluktuation um bis zu 50% reduziert.”

Daniel Gutenberg: Gutenberg:

„Nachdem ich bereits in 15 Unicorns investiert habe, erkenne ich das Potenzial, das eine bahnbrechende Idee in der richtigen Kombination von Innovation, Marktbedarf und einem starken Team entfalten kann. FLOWIT vereint diese Elemente auf einzigartige Weise und bietet eine umfassende Plattform, die den gesamten Entwicklungszyklus von Mitarbeitenden neu definiert. Für mich ist FLOWIT zweifellos ‚the next big thing‘ im Bereich People Development und HR-Tech.“

Über Vi Partners, Alstin Capital und Daniel Gutenberg

Vi Partners ist das am längsten etablierte Schweizer Venture-Capital-Unternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Vi Partners innovative Technologie- und Gesundheitsunternehmen und hat über CHF 340 Mio. in 70 Startups investiert. Die von Vi Partners verwalteten Fonds werden von den sichtbarsten Unternehmen und Institutionen der Schweiz unterstützt, darunter die ETH Zürich, ABB, Bühler, Credit Suisse, Hilti, McKinsey, Nestlé, Schindler, Sulzer, Suva und ZKB sowie der Europäische Investitionsfonds und viele andere institutionelle Investoren. Alstin Capital, mit Sitz in München, ist ein branchenübergreifender Risikokapitalgeber für wachstumsstarke B2B-Technologieunternehmen in der DACH-Region und Europa.

Sie unterstützen Gründerteams durch finanzielle Mittel, strategische Beratung und ein starkes Netzwerk, um deren Wachstum und Erfolg zu fördern. Sie pflegen neben der europäischen Ausrichtung auch starke Verbindungen in die USA. Alstin Capital ist bekannt für ihr „All-in-Engagement“ vor und insbesondere nach der Investition. Daniel Gutenberg, einer der aktivsten Angel-Investoren in Europa, bringt seine umfangreiche Erfahrung ein, die durch Investitionen in 15 Unicorns (u.a. sumup, facebook oder Netscape), geprägt ist.

Bild@ FLOWIT AG

QuelleMaschmeyer Group MM Support GmbH