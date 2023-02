Mit dem Food Startup Summit 23 findet am Donnerstag, 23. Februar 2023 im Milchwerk Radolfzell die vierte Konferenz und Messe von Food– und Agrar-Startups, Investoren, Händlern und der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft statt.

Unter dem Motto „Reboot AgriFood“ bietet die internationale Konferenz und Messe des Food Startup Verbands crowdfoods „New AgriFood“ Trends und Inspiration, Networking und vertieftes Fachwissen zu Startups und Innovationen aus dem Lebensmittel-, Agrar- und Gastronomiebereich.

Schwerpunkte der Konferenz sind u.a. Ernährung im Klimawandel, aktuelle Forschungserkenntnisse zu alternativen Proteinen und Nachhaltigkeit. In den Fachseminaren zu Marketing und Handel, Produktentwicklung sowie Investoren und Finanzierung wird praktisches Wissen für Startups und Innovatoren vermittelt.

Auf der Innovations-Messe werden Technologie-Lösungen der Ernährungs- und Landwirtschaft präsentiert und zahlreiche Lebensmittel- und Getränkeneuheiten vorgestellt, die auch vor Ort probiert werden können. Wie auch in der Vergangenheit, werden in 2023 wiederum viele Innovationen erstmalig auf der Summit-Messe anwesend sein. 2019 präsentierte sich planted erstmals auf dem Food Startup Summit dem deutschen Markt und Startups wie Rezemo, Benetofoods oder Yumbau waren als Messeaussteller lange vor ihren Auftritten bei der „Höhle der Löwen“ an der Summit-Messe präsent.

Damit die Summit-Besucher die Transformation im AgriFood-Sektor auch live erleben können, wird das Catering des Summits traditionell wie jedes Jahr ausschließlich aus Startup-Produkten bestehen.

Zum Food Startup Summit 2023 werden bis zu 150 Aussteller und mehr als 500 Teilnehmer von Startups, der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft, Handel, Forschung und Investoren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein sowie dem umliegenden Ausland erwartet.

Möglich macht dies der Wechsel des Summits von der Mainau in das Milchwerk Radolfzell, das mit rund 2.000 Quadratmetern Messefläche, eigenem Konferenzbereich sowie einer eigenen Gastroküche zur Cateringvorbereitung optimale Messe- und Konferenzbedingungen bietet.

Der Food Startup Summit ist wie auch in 2021 als Event aller Food-Startup und Innovationsnetzwerke der DACH Region konzipiert. Partner der Konferenz sind in 2023 u.a. Swiss Food Research, die German AgriFood Society und Startup.Niedersachsen.

Mehr Informationen zum Programm, Konferenztickets und Ausstellungsständen finden sich unter: https://foodsummit.crowdfoods.com. Mit dem Code crowd25fss23 erhält man 25% Rabatt auf Tickets und Stände.

Foto/ Quelle: crowdfoods.com – Food Startup Verband