Eine noch größere Auswahl an frischem, gesundem Essen rund um die Uhr: Ab sofort erweitern frische Salate und Bowls von dean&david das Angebot von Foodji.

Ab dem 13. März 2023 wird das Speisenangebot in den smarten Essensautomaten von Foodji an vielen Standorten in Deutschland durch frische Gerichte von dean&david ergänzt. Die Kooperation von Foodji und dean&david vereint die Philosophie beider Unternehmen von frischen und gesunden Lebensmitteln für ihre Gäste und bietet vollwertige und nachhaltige Gerichte wie hochwertige Salads, Bowls und Currys ohne Konservierungs-, Zusatz- und Farbstoffe an.

In den ersten fünf Wochen der Kooperation ist jeden Montag ein neues Gericht von dean&david in den Foodjis verfügbar. Das dabei wöchentlich wechselnde Angebot aus Salads und Bowls, zum Beispiel dem veganen Falafel Tahini Salad, der Crunchy Chicken Bowl, dem Caesar Salad und der Veggie Buddha Bowl bietet dabei ein abwechslungsreiches Angebot für jeden Geschmack und einen guten Überblick über die Topseller von dean&david.

Ein besonderes Augenmerk legen Foodji und dean&david bei ihrer Partnerschaft auf das Thema Nachhaltigkeit: Die verwendeten Verpackungen sind – wie bei beiden Unternehmen stets üblich – komplett recycelbar und die derzeit nachhaltigsten Einwegverpackungen auf dem Markt.

David Baumgartner, Founder und CEO von dean&david, bringt das Anliegen der beiden Unternehmen auf den Punkt und ist überzeugt, dass Foodji für dean&david ein starker Partner ist: „Foodji steht wie dean&david für frische und hochwertige Speisen und Getränke. Im Grunde haben wir denselben Anspruch: Unseren Gästen gesunde Lebensmittel für eine nachhaltige Ernährung anzubieten.”

Für Foodji ist die Kooperation ein weiterer Schritt zu noch mehr Abwechslung und Qualität bei der Speisenauswahl. Felix Munte, Co-Founder und CEO bei Foodji, kommentiert die neue Partnerschaft: „dean&david steht für frische, hochwertige, vollwertige Mahlzeiten und das sind alles Eigenschaften, die wir mit Foodji verbinden. Wir freuen uns sehr, unseren Gästen die frischen Salads und Bowls von dean&david in Zukunft bei uns in den Foodjis anbieten zu können.“

Die Resonanz von Kunden auf die Ergänzung des Foodji Sortiments war laut Felix Munte bereits sehr positiv: “Unsere Standortanalysen konnten bereits in der Planungsphase ein positives Bild zeichnen. Wir sehen einen großen Bedarf an einem hochwertigen Salad und Bowl Sortiment. Durch die Kooperation mit Foodji erweitert sich das Vertriebsnetz von dean&david um weitere wertvolle Verkaufspunkte.”

Zukünftig wollen die beiden Unternehmen weiterhin kooperieren und enger zusammenarbeiten, um ihre Partnerschaft auszubauen und das Sortiment von dean&david in den Foodjis stetig zu erweitern.

Foto/Quelle: Elisabeth Fasbender, Daniel von Canal, Felix Munte am Foodji (c) Foodji Marketplace GmbH.png