Foodnight Berlin am 1. September

Mit der Tageskonferenz „AgriFood for Future“ und abendlichen Startup-Pitches findet am 1. September 2023 zum dritten Mal die „Foodnight“ als Teil der Startupnight Berlin statt. Der Fokus des Events liegt auf den vier Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittel, Gastronomie und Handel.

Kultivierte, pflanzen- und algenbasierte Proteine, nachhaltige, faire und funktionelle Food- und Getränkeinnovationen sowie innovative Agritech- und Packaging-Lösungen – das sind nur einige von insgesamt 24 Startups, die sich am Freitag, 1. September 2023 bei der dritten „Foodnight“ präsentieren werden.

Die „Foodnight“ findet als eigenständiger Anlass im Rahmen der Startupnight Berlin statt und wird von dem Team der Startupnight in Kooperation mit dem Food-Startup-Verband crowdfoods im Microsoft Atrium in Berlin organisiert. Die „Foodnight“ besteht aus zwei Teilen: Der „AgriFood for Future“ Konferenz und Ausstellung von 12:00 bis 17:00 Uhr sowie den daran anschließenden „Pitches“ – den Präsentationen ausgewählter Startups am Abend.

Entsprechend dem diesjährigen Motto der Startupnight „The Future is now!“ werden an der „AgriFood for Future“ Konferenz im Vorfeld der Pitches die Auswirkungen des Klimawandels auf den Agrar- und Food-Sektor sowie Lösungen für eine klimaangepasste Nahrungsmittelwirtschaft diskutiert. In insgesamt 4 Talkpanels zu Agrar, Food, Gastronomie und Handel wird im offenen Dialog eines Fishbowl-Formats mit Experten, Startups und dem Publikum erörtert, wie Startup-Innovationen zur klimafreundlichen Transformation der AgriFood-Wertschöpfungskette beitragen können und welche Voraussetzungen dafür benötigt werden.

„Der Klimawandel findet genau jetzt statt, nirgends ist dies aktuell spürbarer als im Agrar- und Foodbereich“, so Mark Leinemann, Präsident des Food-Startup-Verbandes crowdfoods.com und Co-Organisator der Foodnight. „Darum ist ‚The Future is now!‘ das Motto der Stunde, um jetzt im AgriFood Bereich zu handeln und die vielfältigen AgriFood-Innovationen der Startups endlich auf die Straße zu bringen. Die Startupnight generell wie auch unser Event bieten hierfür den passenden Rahmen.“, so Leinemann weiter.

Nach der Konferenz folgen dann ab 17 Uhr die insgesamt 24 Startup-Pitches der Foodnight. Im Anschluss an die Pitches verleiht der Food Startup Verband crowdfoods seine Awards in den Kategorien „Best Food & Beverage Startup“, „Best AgriFood-Tech-Startup“ und „Best Food/Tech Newcomer“.

Die „AgriFood for Future“ Konferenz und Exhibition der „Foodnight“ findet am 01.09.2023 von 12:00 bis 17:00 Uhr im Microsoft Atrium statt und ist nur zugänglich mit einem „Conference Ticket“. Nach der Konferenz um 17:00 Uhr werden dann die Türen der „Foodnight“ zu den Startup-Pitches für alle Teilnehmer der Startupnight geöffnet. Im Anschluss ab 23:00 Uhr treffen sich dann alle Teilnehmer zur Startupnight-Afterparty in der Hauptstadt-Repräsentanz der Deutschen Telekom.

Tickets und Infos zur Startupnight gibt es unter www.startupnight.net. Mehr Infos zum Food-Startup-Verband gibt es unter www.crowdfoods.com.

Bild Foodnight – die Konferenz- und Pitch-Veranstaltung für Food- und Agrar-Startups

(©startupnight.net / crowdfoods.com)

Quelle crowdfoods.com