Köstliche Ziele für das neue Jahr

foodspring, eine führende Marke im Bereich Fitnessernährung, definiert mit seiner aktuellen „Feed Your Fit“-Kampagne, die seit ersten Januar gestartet ist und über mehrere Monate gehen wird, die Art und Weise, wie wir über Geschmack und Ernährung denken, ganz neu. Die Kampagne zeigt eine neue Markenausrichtung von foodspring mit dem Ziel, der perfekte Ernährungspartner für diejenigen zu werden, die ein aktives Leben führen und bei Geschmack und Bequemlichkeit keine Kompromisse mehr eingehen.

Im wesentlichen ist „Feed Your Fit“ ein Konzept, dass persönliche Fitnessziele durch foodspring-Produkte fördert. Der Begriff „Zuführen“ steht für die Wirkung und die Vielzahl an wichtigen Nährstoffen des foodspring-Sortiments, während „Deine Passform“ die vielfältigen Fitnessansprüche eines Einzelnen auf den Punkt bringt. foodspring nimmt dabei bewusst den Platz als standhafter Begleiter auf dieser vielseitigen Reise ein und unterstützt Menschen auf ihrem einzigartigen Weg zu mehr Wohlbefinden. Diese Kampagne ist ein Beweis für das Engagement von foodspring, die Verbindung zwischen Geschmack und Ernährung zu verbessern und gleichzeitig individuelle Fitnessaktivitäten zu fördern.

Lia Luckfiel, Brand Marketing Director bei foodspring, teilt ihre Begeisterung und erklärt: „Wir bei foodspring freuen uns sehr, die Kampagne „Feed Your Fit“ zu starten. Es geht darum, die Freude an großartig schmeckenden Produkten zu genießen und gleichzeitig seine Fitnessziele zu verfolgen. Ganz gleich, was diese Ziele auch sind. Wir sind hier, um jede Person auf ihrem Weg zu einem gesünderen und aktiveren Leben zu unterstützen.“

Darüber hinaus begrüsst foodspring seit kurzem einen neuen CEO, Christian Bubenheim. Mit seiner fundierten Omnichannel-, digitalen Verbraucherexpertise und Führungserfahrung ist Christian gut aufgestellt, um foodspring als führende Brand in der Kategorie Fitness Ernährung auf die nächste Stufe zu setzen und die neue Markenausrichtung von foodspring, die sich in der „Feed Your Fit“ Kampagne widerspiegelt, erfolgreich sicherzustellen.

Die Kampagne „Feed Your Fit“ wird auf Instagram, Facebook und YouTube gezeigt.

Diese Plattformen ermöglichen es foodspring, mit einzelnen Personen in Verbindung zu treten, um ihnen die Vorteile der Produkte durch eine Reihe von Bildungs- und Motivationsinhalten vorzustellen.

Bild foodspring

