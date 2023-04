Formel 1: Leclerc holt Pole in Aserbaidschan

Baku (dts Nachrichtenagentur) – Beim Großen Preis von Aserbaidschan geht Charles Leclerc am Sonntag von Startplatz eins ins Rennen. Der Ferrari-Pilot holte am Freitag die erste Pole seit Oktober letzten Jahres in Singapur.

Für Ferrari ist es insgesamt die erste Pole seit Austin 2022 – damals stand Sainz ganz vorne. Hinter Leclerc dürfen am Sonntag Verstappen, Perez, Sainz und Hamilton starten. Die Formel 1 fährt an diesem Wochenende erstmals nach einem neuen Modus: Der Samstag wird als eigenständige Veranstaltung aus dem Rennwochenende herausgelöst, das Sprintrennen bekommt mit dem „Shootout“ eine eigene Qualifikation und das Ergebnis hat keine Auswirkungen mehr auf das Hauptrennen.



Foto: Charles Leclerc / Ferrari, über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts