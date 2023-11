Franklin Templeton lanciert drei neue Aktive Fixed Income ETFs für europäische Investoren

Zwei der neuen ETFs, die unter Artikel 9 der EU SFDR fallen, werden in grüne Anleihen investieren und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft unterstützen.

Franklin Templeton gibt die Auflegung von drei neuen aktiv verwalteten Anleihen-ETFs bekannt: Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF, Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF und Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF. Mit diesen neuen Fonds erhöht sich die Gesamtzahl der aktiv gemanagten ETFs auf sechs, während insgesamt 13 ETFs nach der europäischen SFDR-Verordnung als Artikel 8 oder 9 eingestuft sind, die nun mehr als die Hälfte der gesamten Franklin Templeton ETF-Palette ausmachen. Diese neuen ETFs bieten ein Engagement in Anleihen, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft unterstützen.

David Zahn, Head of European Fixed Income, Franklin Templeton, kommentiert: „Nachdem wir vor über vier Jahren den ersten aktiv verwalteten, europäischen Green-Bond-ETF aufgelegt haben, sehen wir weiterhin erhebliche Wachstumschancen, wobei Europa mit einem kumulierten Emissionsvolumen von insgesamt 331 Milliarden Euro im vergangenen Jahr ein Eckpfeiler des globalen Marktes für grüne Anleihen bleibt. Mit der Auflegung des Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF und des Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF wird unser Angebot an grünen Anleihen-ETFs weiter ausgebaut, um den Bedürfnissen unserer Kunden besser gerecht zu werden. Unsere neuen Strategien für grüne Anleihen zielen darauf ab, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen und gleichzeitig Liquidität für Projekte mit ökologischem Nutzen bereitzustellen.“

Die neuen Fonds werden von Franklin Templetons European Fixed Income Team verwaltet, das über umfangreiche Erfahrung mit nachhaltigen festverzinslichen Anlagen verfügt.

Neue ETFs Franklin Templeton Festverzinsliche Gruppe (Investment-Teams) Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF David Zahn, Leiter des Bereichs europäische festverzinsliche Wertpapiere Emmanuel Teissier, Portfoliomanager Rod MacPhee, Portfoliomanager Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF David Zahn, Leiter des Bereichs europäische festverzinsliche Wertpapiere Emmanuel Teissier, Portfoliomanager Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF David Zahn, Leiter des Bereichs europäische festverzinsliche Wertpapiere Rod MacPhee, Portfoliomanager

Zwei Euro Green Bond ETFs – Zielsetzung

Das Anlageziel des Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF, der gemäß Artikel 9 der EU SFDR eingestuft ist, besteht darin, ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen, indem er ein Engagement hauptsächlich in den europäischen Markt für grüne Staatsanleihen bietet und dabei die Gesamtrendite maximiert.

Der Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF, der ebenfalls als Artikel 9 eingestuft ist, verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, indem er ein Engagement in den europäischen Markt für grüne Unternehmensanleihen mit einer kurzen bis mittleren Laufzeit von weniger als 5 Jahren bietet und dabei die Gesamtrendite maximiert.

Beide Green-Bond-ETFs wollen ihre Anlageziele erreichen, indem sie mindestens 90 % des Vermögens innachhaltige Anlagen investieren und mindestens 75 % des Vermögens in grüne Anleihen investieren, während der Rest aus konventionellen Anleihen besteht, die vom Portfoliomanagementteam als nachhaltige Anlagen eingestuft werden. Durch diese Art der Anlage wollen die neuen ETFs Liquidität für neue und bestehende klimabezogene Projekte mit ökologischem und sozialem Nutzen bereitstellen.

Euro IG Corporate ETF – Zielsetzung

Das Anlageziel des Franklin Euro IG Corporate UCITS ETFs besteht darin, Erträge auf dem Markt für europäische Unternehmensanleihen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital zu erhalten. Der Fonds, der nach Artikel 8 der EU-SFDR eingestuft ist, wird hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensschuldtitel mit Investment-Grade-Rating investieren, die von europäischen Unternehmen begeben werden, und mindestens 20 % seines Vermögens in ökologisch nachhaltige Anlagen und 1 % in sozial nachhaltige Anlagen investieren.

Caroline Baron, Head of ETF Distribution, EMEA, Franklin Templeton, kommentiert: „Wir freuen uns, europäischen Anlegern ein diversifiziertes Angebot an nachhaltigen aktiven ETFs zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten zu können, darunter eine Staatsanleihen-Strategie mit flexibler Duration und eine Green-Bond-Strategie für Unternehmen mit kürzerer Laufzeit – die einzigen aktiv gemanagten ETFs in diesen Segmenten.“

Wettbewerbsfähige Gebühren

Mit einer Gesamtkostenquote (TER5 ) von 0,186 % für den Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF sowie den Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF und 0,157 % für den Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF bieten die neuen ETFs europäischen Anlegern wettbewerbsfähige Gebühren, die zu den niedrigsten für nachhaltige Lösungen innerhalb ihrer jeweiligen aktiven Kategorien in Europa gehören.

Baron betont: „Wir sehen weiterhin eine starke Anlegernachfrage nach nachhaltigen aktiven Renten-ETFs, die die Vorzüge eines aktiven Managements mit den Vorteilen der Liquidität, der Zugänglichkeit und der Transparenz der ETF-Hülle verbinden.“

Die neuen ETFs werden am 1. November an der Deutschen Börse Xetra (XETRA), am 2. November an der London Stock Exchange (LSE) und am 16. November an der Borsa Italiana notiert. Sie sind in Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien, Schweden und in Großbritannien registriert.

Die globale ETF-Plattform von Franklin Templeton ermöglicht es Anlegern, ihre gewünschten Ergebnisse durch eine Reihe von aktiven, faktorbasierten und passiven ETFs zu erzielen. Unterstützt durch die Ressourcen eines der größten Vermögensverwalter der Welt verfügt die globale ETF-Plattform zum 30. September 2023 über ein weltweit verwaltetes Vermögen von über 16 Milliarden US-Dollar.

Weitere Informationen über die Franklin Templeton ETF-Palette finden Sie unter: https://www.franklintempleton.de

Franklin Templeton lanciert drei neue Aktive Fixed Income ETFs für europäische Investoren

Foto von Caroline Baron und von David Zahn (Quelle für beide: Franklin Templeton)

Kennen Sie schon das Wirtschaftsmagazin „Paul F„? Jetzt bei Readly lesen. Eine kostenlose Leseprobe von Paul F gibt es bei United Kiosk. Ebenfalls finden Sie die aktuelle Ausgabe im Lesezirkel von Sharemagazines.