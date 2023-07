Franklin Templeton stellt zwei neue nachhaltige, thematische ETF´s mit Fokus auf Ernährung, Gesundheit und Wellness für Europäische Anleger vor

Neue thematische ETFs investieren in Unternehmen, die sich für Nachhaltigkeit bei Gesundheit und Ernährung einsetzen

Einstufung als Artikel 8 der EU-SFDR mit einer an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ausgerichteten Aktienauswahl

Die Strategien sind die jüngste Ergänzung der breiten Palette nachhaltiger ETFs des Unternehmens und bieten Zugang zu wichtigen langfristigen Wachstumsthemen

Franklin Templeton1 gibt die Auflegung von zwei neuen nachhaltigen, thematischen ETFs bekannt: Franklin Future of Food UCITS ETF und Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF. Mit diesen neuen Angeboten erhöht sich die Gesamtzahl der thematischen ETFs auf drei und der Artikel 82 SFDR-konformen ETFs auf zehn in der Franklin Templeton ETF-Palette.

Das weltweite Bevölkerungswachstum und die daraus resultierende Notwendigkeit, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten, ist eine zentrale Herausforderung für die Menschheit, die Innovationen und Investitionen in neue und effizientere Technologien vorantreibt. Da die Lebenserwartungen steigen, nimmt auch die Nachfrage nach medizinischer Versorgung und Wellness-Angeboten zu, was ein erhebliches Potenzial für Innovationen im Gesundheitswesen schafft.

Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management, Franklin Templeton, sagt: „Diese neuen Artikel 8-ETFs verfolgen bei der Aktienauswahl einen multidimensionalen Anlageansatz, indem sie langfristige gesellschaftliche Veränderungen nutzen, die sich aus makroökonomischen, geopolitischen und technologischen Entwicklungen ergeben. Bis zum Jahr 2050 wird die Weltbevölkerung um zwei Milliarden auf fast 10 Milliarden Menschen anwachsen, was bedeutet, dass die Nahrungsmittelproduktion um rund 60 Prozent gesteigert werden muss3. Auch der Wellness-Markt wird voraussichtlich von 4,4 Billionen Dollar im Jahr 2020, das sind 5 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung, bis 2030 auf 6,8 Billionen Dollar anwachsen4.“

Der Franklin Future of Food UCITS ETF und der Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF5 bilden die Wertentwicklung des Solactive Sustainable Food Index6 bzw. des Solactive Sustainable Health and Wellness Index ab.6

Der Solactive Sustainable Food Index wurde entwickelt, um ein Engagement in Unternehmen der Lebensmittelindustrie zu ermöglichen, die Technologien, effiziente Produktions- und Lieferpraktiken einsetzen und/oder Innovationen mit dem Ziel der Schaffung eines nachhaltigen Lebensmittel-Ökosystems vorweisen.

Die in den Index aufgenommenen Unternehmen stammen unter anderem aus den Bereichen Landwirtschaftsmaschinen, Smart Farming, Aquakultur sowie nachhaltige und gesunde Lebensmittel. Sie müssen nach Einschätzung von Institutional Shareholder Services (ISS), dem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Corporate Governance und verantwortungsbewusstes Investment, einen Beitrag zu SDG 2 (Keinen Hunger), SDG 9 (Industrie, Innovation & Infrastruktur), SDG 12 (Verantwortungsvoller Konsum & Produktion), SDG 13 (Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser) oder SDG 15 (Leben an Land) leisten.

Der Solactive Sustainable Health and Wellness Index ist so konzipiert, dass er Unternehmen berücksichtigt, die unter anderem den Zugang zu Pflege-, Gesundheits- oder Wellnessangeboten für eine breite Palette von Verbrauchern, einschließlich älterer Menschen, ermöglichen. Dazu gehören Unternehmen aus Bereichen wie Genomik, medizinische Bildgebung, E-Healthcare, Mind and Body Wellness, Alterskrankheiten und selbstbestimmtes Altern, die von ISS als Beitrag zum SDG 3 (Gute Gesundheit und Wohlbefinden) anerkannt sind.

Aktien, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie eines der 17 SDGs erheblich behindern, können nicht in die Indizes aufgenommen werden. Die Unternehmen werden zusätzlich auf spezifische ESG-Kriterien geprüft, darunter eine ausgewogene Quote von Frauen zu Männern im Vorstand und die Auswirkungen auf biodiversitätssensible Gebiete.

Rafaelle Lennox, Head of UCITS ETF Product Strategy, Franklin Templeton, sagt: “ Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Solactive und ISS bei der Entwicklung dieser zukunftsweisenden Lösungen, die auf die SDGs der Vereinten Nationen ausgerichtet sind und Anlegern ein Engagement in Unternehmen ermöglichen, die sich weltweit für innovative und nachhaltige Praktiken in den Bereichen Lebensmittel und Gesundheit einsetzen.“

Die neuen ETFs werden am 6. Juli an der Deutschen Börse Xetra (XETRA), am 7. Juli an der London Stock Exchange (LSE) und am 18. Juli an der Borsa Italiana notiert. Sie sind in Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Spanien, Schweden und Großbritannien registriert. Die ETFs werden von Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management, und Lorenzo Crosato, ETF Portfolio Manager bei Franklin Templeton, verwaltet.

Caroline Baron, Head of ETF Distribution, EMEA, Franklin Templeton, fügt hinzu: „Diese beiden neuen nachhaltigen ETFs bieten Zugang zu langfristigen Wachstumsthemen und haben durch Investitionen in innovative Unternehmen und potenzielle Disruptoren das Potenzial, traditionelle Indizes zu übertreffen. Franklin Templeton ist führend bei thematischen und technologischen Investitionen, und die Allokation in diese ETFs ist aufgrund ihres einzigartigen Engagements ein attraktives Mittel zur Portfoliodiversifizierung für Anleger.“

Wettbewerbsfähige Gebühren

Mit einer Gesamtkostenquote (TER7) von 0,30 % werden die neuen ETFs europäischen Anlegern wettbewerbsfähige Gebühren bieten, die zu den niedrigsten für nachhaltige Lösungen in ihren jeweiligen Kategorien in Europa gehören.

Die globale ETF-Plattform von Franklin Templeton ermöglicht es Anlegern, ihre gewünschten Ergebnisse durch eine Reihe von aktiven, faktorbasierten und passiven ETFs zu erzielen. Unterstützt durch die Stärke und die Ressourcen eines der größten Vermögensverwalter der Welt, verfügt die globale ETF-Plattform zum 31. Mai 2023 über ein weltweit verwaltetes Vermögen von rund 15 Milliarden US-Dollar.

Weitere Informationen über die Franklin Templeton ETF-Palette finden Sie unter: https://www.franklintempleton.de/produkte/etf

Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] ist ein globaler Vermögensverwalter mit Tochtergesellschaften, die als Franklin Templeton tätig sind und Kunden in über 155 Ländern betreuen. Franklin Templeton hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden durch Fachwissen im Bereich Investment Management, Vermögensverwaltung und Technologielösungen zu helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen. Mit seinen spezialisierten Investmentmanagern bietet das Unternehmen Spezialisierung auf globaler Ebene und verfügt über umfassende Fähigkeiten in den Bereichen Fixed Income, Equity, Alternatives und Multi-Asset-Lösungen. Mit Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und rund 1.300 Anlageexperten verfügt das in Kalifornien ansässige Unternehmen über 75 Jahre Anlageerfahrung und ein verwaltetes Vermögen von rund 1,4 Billionen US-Dollar (Stand: 31. Mai 2023). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.franklintempleton.de und folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Dieser Fonds wurde gemäß der Verordnung über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (EU) 2019/2088 als Artikel 8 eingestuft. Dabei handelt es sich um Fonds, die neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale fördern, sofern die Unternehmen, in die investiert wird, gute Governance-Praktiken anwenden. Weitere Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten des Fonds finden Sie unter franklinresources.com/länder. Bitte lesen Sie alle Ziele und Merkmale des Fonds, bevor Sie investieren.

Quelle: EIT Food – Nachhaltige Ernährung der Welt im Jahr 2050: Sind Effizienz und Gerechtigkeit die Antwort? August 2019.

Quelle: Global Wellness Institute und Biospace.

Der Franklin Future of Food UCITS ETF und der Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF sind Teilfonds des Franklin Templeton ICAV, eines nach irischem Recht gegründeten Organismus für gemeinsame Anlagen. Die geäußerten Ansichten sind die des Investmentmanagers, und die Kommentare, Meinungen und Analysen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wiedergegeben und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die in diesem Material enthaltenen Informationen sind nicht als vollständige Analyse aller wesentlichen Fakten in Bezug auf ein Land, eine Region oder einen Markt gedacht. Eine Anlage in Franklin Templeton ICAV ist mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt, seinen Ergänzungen und im jeweiligen Basisinformationsdokument beschrieben sind. Die Dokumente des Fonds sind auf Englisch, Deutsch und Französisch auf Ihrer lokalen Website erhältlich. Die Dokumente des Fonds können auch über den European Facilities Service von FT angefordert werden, der unter https://www.eifs.lu/franklintempleton verfügbar ist. Darüber hinaus ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte unter www.franklintempleton.lu/investor-rights erhältlich. Die Zusammenfassung ist verfügbar in englischer Sprache. Franklin Templeton ICAV ist für den Vertrieb in mehreren EU-Mitgliedstaaten gemäß der OGAW-Richtlinie zugelassen. Franklin Templeton ICAV kann diese Meldungen für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit beenden, indem es das in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie enthaltene Verfahren anwendet.

Der Wert der Fondsanteile und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator oder eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung kann auch durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Währungsschwankungen können den Wert von Anlagen in Übersee beeinträchtigen. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird. Ausführliche Informationen zu allen geltenden Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikoerwägungen“ des aktuellen Prospekts von Franklin Templeton ICAV. Franklin Templeton ICAV OGAW-ETFs (mit Sitz außerhalb der USA oder Kanadas) dürfen Einwohnern der Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanadas weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. ETFs werden wie Aktien gehandelt, schwanken im Marktwert und können zu Preisen über oder unter ihrem Nettoinventarwert gehandelt werden. Maklerprovisionen und ETF-Ausgaben schmälern die Rendite.

Solactive AG („Solactive“) ist der Lizenzgeber des Solactive Sustainable Food Index und des Solactive Sustainable Health and Wellness Index (die „Indizes“). Die Finanzinstrumente, die auf den Indizes basieren, werden von Solactive in keiner Weise gesponsert, befürwortet, gefördert oder verkauft und Solactive gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung, Garantie oder Gewährleistung in Bezug auf: (a) die Ratsamkeit, in die Finanzinstrumente zu investieren; (b) die Qualität, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit des Index; und/oder (c) die Ergebnisse, die eine natürliche oder juristische Person durch die Nutzung der Indizes erzielt oder erzielen wird. Solactive behält sich das Recht vor, die Berechnungs- oder Veröffentlichungsmethoden für die Indizes zu ändern. Solactive haftet nicht für Schäden, die aus der Nutzung (oder der Unmöglichkeit der Nutzung) der Indizes entstehen.

Bei den Kosten handelt es sich um die Gebühren, die der Fonds den Anlegern zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Fonds berechnet. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, werden ebenfalls anfallen. Diese Kosten werden vom Fonds ausgezahlt, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirkt. Die Fondsgebühren fallen in verschiedenen Währungen an, was bedeutet, dass die Zahlungen aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken können.

Foto von Caroline Baron und von Dina Ting (Quelle: Franklin Templeton)

