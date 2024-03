Frauen in der Baubranche: Kompetenz vor Geschlecht

Vielfalt muss aktiver Bestandteil der Unternehmenskultur sein

In den letzten Jahren sei in der Baubranche bereits einiges ins Rollen gekommen, was die Karrierechancen und Gleichstellung von Frauen betrifft. Aber es ist noch viel Luft nach oben. Das sagt die Community „Frauen in der Baubranche“. Sie wurde 2022 von der Mietplattform Klickrent gegründet und zählt inzwischen rund 380 Mitglieder. Anlässlich des internationalen Frauentags am 8. März hat Klickrent die Community zur Chancengleichheit in ihren Unternehmen befragt. Mehr als 80 Prozent gaben an, dass ihre Arbeitgeber weiblichen Mitarbeiterinnen inzwischen die gleichen Chancen bieten wie männlichen. Dennoch bleibt der einhellige und starke Wunsch aus der Community, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach ihrer Kompetenz und nicht nach ihrem Geschlecht zu bewerten.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Baubranche weiblicher und insgesamt vielfältiger zu machen. Ein wichtiger Baustein dafür sind die grundlegenden Strukturen, die Unternehmen zur Mitarbeitergewinnung und zum Team-Building nutzen. Diese seien in der Regel auf Männer ausgerichtet, sagt Anne-Laure de Noblet, Marketingleiterin bei Klickrent und Initiatorin von „Frauen in der Baubranche“: „Vielfalt und Gleichberechtigung müssen bewusste und aktive Bestandteile der Unternehmenskultur und Haltung eines Unternehmens sein. Unternehmen müssen eine Kultur der Vielfalt fördern und Netzwerke bilden, in denen sich Frauen willkommen fühlen. Dies kann zum Beispiel durch Schulungen, Mentoring-Programme und interne Guidelines für Chancengleichheit erreicht werden. Wir müssen ein Bewusstsein für die Vielfalt der Karrieremöglichkeiten im Baugewerbe schaffen.“

Das junge Unternehmen Klickrent hat sich von Anfang an stark um weibliche Talente bemüht. Der Anteil an Frauen liegt aktuell bei 47 Prozent. Auch auf Führungsebene ist das Verhältnis nahezu ausgeglichen. Klickrent-Geschäftsführer Tim Hinrichsen erklärt: „Unser Team bei Klickrent profitiert enorm von der Vielfalt und Diversität unserer Mitarbeiter. Das Geschlecht spielt dabei keine Rolle: Wir suchen nach Vielfalt in der Qualifikation, im Fachwissen und in der Persönlichkeit. Nur mit unterschiedlichen Herangehensweisen und Perspektiven können wir unsere Arbeit immer wieder auf den Prüfstand stellen. Nur so kann unser Unternehmen erfolgreich sein.“

Mit einer Frauenquote von aktuell 13 Prozent bildet die Bauindustrie seit Jahren das Schlusslicht in Deutschland. Um Frauen in der Branche mehr Aufmerksamkeit zu geben, initiierte Klickrent im Herbst 2022 die Community „Frauen in der Baubranche“. Hier können sie sich vernetzen, austauschen, stärken und sich für mehr Vielfalt in der Baubranche einsetzen.

Bild:Die Klickrent Frauen-Community tauscht sich regelmäßig aus.

Quelle:klickrent GmbH