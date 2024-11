Freche Freunde Backmischungen für die ganze Familie

Im Januar 2025 bringt Freche Freunde erstmals drei Bio-Familien-Backmischungen in die Läden: Pancakes & Waffeln (UVP 3,29 Euro) sowie Pizzaschnecken und einen Kuchen mit Erdbeer-Topping (jeweils UVP 3,79 Euro). Erhältlich bei dm, REWE und im Freche Freunde Online Shop. Mehr Infos unter www.frechefreunde.de

Schnell & einfach: Neue Backmischungen für Familien

Ob duftende Pancakes und Waffeln zum Frühstück, herzhafte Pizzaschnecken für mittags oder ein frecher Kuchen für den Kindergeburtstag – oft bleibt im trubeligen Familienalltag nicht viel Zeit zum Backen. Mit den neuen Backmischungen von Freche Freunde geht das jetzt ganz einfach und stressfrei: Ein paar Handgriffe und der Teig ist fertig – Geling-Garantie inklusive. So werden Eltern entlastet und haben mehr Zeit für die gemeinsame Zeit mit der Familie.

Backspaß für die ganze Familie

Schürze an, Kochlöffel schnappen – los geht’s! Die Freche Freunde Backmischungen sind so gestaltet, dass Kinder tatkräftig mithelfen können. Perfekt, um gemeinsam in der Küche Spaß zu haben und wertvolle Familienmomente zu genießen.

Bio, vegan und ohne Schnickschnack

Die neuen Familien-Backmischungen von Freche Freunde setzen auf beste Bio-Zutaten und Vollkorn. Sie kommen ohne Salzzusatz* aus und erhalten ihre Süße nur aus Früchten. Quatsch auf der Zutatenliste? Fehlanzeige! Die Backmischungen lassen sich auch vegan zubereiten – einfach einen Quetschie statt Eier verwenden und bei den Pizzaschnecken den Käse einfach frech weglassen, oder mit einer veganen Alternative ersetzen.

Zu jeder Tageszeit und für jeden Geschmack

Ob zum Frühstück, Mittagessen, Abendbrot, als Nachtisch oder als Snack zwischendurch – die Freche Freunde Backmischungen passen zu jeder Gelegenheit! Außerdem lassen sie sich kinderleicht an die unterschiedlichen Geschmäcker der Familienmitglieder anpassen – sei es mit einem Topping, fruchtigen oder gemüsigen Extras oder etwas Käse.

Die neuen Backmischungen im Überblick

Frecher Kuchen mit Erdbeer-Topping – für Geburtstage und als Nachtisch

In nur 5 Minuten ist der Teig fertig und nach 30 Minuten im Ofen steht der Familienkuchen schon auf dem Tisch. Obendrauf gibt es ein Topping aus Erdbeerpulver, welches je nach Geschmack mit Wasser oder Frischkäse verrührt werden kann. Bye, bye Lebensmittelverschwendung: Das Erdbeerpulver entsteht bei der Herstellung der beliebten Freche Freunde Erdbeerchips. Anstatt es wegzuwerfen, wird es als leckeres Topping genutzt. Mit frischem Obst oder Erdbeerchips dekoriert ist der Kuchen garantiert der Hit auf jeder Kinder-Party! Hitverdächtig ist auch, dass die Süße des Kuchens nur aus Datteln stammt – zugesetzten Zucker sucht man vergebens.

200 Gramm für 3,29 Euro.

Pancakes & Waffeln Banane – für ein entspanntes Frühstück

Pfannkuchen oder Waffeln? Mit der Backmischung “Pancakes & Waffeln Banane” geht beides. Ratzfatz ist der Teig angerührt und kann direkt in das Waffeleisen oder in die Pfanne. Freches Topping gewünscht? Wie wäre es mit einem Freche Freunde Quetschie oder frischem Obst? Das macht das Ganze noch leckerer und fördert eine frühe Freundschaft mit Obst und Gemüse.

200 Gramm für 3,79 Euro

Pizzaschnecken Tomate, Karotte & Paprika – für ein leckeres Mittag- oder Abendessen

Mixen, rollen, backen – schon ist der Pizzaspaß fertig. Die Backmischung mit Vollkorn ist im Handumdrehen zubereitet und kann nach Lust und Laune in Schnecken, Mini-Pizzen oder Pizza-Muffins verwandelt werden. Für noch mehr Gemüsespaß einfach das Lieblingsgemüse der Kids direkt im Teig verstecken oder damit belegen – Käse geht natürlich auch klar.

275 Gramm für 3,79 Euro

Gewinnspiel: Kinder-Erlebnistag bei Freche Freunde in Berlin

Zur Einführung der neuen Backmischungen wird es ein freches Gewinnspiel geben: Zehn Kinder haben die Chance auf einen unvergesslichen Erlebnistag bei Freche Freunde in Berlin – natürlich mit jeder Menge Backspaß! Mehr dazu ab Mitte Januar unter www.frechefreunde.de

Bild:Freche Freunde Familien-Backmischung – Pancakes & Waffeln Banane – für ein entspanntes Frühstück / 200 Gramm für 3,79 Euro

Quelle:erdbär GmbH