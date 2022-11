Linzer Start-up avanciert zu einem Runtastic der Musikwelt

Nach zahlreichen internationalen Kooperationen – unter anderem mit Apple, Sony/ATV und EMI – startet das Linzer Gitarrenlern-Start-up „Fretello“ nun eine weitere Partnerschaft mit zwei globalen Giganten der Musikindustrie: Der international führende Musikinstrumente-Hersteller Yamaha und der weltweit größte Online-Gitarrenhändler Thomann bieten beim Kauf einer Gitarre nun erstmals ein kostenloses Probeabo von Fretello an.

Jede Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein auf dem internationalen Erfolgsweg eines Start-ups – so auch von Fretello: „Die Partnerschaften mit Yamaha und Thomann bringen uns unserer Vision einen großen Schritt näher. Gemeinsam ermöglichen wir unserer Kernzielgruppe – motivierten Gitarreanfänger:innen und Hobbykünstler:innen – einen flexiblen Einstieg in das Instrument und begleiten sie langfristig. Fretello ist kein Ersatz für persönlichen Gitarrenunterricht, sondern eine perfekte Ergänzung, die Spaß macht. Musikschüler:innen erfahren spielerisch echte Resultate und bleiben motiviert“, sagt Florian Lettner, Mitgründer und CEO von Fretello.

„Start Small – Dream Big“

Zum Musikspielen inspirieren: Mit der globalen Kampagne „Start Small – Dream Big“ weckt Yamaha Begeisterung für Musik und erleichtert insbesondere Anfänger:innen den Einstieg in das Erlernen eines Musikinstruments. Der Hersteller holte dafür das Linzer Start-up Fretello als weltweit einzigen Kampagnenpartner im Bereich Gitarre an Bord. Als Teil der Brand-Collaboration bekommen hundert-tausende Kund:innen nun erstmals ein kostenloses Probeabo zur Nutzung der Gitarrenlern-App Fretello beim Kauf einer Gitarre dazu.

Auch der weltweit größte Online-Musikversandhändler Thomann, aus Deutschland, setzt seit kurzem auf die digitale Musiklernplattform von Fretello: Bei jedem Gitarrenkauf über den Onlineshop ist ab sofort ein kostenloses Probeabo von Fretello inkludiert. Erfahrungsgemäß entscheidet sich gut jeder zweite Kunde nach dem Probeabo, ein zahlender Kunde zu werden. 90% dieser Nutzer bleiben für mindestens ein Jahr oder länger dabei. In den kommenden Monaten rechnen die Gründer Florian Lettner und Wolfgang Damm mit monatlich bis zu 100.000 neu abgeschlossenen Abos – damit avanciert die Linzer App zu einem Runtastic der Musikwelt.

Umbruch in der Musikindustrie als Chance

Ausschlaggebend für die beiden strategischen Kooperationen ist der Umbruch bei der Musik-Ausbildung und das geänderte Verhalten von Nutzer:innen seit der Corona-Pandemie. Immer mehr Musikschüler:innen bevorzugen flexiblen und digitalen Musikunterricht. Folglich suchen auch Institutionen wie Musikschulen nun verstärkt nach digitalen Partnern. Beide Kooperationen tragen dieser Entwicklung und dem internationalen Wachstumskurs von Fretello Rechnung, dem mehrere millionenschwere Finanzierungsrunden vorausgehen.

„Wir freuen uns, über den Syndikatsfond des European Super Angel Clubs „EXF Alpha“, Teil dieser einzigartigen Erfolgsgeschichte zu sein. Die beiden Gründer Florian Lettner – selbst Vollblutmusiker – und Wolfgang Damm sind Unternehmer mit Herz und Seele. Wir haben das Start-up bereits über ein paar Jahre verfolgt und dieses Jahr auch für ein Investment entschieden. Die Energie in der Zusammenarbeit ist großartig, wir träumen nicht nur groß, wir spielen nun auch mit großen Partnern auf der Weltbühne“, erklärt Berthold Baurek-Karlic, Präsident des European Super Angels Club und CEO von Venionaire Capital.

Die europaweiten Partnerschaften mit Yamaha und Thomann bestätigen, was Expert:innen schon lange wissen: In unserer enorm schnelllebigen Gesellschaft, mit ständig wechselnden Rahmenbedingungen, anspruchsvollen, eigenverantwortlichen Kund:innen, die genaue Vorstellungen von einem Produkt haben, brauchen große Corporates das Wissen, die Flexibilität und die Nähe zum Konsumenten, die wiederum nur Start-ups haben.

In diesem konkreten Fall profitieren Yamaha und Thomann von den kurzen Entscheidungswegen, der hohen Adaptivität und der extrem schnellen Reaktionsfähigkeit von Fretello und sind mit dem technisch hochversierten Team rund um die beiden Gründer immer State Of The Art. Im Umkehrschluss dazu profitiert das Linzer Start-up hinsichtlich ihrer Vertriebskanäle in immensem Ausmaß von den europaweiten Partnerschaften, die Dank des European Super Angels Clubs und den damit verbundenen Netzwerken zustande gekommen sind.

Weltweit erstes voll-immersives Augmented Reality Musiklernerlebnis

Fretello hat das weltweit erste Augmented-Reality Musiklernerlebnis entwickelt und ist die einzige Musiklern-App, die dem Lernenden Feedback in Echtzeit bietet – wie man es sonst nur von einem Gitarrenlehrer kennt. Dabei setzt die App auf einen Algorithmus, der Aspekte wie Tonhöhe, Tempo und Spieltechnik analysiert, den bzw. die Gitarrist:in sowie das Instrument über die Frontkamera des Smartphones erkennt und sofort Feedback gibt. Ein Service, wie man es sonst nur mit einem persönlichen Lehrer hat.

Der Content in der App wird ausschließlich von zertifizierten und didaktisch ausgebildeten Musiker:innen erstellt. Lernmotivation durch Gamification und Songs aus den Katalogen von Sony und Kobalt zum Mitspielen ergänzen das systematische Konzept. Diese überlegte Methodik motiviert vor allem beginnende Gitarrist:innen zum Dranbleiben. Seit der Gründung haben sich über 1 Million Gitarrist:innen bei Fretello registriert. Die App erfährt seit Jahren steigende Beliebtheit: Bereits 2019 wurde auch Apple auf Fretello aufmerksam und bewirbt die Produkte seither regelmäßig im App Store. Zukünftig hat die Gitarrenlern-App auch weitere Instrumente im Visier.

Bild: V-li.n.re. Florian Lettner und Wolfgang Damm, das Gründerteam von Fretello und Berthold Baurek-Karlic, Präsident de European Super Angels Club & CEO von Venionaire capital

Quelle Business Director, Ketchum