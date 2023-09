Frinsh Frozen: Ginger Shots zum Verfeinern und Genießen

Deal in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“: Tillmann Schulz und Ralf Dümmel investierten gemeinsam in Frinsh

Einfach, lecker und gesund: Mit Frinsh können Ingwer-Liebhaber:innen sich ab jetzt im Handumdrehen leckeren Tee und spritzige Schorle zubereiten oder ihrem Lieblingsgericht eine erfrischend scharfe Note verleihen! Die praktischen Frozen Ginger Shots in Würfelform bestehen zu 100 Prozent aus püriertem Ingwer und kommen ohne Zusatzstoffe aus. Einfach in die Tasse geben, mit heißem Wasser aufgießen, umrühren und den intensiven Geschmack von frischem Ingwer genießen!

Die Idee zu Frinsh entstand, als Gründer Lukas Leipertz sich fragte, warum hochwertiger Ingwer so schwer zu bekommen ist und die Zubereitung von Ingwertee so zeitaufwendig ist. Als Sonderpädagoge an einer Förderschule wollte er in seinen kurzen Pausen schnell und einfach das gesunde Getränk zubereiten können – denn schon seine Oma wusste um die wohltuende Wirkung und riet ihm, jeden Tag einen Ingwertee zu trinken.

Lukas‘ Vision, Ingwer auf natürliche Weise in den Alltag zu integrieren, wurde Wirklichkeit. Die gefrorenen Frozen Ginger Shots können nicht nur für Ingwertee, sondern auch für erfrischende Ingwerschorlen oder belebende Shots verwendet werden. Und selbst in der Küche sind sie eine Bereicherung, um Gerichte mit einer Prise Schärfe zu verfeinern. Der Vorteil: Dank der praktischen Dosierung kann jede:r selbst über die Intensität des Geschmacks bestimmen und einfach die entsprechende Anzahl Würfel wählen. Der smarte Gründer, seine Geschichte und sein leckeres Produkt haben sogar Löwen überzeugt: Nach seinem Pitch in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ taten sich erstmals Tillmann Schulz und Ralf Dümmel zusammen und machten Lukas ein Angebot. Der Gründer schlug ein – und hat jetzt gleich zwei erfahrene Investoren an seiner Seite!

„Ich kann mich noch an einen besonderen Moment erinnern. Ein Schüler fragte mich, was ich und meine Lehrerkollegen denn immer für einen Tee trinken würden. Ich habe dann ausgeholt und von meinen Frinsh Icecubes erzählt. Seine trockene Gegenfrage war nur: Und warum gibt es das noch nicht zu kaufen? Da musste ich die Gründung einfach angehen!“ Lukas Leipertz Gründer von Frinsh

„Als Lehrer weiß Lukas, wie man Menschen begeistert, und genau das hat er auch bei mir geschafft. Seine Ingwer Icecubes, die von seiner Oma inspiriert wurden, sind eine Innovation, die sowohl das Kochen als auch das Trinkerlebnis auf ein neues Level heben. Lukas‘ bodenständige und positive Art ist ansteckend und die Zusammenarbeit mit ihm macht einfach Spaß!“ Tillmann Schulz Investor und Geschäftsführer MDS Holding

„Ich bin beeindruckt von Lukas – er ist ein smarter Gründer, der echte Leidenschaft für sein Produkt zeigt! Seine Idee, Ingwer in gefrorener Würfelform anzubieten, ist einfach genial. Das schmeckt nicht nur, sondern tut auch der Gesundheit gut. Ich freue mich, gemeinsam mit ihm und Tillmann Frinsh zum Erfolg zu führen – los geht’s!“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

Frinsh ist unter www.frinsh.de aktuell für 29,90 € erhältlich.

Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Quelle Frinsh | DS Unternehmensgruppe | MDS Holding