From Winter wiTH Love – der Terentnerhof in Südtirol

Wenn der frische, weisse Schnee im glitzernden Licht der Sonne strahlt, geht nicht nur unser Herz auf – sondern vor allem unser Wintermodus an. Der Terentnerhof in Terenten liegt inmitten der traumhaften Winterwanderwelt des Pustertals in Südtirol, Italien. Hier ist man der Sonne(nstrasse des Pustertals) so nah und möchte am liebsten nie mehr gehen

Unendliche Weiten unberührter Natur freuen sich auf Wintersportler:innen genauso wie auf Landschaftsliebhaber:innen und von spritzigen Pistenfahrten, genussvollen Schneeschuhwanderungen bis hin zu romantisch idyllischen Spaziergängen ist vom Terentnerhof aus alles möglich. Das Hotel erstrahlt seit Juli diesen Jahres in frischem Glanz und lädt durch sein neues Adults Only Spa Torrentes, sein exquisites Gourmetrestaurant und seinen edlen Eingangs-und Barbereich zum Ankommen und Dableiben ein. Für alle, die das Glück auf und abseits der Piste suchen.

# Schneeschuhwandern vom Hotel aus

Die ersten Spuren im Neuschnee hinterlassen – ein Gefühl unendlicher Freiheit und Möglichkeit. Das Winterwandergebiet bei Terenten bietet traumhaft schöne Aussichtsberge und eindrucksvolle Panoramablicke auf die Sextner Dolomiten bis hin zu den Drei Zinnen. Wenn dann auch noch die Wolkendecke aufreißt, der Nebel sich legt und die Sonne alles in eine funkelnde Pracht taucht, ist der Tag einfach perfekt. Wer einmal diese Wege gegangen ist, kommt immer gerne zurück.

# Rodel & Schlittenfahren als Highlight

Ab auf die Rodel! Da werden Kindheitserinnerungen wahr. Direkt im Zentrum von Terenten geht es auf einer Länge von 400 m und einer Höhe von 80 m hinunter zum Austoben und Spass haben. Mehr Action und Abenteuer gibt es z.B. bei der Husky-Schlittenfahrt am Würzjoch. Das vierbeinige Team sibirischer Huskies mit seinen tiefblauen Augen sorgt garantiert für den Spass unseres Lebens, den wir niemals vergessen werden.

# Skifahren im Pustertal

Der Kronplatz in Bruneck ist das wohl bekannteste Skigebiet im Pustertal. Per Ski-Shuttle geht es direkt vom Hotel zur Talstation und wieder zurück. Oben angekommen warten 121 km Traumpisten für Anfänger bis Profis auf die Gäste. Die Skiausrüstung (Ski, Schuhe, Helm, Snowboard etc.) kann nach Bedarf über den Terentnerhof ausgeliehen werden. Für Nicht-Skifahrer ist am Kronplatz vor allem das MMM Corones (Messner Mountain Museum) bzw. das Lumen (Museum der Bergfotografie) interessant.

Easy to flow wiTH –Relax Momente im Torrentes Spa

Nach einem langen Tag im Schnee freut sich der Körper auf wohltuende Verwöhnmomente. Das neue Adults Only Spa Torrentes (lateinisch für Terenten) bietet Erholung und Entspannung auf über drei Ebenen. Die große 90 Grad heiße Eventsauna lässt den Körper bei mystisch-musikalischen Themenaufgüssen so richtig aufwärmen und das Dampfbad lädt durch seinen sanften, harmonischen Farbwechsel die Sinne zur vollkommenen Ruhe ein.

Wer nach einer Tiefenentspannung sucht, ist bei einer Wellnessanwendung im Terentnerhof in den besten Händen. Von alpinen Klassikern wie Zirbelmassage, Energie- oder Relaxpackungen bis hin zu tiefenwirksamen Gesichtsbehandlungen, ist im Torrentes Spa eine große Auswahl an Angeboten verfügbar. Der neu gestaltete Ruheraum mit kuscheligen Liegeinseln und kleinen Kamin-Feuerstellen, bietet im Anschluss den perfekten erholsamen Ausklang und der Ausblick auf die verschneiten Wiesen des Pustertals lädt zum Träumen und Verweilen ein.

Über den Terentnerhof

Der Terentnerhof ist ein über Generationen hinweg inhabergeführtes Hotel der Familie Engl aus Terenten im Pustertal / Südtirol (Italien). Angefangen mit einer Tischlerei im Jahre 1960 ist der Hof über die Jahre hinweg erst zu einem Gasthaus mit Zimmern bis hin zum ActiveLifestyle Hotel mit einem vielfältigen Angebot an sportlichen Aktivitäten und vollkommener Entspannung gewachsen. Heute zählt der Terentnerhof 47 Zimmer und Suiten, alle mit Blick auf die Sonnenseite bzw. die Bergwiesen des Pustertals in Südtirol. Ob Wellness, Kulinarik, Wohlfühlen oder Aktivurlaub, der Terentnerhof lässt keine Wünsche offen und lädt seine Gäste zu einem Urlaubsfeeling ein, dass den Alltag hinter sich und die Erlebnisse unvergesslich lässt. Dieses Jahr wurde der Wellness-, Restaurant- und Empfangsbereich neu umgebaut und das Hotel hat seit Ende Juni wieder geöffnet.

Eine Übernachtung inkl. Halbpension kostet ab 143 € pro Person je nach Verfügbarkeit, Reisezeitraum und Zimmerkategorie.

