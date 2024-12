Frühlingserwachen deluxe

Die Quellenhof Luxury Resorts vereinen in perfekter Harmonie Südtiroler Herzlichkeit und das typisch italienische Lebensgefühl „la dolce vita“. Nahe Meran im Passeiertal und in Lazise am Gardasee laden die drei exklusiven Resorts mit einem exklusiven Sport- und Spaangebot zu einem unvergesslichen Frühlingserwachen ein.

Die ersten milden Tage des Jahres locken mit wohltuenden Momenten – vom ersten zarten Grün in den Bergen Südtirols bis zu den mediterranen Ufern des Gardasees. Nach einer Wanderung in klarer Berg- oder Seeluft ins Hotel zurückzukehren und in die großzügigen Spa- und Wellnessbereiche einzutauchen, ist purer Luxus für Körper und Seele. Inmitten der erwachenden Natur vermitteln die Quellenhof Resorts ein besonderes Gefühl von Erneuerung und Vitalität.

Das Quellenhof Luxury Resort Passeier im schönen Passeiertal in Südtirol, nur 15 Autominuten von Meran entfernt, beeindruckt mit einem 10.500 m² großen Spa-Paradies: 25 Saunen, darunter die preisgekrönte See-Event-Sauna mit spektakulären Show-Aufgüssen, sowie 12 beheizte Indoor- und Outdoor-Pools bieten Entspannung pur. Familien begeistert der Acqua Family Parc – Südtirols größter Wasserpark – während kulinarische Highlights wie die Quellenhof Gourmetstube 1897 und das erste Teppanyaki-Restaurant Südtirols für Genussmomente sorgen. Das Freizeitangebot umfasst unter anderem einen 4-Loch-Golfplatz, Tennis- und Padel-Tennisplätze, eine eigene Reitanlage sowie spannende Abenteuer für Kinder im Kids Action Park.

Weiter südlich, am malerischen Gardasee, lädt das Quellenhof Luxury Resort Lazise zu mediterranem Luxus ein.

Der 2.000 m² große Onda-Spa, getrennte Bereiche für Familien und Erwachsene sowie eine mediterrane Gartenlandschaft schaffen eine besondere Wohlfühlatmosphäre. Mit dem täglichen „Feel Moved“-Aktivprogramm, einem Personal Trainer und zahlreichen Golfplätzen in der Umgebung setzt das Resort sportliche Akzente. Ergänzt wird das Angebot durch einen Fahrrad- und E-Bike-Verleih sowie moderne Tennis- und Padel-Tennisplätze und neu seit 2024, ein Pickleball-Platz. Luxuriöse Suiten und exklusive Penthouse Pool Villen mit Privatpools unterstreichen das besondere Ambiente des Resorts.

Seit 2022 erweitert die Quellenhof See Lodge in Südtirol das Portfolio um ein Adults-Only-Hideaway (ab 14 Jahren). Der 4.500 m² große See, inmitten einer atemberaubenden Alpenkulisse, kombiniert alpine Eleganz mit mediterranem Flair. Die luxuriösen See-Suiten mit direktem Einstieg ins Wasser und die exklusiven See-Villen mit Privatpool und finnischer Sauna setzen neue Maßstäbe. Das BalanceSPA bietet vollkommene Entspannung, während die BalanceCUISINE im Panoramarestaurant und im einzigartigen „underwater restaurant“ mit Edelfisch-Kreationen kulinarische Höhepunkte setzt. Gäste der See Lodge haben zudem Zugang zu den umfassenden Spa- und Sportangeboten des nahegelegenen Quellenhof Luxury Resort Passeier.

Frühlingsfrische, exklusiver Komfort und Naturerlebnisse – vereint in den Quellenhof Luxury Resorts.

Bild Naturbadeteich Quelle: Quellenhof Luxury Resort Lazise

Quelle mk Salzburg