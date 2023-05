Fünf Wellness-Pläne zur Entdeckung von Formentera, der Mittelmeerinsel des Wohlbefindens

Formentera ist die Wellness-Insel des Mittelmeers, das Ziel für alle, die Pläne und Ideen für einen gesunden Lebensstil, Natur und Gastronomie in einem Paradies aus türkisfarbenen Stränden, weißem Sand und wilden Landschaften entdecken wollen.

Bei der jüngsten Ausgabe des Wellness-Events Formentera Zen (28. April bis 1. Mai 2023) haben Wellness-Liebhaber gezeigt, warum das Licht, die Stille und die Schönheit der Umgebung Formenteras dazu einladen, die Gesundheits- und Wellness-Möglichkeiten wahrzunehmen. Formentera Zen präsentierte dazu die fünf Wellness-Trends des Sommers:

Wellness ist eine Familienangelegenheit: In diesem Familienparadies können Erwachsene und Kinder in die Natur, Strände und Umwelt durch lustige und kreative Aktivitäten eintauchen. Die Expert:innen für ganzheitlichen Familien-Wellness von Formentera Zen Kids & Families empfehlen, wie Natur und Gastronomie als Familie genossen werden kann und erkären, wie die naturbelassene Umgebung zur Familienharmonie in den Ferien beiträgt.

Ob man nun die verschiedenen Radwege erkundet, sich auf den unzähligen ländlichen Pfaden verirrt, die köstlichen lokalen Saisonprodukte wie den Payesa-Salat mit Peix sec (getrocknetem Fisch) genießt oder das erstaunliche kulturelle Erbe erkundet, das über die ganze Insel verstreut ist – die Insel bietet viele Möglichkeiten, sich mit der Familie zu entspannen.

Das Wohlbefinden beginnt im Magen mit lokalen Produkten: Essen ist der Schlüssel zum Gleichgewicht, und die Speisekammer von Formentera ist reich an kulinarischen Traditionen, die mit dem Meer und dem Land, mit saisonalen Lebensmitteln und lokalen Produkten oder jahrhundertalte Rezepten wie Peix sec (getrockneter Fisch), flüssiges und natürliches Meersalz, Honig und getrocknete Feigen, und sogar der lokale Wein der Insel, wie die beiden Weinkellereien Terramoll und Cap de Barbaria beweisen.

Viele Restaurants und gastronomische Einrichtungen auf der Insel spiegeln diese Vision des Essens als Mittel zum Wohlbefinden wider. Das Konzept des Slow Food, wie es im Formentera Zen angesprochen wird, verbindet Natur, nachhaltige Praktiken und traditionelle Küche mit Wohlbefinden.

Du bist die Insel – wenn Wohlbefinden bedeutet, die Umwelt zu respektieren: Yoga, Fitness und Meditation in direkter Verbindung mit der Natur waren die Favoriten von Formentera Zen, denn diese wohltuenden Angebote können auf der Insel dank ihrer versteckten Orte, wilden Buchten und magischen Ecken in vollen Zügen genossen werden: Der Strand von Ses Illetes, die Höhle von Cap de Babaria oder Cala Saona, wo Sie sich von der Welt abkapseln, die Landschaft betrachten oder die Lebensenergie Formenteras einatmen können.

Sie werden nie wieder Yoga oder Pilates in einem Raum machen wollen, wenn Sie den Sonnenuntergang vom Aussichtspunkt Mirador de la Mola oder den weichen Sand der LLevant-Strände entdecken, außerdem werden Sie einen unvergesslichen Frieden erfahren, wenn Sie den Sonnengruß am wildesten und natürlichsten Strand von Migjorn machen oder die Farben der Salinen des Naturparks Ses Salines betrachten.

Entdecken Sie den mediterranen Boho-Chic und nehmen Sie ein Stück Formentera mit nach Hause: Auch die Inneneinrichtung trägt zum Wohlbefinden bei. Haben Sie sich in die Atmosphäre der traditionellen Häuser der Insel verliebt, in ihre frische, entspannte Atmosphäre, die die Natur ins Haus bringt? Dann hat Sie der mediterrane Boho-Chic von Formentera überzeugt – der typische Einrichtungsstil der Insel mit sanften Farben, einheimischen Hölzern, großen, hellen Räumen mit einfachen Möbeln, eingerahmt von traditionellen Pflanzen und von der Umgebung inspirierten Stücken.

Wenn Sie nun ein Stück Formentera mit nach Hause nehmen möchten, besuchen Sie die Kunsthandwerkermärkte von Sant Ferrán oder La Mola, um Accessoires und Möbel zu kaufen, die von einheimischen Kunsthandwerkern hergestellt werden, die die Harmonie der mediterranen Landschaften in ihre zeitgenössischen Entwürfe einfließen lassen und so dem Stil und Charakter der Insel entsprechen.

Tauchen Sie ein in die Stimmung von Formentera: Bei Formentera Zen wurde viel über Schönheit gesprochen und darüber, dass Wellness und Selbstpflege das A und O für Ästhetik sind. Außerdem können Sie dank der natürlichen Behandlungen, die vom Leben auf der Insel und den Naturprodukten inspiriert sind, ein bisschen Formentera auf Ihre Haut bringen, während Sie die Umgebung und die Landschaft genießen. Wenn Sie ganz in die Stimmung Formenteras eintauchen möchten, sollten Sie die SPAs der Insel nicht verpassen, um Behandlungen auf Basis lokaler Produkte wahrzunehmen oder Massagen mit einem idyllischen Ausblick auf Formentera zu genießen.

Bilder: © Formentera

Quelle KPRN Network