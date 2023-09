Für Freigeister und Bergliebhaber

Valamar debütiert mit Lifestyle-Hotelmarke [PLACES] in Obertauern -Moderner Chic und flexibles Konzept für junggebliebenes Publikum

Flexibel, erschwinglich und trendy: Mit dem Obertauern [PLACESHOTEL] by Valamar eröffnet Kroatiens führender Anbieter für Hotels, Resorts und Campingplätze Anfang Dezember 2023 sein erstes Haus der Marke [PLACES] in den Bergen. Das neue Lifestylehotel, früher Hotel Marietta, befindet sich im Herzen Obertauerns im Salzburger Land unweit der Skipisten und lockt zu wilden Abfahrten, gechillten Nachmittagen und Apres-Ski mit Freunden. Mit seinem lässigen Konzept holt das Hotel einen Hauch Meeresbrise in die Alpen. Es beherbergt 120 modern ausgestattete Zimmer und Suiten im Boho-Chic mit Platz für bis zu sechs Personen und flexiblem Angebot von früh bis spät. Neben kontaktlosem Check-in, bargeldlosem Bezahlen per Armband und Frühstück erhalten die Gäste täglich ein 30-Euro-Guthaben für Essen und Trinken, indviduell im Obertauern [PLACESHOTEL] einsetzbar. In der Loungebar sorgen wechselnde DJs für chillige Beats und eine entspannte Aprés-Ski-Stimmung.

Ein weiteres Highlight ist die Rooftopbar, die in lässiger Atmosphäre Panoramablicke auf die umliegende Bergwelt freigibt. Platz für Begegnungen ermöglichen die großzügigen Co-Living-Spaces mit Billardtischen, Game Lounge und eigenem Multifunktionsraum für Events und Incentives. Ein Spa inklusive 80 Quadratmeter großem Indoor-Pool sowie ein rund um die Uhr geöffnetes Fitnessstudio runden den neuen Place-to-be ab. Für unvergessliche Erlebnisse im Schnee steht ein Snow Experience Concierge mit Insider-Tipps zur Verfügung. Im Rahmen des Eröffnungsangebots, buchbar vom 24. November bis 30. Dezember 2023 und vom 6. Januar bis 14. April 2024 erhalten Gäste 25 Prozent Rabatt auf den Zimmerpreis sowie ein tägliches Guthaben von 30 Euro. Eine Übernachtung inklusive Frühstück und Dinner Euro kostet ab 274 Euro für zwei Personen. Weitere Informationen finden sich unter www.valamar.com/de/hotel-obertauern/obertauern-places-hotel.

Neben dem Familienhotel Valamar Obertauern und dem exklusiven Kesselspitze Valamar Collection Hotel ist das Obertauern [PLACESHOTEL] nunmehr das dritte Haus der Gruppe in der alpinen Destination. Auf 1.750 Metern Seehöhe steht die Region für pure Winterfreude, coole Events und Apres-Ski von Dezember bis April.

Das Debut der Marke [PLACES] by Valamar feierte Valamar 2021 auf der Insel Hvar vor dem dalmatinischen Festland. Ein zweites [PLACES] Hotel folgte 2022 in Makarska, ebenfalls in Dalmatien. Mit der Eröffnung des OBERTAUERN [PLACESHOTEL] setzt Valamar das junge Lifestylekonzept der Marke fort: lässiges Design gekennzeichnet durch Boho Chic und Urban Style gepaart mit ausgefallenen Details. Ebenfalls bezeichnend für den Brand ist das Destinationserlebnis. Die Hotelmitarbeiter geben Insidertipps rund um Obertauern und begleiten zu außergewöhnlichen Erlebnissen wie Snowbiking oder begleiten Skifahrer auf die „G2“, eine der steilsten und anspruchvollsten Pisten Europas. Untermalt werden diese Geheimtipps durch kleine Details im ganzen Hotel, die die enge Verwobenheit mit der Destination Obertauern betonen.

Bild © Valamar

Quelle STROMBERGER PR GmbH