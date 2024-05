Fußball-EM: Mit Bluecode & mobile-pocket mobil bezahlen und in Partnerschaft mit Alipay+ 444 EM-Tickets gewinnen

Wer bei ausgewählten Händlern über die mobile-pocket App mit Bluecode bezahlt, kann beim offiziellen EM 2024 Ticket-Run teilnehmen; verlost werden 222 x 2 Tickets.

Die Partnerschaft von Bluecode mit Alipay+, dem offiziellen Sponsor der UEFA EURO 2024TM, bringt Bluecode User:innen die Chance, bei der Fußball-EM in Deutschland live dabei zu sein. Als langjähriger Bluecode-Partner ermöglicht auch mobile-pocket seinen User:innen, direkt aus der mobile-pocket App zu bezahlen und am EM 2024 Ticket-Run teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es 222 mal 2 Tickets, vom Eröffnungsspiel am 14. Juni in München bis zum Finalspiel am 14. Juli in Berlin. Darunter sind auch Tickets für die längst ausverkauften Gruppenspiele der österreichischen und der deutschen Nationalmannschaft. Das Gewinnspiel läuft ab sofort und bis 11. Juni. mobile-pocket ist neben der Bluecode App und der OneFootball App eine von drei Apps, mit denen an diesem Gewinnspiel teilgenommen werden kann. User:innen, die via mobile-pocket mit Bluecode bei einem der teilnehmenden Alipay+ Händler bezahlen und Kund:in bei einer der teilnehmenden Banken sind, können teilnehmen.

„Wir sind sehr stolz, dass Bluecode, gemeinsam mit mobile-pocket – zwei europäische Innovationsträger – den Österreicher:innen und Deutschen dieses spektakuläre Gewinnspiel als europäische Payment-Marke und Partner von Alipay+ anbietet und dass wir dafür ein sehr starkes Netzwerk an Partnern, Händlern und Banken zusammenstellen konnten“, sagt Bluecode-CEO Christian Pirkner.

Großes Gewinnspiel-Netzwerk: Teilnahme bei Rossmann, Müller & Co.

„Als österreichisches Mehrwert-Wallet freuen wir uns enorm, unseren User:innen in Deutschland dieses internationale Megaevent Fußball-EM ein Stück weit näherzubringen“, ergänzt Wolfgang Stockner, CEO der bluesource – mobile solutions gmbh, dem oberösterreichischen Entwickler und Betreiber von mobile-pocket. Zum Bluecode-Netzwerk, das am Gewinnspiel teilnimmt, gehören namhafte Banken wie die Frankfurter Sparkasse, die Stadtsparkasse München sowie die Sparkasse Siegen, die Kreissparkassen Saarlouis, Saarpfalz und St. Wendel, und die Sparkassen Saarbrücken und Merzig-Wadern sowie bundesweite Händler wie Rossmann, Müller und dm. Bluecode-Nutzer:innen, die mit Bluecode aus der mobile-pocket App, der Bluecode App oder der One Football App bei einem der teilnehmenden Händler bezahlen und Kund:in bei einer der teilnehmenden Banken sind, bekommen für jeden ausgegebenen Euro ein Los.

Mit mobile-pocket & Bluecode in den EM-Stadien und offiziellen Fanzonen bezahlen

Mit der mobile-pocket-App lassen sich sämtliche Kundenkarten digitalisieren und gesammelt auf dem Smartphone speichern. Durch die nahtlose Integration des offenen Bezahlsystems Bluecode können User:innen schnell, bequem und sicher direkt aus der mobile-pocket App heraus bezahlen, so auch in den EM-Stadien und offiziellen Fanzonen der Fußball-EM 2024. Christian Pirkner, CEO von Bluecode: „Indem wir digitales Bezahlen nahtlos in den Alltag unserer User:innen integrieren, revolutionieren wir nicht nur die Art und Weise, wie Menschen einkaufen, sondern auch wie sie ihre Freizeit genießen. Mit mobile-pocket bringen wir den Lifestyle von morgen schon heute in die Hände unserer User:innen und bieten zudem die Chance, die Fußball-EM 2024 live mitzuerleben.“

Pietro Candela, General Manager of Europe bei Alipay+, fügt hinzu: „Dies ist eine fantastische Gelegenheit für Bluecode- und mobile-pocket-Nutzer:innen, die Chance auf Tickets für eines der größten Sportereignisse des Jahres zu bekommen. Wir freuen uns darauf, mit Fußballfans, die Deutschland für die UEFA EURO 2024 besuchen, sowie mit allen Tourist:innenzu interagieren, die diesen Sommer nach Europa kommen und mit ihren Alipay+ unterstützten Partnerwallets, die ihnen ein reibungsloses Zahlungserlebnis ermöglichen, bezahlen.“

Bild:Christian Pirkner, CEO von Bluecode © Blue Code International AG

Quelle:Blue Code International AG