Mercedes-Benz startet den Feature-Podcast „Future Dimensions“

Mit dem neuen Audioformat „Future Dimensions“ führt Mercedes-Benz den erfolgreichen Podcast “Let’s Talk Mercedes” in die Zukunft. Die erste Staffel mit vier Episoden stellt mutige Zukunftsvisionen in den Mittelpunkt, die Unternehmen und Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnten bewegen werden. Heute geht die erste Folge online, die sich mit der Frage beschäftigt, ob Luxus nachhaltig sein kann.

Im neuen Feature-Podcast „Future Dimensions“ entführt Gastgeberin Ricardia Bramley die Hörer in jeder Episode zunächst in fiktive, als Hörspiel aufbereitete Zukunftsszenarien – wahr gewordene Utopien, die heute vielleicht noch unvorstellbar scheinen. Im weiteren Verlauf widmet sich die erfahrene Podcasterin der entscheidenden Frage, die im Mittelpunkt jeder Folge steht: Was muss geschehen, um diese Visionen zu verwirklichen?

Auf der Suche nach Antworten beleuchtet die Moderatorin Megatrends, präsentiert spannende Fakten und setzt beides in Zusammenhang – mit viel Charme, einer Prise Humor aber auch durchaus kritischem Blick. Zudem kommen internationale Themenexpertinnen und –experten mit unterschiedlichen Positionen und Sichtweisen zu Wort.

Das Themenspektrum von „Future Dimensions” verknüpft die automobile Branche mit diversen Lebenswelten und reicht von nachhaltigem Luxus über die Zukunft des Reisens und das Potenzial innovativer Materialien bis zur Frage, wie sich Fiktion und Realität immer wieder gegenseitig beflügeln. Damit spricht das neue Audioformat nicht nur Journalisten aus den Bereichen Automobil und Lifestyle sowie Kunden und Stakeholder von Mercedes-Benz an, sondern ebenso Hörer aus der breiten Gesellschaft, die sich für Trends und die Zukunft interessieren.

„Eine akustische Bühne für mutige Visionen“

„Wenn es um die Zukunft geht, verfolgen wir bei Mercedes-Benz das Ziel, nicht nur mitzugestalten, sondern aktiv voranzugehen und zu inspirieren“, erklärt Bettina Fetzer, Leiterin Kommunikation und Marketing Mercedes-Benz AG. „Um möglichst viele Menschen auf diese Reise mitzunehmen, wollen wir nicht nur Kunden und Fans der Marke vermitteln, was diese Zukunft bereithält, sondern auch denen, die bislang keine Berührungspunkte mit Mercedes-Benz haben. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, mit dem Podcast ‚Future Dimensions‘ eine Bühne für inspirierendes Storytelling und mutige Visionen besonderer Vordenker zu schaffen. Denn wir bestimmen heute, wie unsere Zukunft aussehen wird.“

Für diese Mission geht Mercedes-Benz Bettina Fetzer zufolge auch in der Redaktion und Produktion den nächsten Schritt: „Die große Stärke am Medium Podcast sind die Bilder, die das Format im Kopf des Zuhörers entstehen lassen kann. Deshalb setzt Mercedes-Benz bei ‚Future Dimensions‘ gezielt auf hörspielartige Passagen und unterstützt Gesagtes mit eindrücklichen Soundwelten.“

Premieren-Episode ab sofort verfügbar: Luxus und Nachhaltigkeit – (k)ein Widerspruch?

Wie können Luxus und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen? Anhand dieser Frage skizziert die erste Episode eine Zukunft, in der die Menschheit verantwortungsvoll mit Ressourcen umgeht, Luxusprodukte nachhaltig und umweltschonend produziert und konsumiert. Am Beispiel der Modebranche erläutert das Format, wie Wandel sich bereits vielerorts manifestiert – und zeigt auf, warum sich künftig jedes Luxusunternehmen der Nachhaltigkeitsthematik widmen muss. Was Luxus heute ausmacht, klärt Gastgeberin Ricardia Bramley mit dem Luxusexperten Antonio Paraiso und der Wissenschaftlerin Dr. Wided Batat.

Gemeinsam mit der Modeschöpferin Sofia Ilmonen und Dounia Wone von Vestiaire Collective, einer Plattform für Luxusmode aus zweiter Hand, zeigt Bramley auf, inwieweit die Modebranche schon heute nachhaltiger wird. Abschließend ergründet sie im Dialog mit dem Markenberater Dr. Benjamin Berghaus und der Zukunftsforscherin Daria Krivonos, wie sich der Konsum von Luxusgütern verändert hat und welche Megatrends derzeit die gesamte Luxusbranche erfassen. Die Episode ist von heute an verfügbar.

In der zweiten Episode, die am 10. November 2022 erscheint, widmet sich der Feature-Podcast der Zukunft des Reisens. Während sich Philosophin Emily Thomas der Faszination für das Reisen aus emotionaler Perspektive nähert, schaut Ricardia Bramley über den westlichen Tellerrand: Gemeinsam mit dem Asien- und Digitalexperten Arnold Ma klärt sie, welche aktuellen und kommenden Reisetrends insbesondere die chinesische Bevölkerung bewegen und bewegen werden. Gemeinsam mit Futurologe Bugge Holm Hansen geht der Blick schließlich in die ferne Zukunft – und fällt auf eine Vision, in der die Menschheit nicht mehr nur auf ihrem Heimatplaneten reist, sondern auch auf dem Mars Urlaub macht.

Die beiden finalen Episoden nehmen die Hörer mit in Welten, in denen Materialinnovationen unseren Alltag grundlegend verändern und in der Science-Fiction zum Vorbild für echte Technologien wird.

Verfügbar sind die englischsprachigen Episoden von „Future Dimensions“ auf den Streamingdiensten Spotify, Apple Podcasts, Deezer sowie der Kommunikationsplattform Mercedes me media. In einem eigenen Podcast‑Special stellt Mercedes-Benz darüber hinaus vertiefende Inhalte zu den Themen der einzelnen Folgen zur Verfügung. Über den Twitter-Kanal @MB_Press sowie die LinkedIn-Präsenz Mercedes-Benz AG bleiben die Hörer stets informiert über neue Folgen.

Bild Future Dimensions – der neue Feature Podcast von Mercedes-Benz 2022.Die erste Staffel mit vier Episoden stellt mutige Zukunftsvisionen in den Mittelpunkt, die Unternehmen und Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnten bewegen werden.

Quelle Bild und Text:Mercedes-Benz AG