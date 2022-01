Gabriela Schagerl verantwortet als Head of Innovation die Entwicklung von neuen, innovativen NEOH Produkten.

Philipp Hieslmair wird als Head of Marketing die Positionierung und den Markenausbau von NEOH weiter vorantreiben.

NEOH startet volle Kraft voraus in das Jahr 2022: Seit Ende letzten Jahres erweitern Gabriela Schagerl als Head of Innovation und Philipp Hieslmair als Head of Marketing das 15-köpfige Team des heimischen, auf zuckerfreie Süßwaren spezialisierten Food-Techs. Mit den neuen Team-Leads setzt NEOH noch stärker auf die Entwicklung innovativer Produkte und konsequentes Marketing.



„Mit Gabriela Schagerl und Philipp Hieslmair bringen wir nicht nur frischen Wind in unser Team, sondern haben auch genau die richtigen Expert:innen an Bord, um die Erfolgsgeschichte von NEOH mit Qualität, Kreativität und Vielseitigkeit weiter fortzuschreiben“, freut sich NEOH-Gründer und Geschäftsführer Manuel Zeller.



Niederösterreicherin mit kreativ-innovativem Forschungsgeist

Gabriela Schagerl (29) absolvierte zwei Masterstudiengänge in den Bereichen Lebensmitteltechnologie und Produktentwicklung an der Universität für Bodenkultur in Wien sowie an der Fachhochschule Wiener Neustadt. Zuletzt war die St. Pöltnerin über drei Jahre lang bei der Gutschermühle als Projektmanagerin für Research and Development tätig. Bei NEOH möchte sie neue Akzente setzen – dabei ist sie unter anderem mit der Weiterentwicklung der einzigartigen Zuckerersatz-Formel ENSO betraut, die ein identes Geschmacksprofil wie bei industriellem Zucker ermöglicht, dabei jedoch kaum Auswirkung auf die Blutzucker-Kurve hat.



„Ich bin stolz, Teil eines so innovativen und erfolgreichen Food-Techs zu sein. Ich freue mich, meine Erfahrung und Kreativität in die Forschung an der Zuckerersatz-Formel ENSO und die darauf basierende Entwicklung neuer Produkte einbringen zu können“, so Gabriela Schagerl.

Geballte Marketingexpertise aus Oberösterreich

Philipp Hieslmair (34) verfügt über langjährige Branchenerfahrung und war zuvor einige Jahre in verschiedenen Funktionen bei Red Bull national und international tätig. Daraufhin übernahm er in der Lufthansa Group als Senior Passenger Experience Designer im Bereich Produkt-Innovation Verantwortung. Der gebürtige Gmundner absolvierte das Magisterstudium der Wirtschaftswissenschaften an der Johannes-Kepler-Universität und sammelte nach seinem Abschluss viel Auslandserfahrung.

Bei NEOH ist Hieslmair bereits seit 2018 als Digital Manager mit an Bord. Im Rahmen seines Karrieresprungs zum Head of Marketing möchte der Digital- und Marketingexperte an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen und vor allem die Bereiche Influencer Marketing und Social Media noch weiter vorantreiben.

„NEOH ist ein richtig starkes Produkt – In meiner neuen Rolle und gemeinsam mit einem großartigen Team erwartet mich die spannende Herausforderung, die Konsument:innen auf nationaler und internationaler Ebene davon zu überzeugen! Ich freue mich sehr über die verantwortungsvolle Aufgabe, die starke Positionierung und Entwicklung von NEOH strategisch in die Zukunft zu führen“, so Philipp Hieslmair.

