Wake up, it’s Winter – der Garberhof in Südtirol

Aufwachen und den ersten Blick direkt auf die schneebedeckte, noch sanft im Nebel versunkene und von der Sonne leicht glitzernde Bergwelt der Südtiroler Alpen genießen… Genauso stellen wir uns einen perfekten Winterurlaub vor. Der Garberhof im malerischen Mals im Vinschgau (Südtirol, Italien) bietet alles, was unser Herz im Winter höher schlagen lässt: abwechslungsreiche Outdoor Aktivitäten in verschneiten Landschaften wie das Langlaufen im Drei-Länder-Eck Italien, Österreich und der Schweiz, entspannende Wohlfühlmomente mit regenerierenden und harmonisierenden Massagen für Körper und Geist im Mii:amo Spa oder romantische Abende mit Kerzenschein und Kuscheldecke auf der Hotel Terrasse mit Blick zu den Sternen. Da fangen wir heute schon an zu träumen und zählen die Tage, bis der Winter endlich da ist.

Winter Pur. Auf zur Tour. Outdoor im Vinschgau.

Wenn uns der langersehnte Schnee erreicht, können wir uns kaum entscheiden, wo wir ihn als erstes begrüßen: auf der Piste, den Loipen oder den gespurten Wanderwegen. Im Vinschgau gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Outdoor aktiv zu sein. Eine der beliebtesten Sportarten ist immer noch das Winterwandern. Von Groß bis Klein, von Entdecker:in bis Expert:in und von gemütlich bis anspruchsvoll ist im Vinschgau alles möglich. Kleine, feine Wanderrouten laden bereits vom Hotel aus zur Erkundung der freien, noch unberührten Natur ein. Ein wahrer Geheimtipp ist z.B. das märchenhafte Schliningtal oder das Matschertal mit dem Ort Matsch, dem ersten Bergsteigerdorf in Südtirol. Hier kann man auf noch verträumten Pfaden das atemberaubende Panorama der Bergwelt genießen oder mit jeder Menge Spaß und Speed auf der Rodel direkt ins Tal brausen.

Ja, wo laufen Sie denn lang? Skilanglauf, bekannt aus den nordischen Ländern, ist auch hierzulande eine immer beliebter gewordene Wintersportart, die vor allem gesundheitlich für jedes Alter sehr zu empfehlen ist. Von Kopf bis Fuß werden beim Langlaufen nahezu alle Muskelgruppen betätigt und der Körper kommt so richtig in Schwung. Das Vinschgau (Italien) mit dem angrenzenden Nauders am Reschenpass (Österreich) und dem Engadin-Val-Müstair (Schweiz) bildet das bekannte Langlaufgebiet „nordic³“ mit insgesamt 232 Loipenkilometern in drei Ländern. Abwechslungsreiche Panorama-, Höhenloipen und Waldrunden finden hier für alle Ansprüche die passende Herausforderung und man kann beim Langlauf im klassischen Stil oder beim professionellen Skaten schonmal auf den ein oder anderen Spitzensportler treffen, der seine Runden zieht.

Ti amo. Mii:amo. Wellness und Well-me-ing im Garberhof.

Ti amo (italienisch) heisst ich liebe Dich. Mi amo (italienisch) heisst ich liebe mich. Im Garberhof sagt man Ja zu sich selbst und schenkt sich wieder die volle Aufmerksamkeit. Das Mii:amo Spa lässt dabei keine Wünsche offen und verwöhnt Körper, Geist und Seele mit allen Sinnen. Fernöstliche Badezeremonien im orientalischen Hamam, Klangschalenmusik und traditionelle Zirbenkugeln oder heilsame und revitalisierende Körperanwendungen aus dem Ayurveda – das Mii:amo Spa lädt auf eine Entspannungs- und Erholungsreise von den Südtiroler Bergen bis in den fernen Osten ein. Sanfte Yogaeinheiten, Gymnastik oder Bewegungskurse sowie für Aktiv-Begeisterte auch der Besuch im Fitnessstudio, runden einen Aufenthalt im Garberhof perfekt ab.

Wie wäre es nach einem sportlichen Tag an der frischen, kühlen Winterluft zum Beispiel mit einem dynamischen Rückenprogramm, dass den Körper von Muskelbelastungen und Blockaden befreit? Natürliche Wirkstoffe, Klangschalen und Schröpfgläser lösen Verspannungen der Rückenmuskulatur und verbessern die Wirbelsäulen-Dynamik. Anschließend sorgt ein warmes Vinschger Marillenbad mit der hauseigenen Spa-Linie für Tiefenentspannung und pure Wohlfühlmomente. Luftig-leichte Schaumberge und der entspannende Duft der Vinschgauer Marille (Aprikose) verwöhnen nicht nur den Körper, sondern wirken wie Balsam für die Seele. Diese Mi-amo-Zeit klingt einfach himmlisch.

Über den Garberhof

Der Garberhof in Mals im Vinschgau (Südtirol) ist seit 1981 ein inhabergeführtes Hotel der Familie Pobitzer. Mit dem Konzept des „Silent Luxury“ lädt Sohn und Geschäftsführer Klaus Pobitzer seine Gäste zu einem ganz besonderen Aufenthalt ein. Das stilvolle und edle Wohnambiente der Suiten, Chalets und Doppelzimmer steht für komfortables Wohlfühlen und der großzügige Wellness- und Spa-Bereich mit Saunen, Pools, Bio-Naturteich und Italiens größtem orientalischen Hotel-Hamam, bietet einen idealen Ort der Ruhe und Erholung. Genuss und Verwöhnmomente stehen im Garberhof an erster Stelle und werden mit einer exzellenten Gourmet-Halbpension sowie hauseigenen Produkten im Bereich Kulinarik und Naturkosmetik fein abgerundet. Mit seiner einzigartigen Lage im malerischen Vinschgau, ist der Garberhof idealer Ausgangspunkt für verschiedene Outdoor Aktivitäten.

Wake up, it’s Winter – der Garberhof in Südtirol

Bildcredit © Garberhof

Quelle Sonja Berger Public Relations