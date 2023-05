Der Bau eines Gartenzimmers ist eine der effizientesten Möglichkeiten, Ihren Außenbereich zu nutzen. Man kann diesen neuen Raum für alles nutzen, was man möchte, auch für Spiele oder ein Heimbüro. Wie großartig kann es sein, inmitten der Natur zu sein und gleichzeitig einen besonderen Ort für Hobbys, Spiel oder Arbeit zu haben? Scrollen Sie weiter, um mehr über Gartenzimmer zu erfahren und warum Sie ein solches Zimmer in Betracht ziehen sollten.

Was ist ein Gartenzimmer?

Ein Gartenzimmer ist ein freistehendes Gebäude, das getrennt vom Haus errichtet wird. Es kann aber auch an das Haus angebaut werden. Normalerweise befinden sich Gartenzimmer am unteren Ende des Gartens, wobei ein Weg zum Eingang führt. Die meisten Gartenhäuser werden aus Holz gebaut. Man kann aber auch Ziegelsteine oder Glasschiebewände aussenbereich verwenden. Die gute Nachricht ist, dass man sogar modulare oder vorgefertigte Räume kaufen kann, die man schnell selbst zusammenbauen kann, wann immer man möchte.

In der Regel ist ein Gartenzimmer recht einfach und hat nur einen Raumgrundriss. Sie fragen sich, wo Sie Gartenhüllen kaufen können? Die besten Lösungen für Gartenabdeckungen finden Sie bei Solundo. Der Hauptunterschied zwischen Ihren Gartenzimmern und Schuppen oder anderen Gebäuden im Garten besteht darin, dass sie oft vollständig eingerichtet und isoliert sind und über Strom verfügen. Sie können Verkleidungs-, Maler- und Verputz-Experten beauftragen, um Ihren Raum besser zu dekorieren.

Gartenzimmer und Wintergarten: Sind sie das Gleiche?

Normalerweise wird ein Wintergarten direkt an die Seite oder Rückseite des Hauses angebaut und bietet eine Erweiterung des Wohnbereichs. Wintergärten verfügen über vollständig verglaste Wände und Dächer, die mit einem minimalen Rahmen konstruiert sind, um den Lichteinfall in den Raum zu maximieren.

Ein Gartenzimmer hingegen bietet ebenfalls einen zusätzlichen Wohnraum, allerdings in einiger Entfernung vom Haus. Diese Zimmer verfügen in der Regel über Flügeltüren und große Fenster zum Garten hin. Der Aufbau ist eher wie bei einem Haus, einschließlich dekorativer Ausstattung, Elektrik und Isolierung.

Gründe, warum Sie ein Gartenzimmer IN Ihrem Haus in Betracht ziehen sollten

Wertsteigerung für Ihr Haus

Unabhängig davon, ob Sie Ihr Haus verkaufen wollen oder nicht, bietet ein Gartenzimmer eine hervorragende Möglichkeit, den Wert Ihrer Immobilie zu steigern. Außerdem ist es eine der einfachsten Möglichkeiten, Ihre Immobilie begehrenswerter zu machen. In der Regel ist der Bau eines Gartenzimmers unkomplizierter als ein Dachboden, ein Anbau oder das Einreißen von Innenwänden. Das bedeutet, dass Sie mit minimalem Aufwand mehr Platz schaffen können.

Der Wert Ihres Gartenzimmers hängt maßgeblich von der Art der Raumgestaltung und dem Wert Ihres Hauses ab. Es wird jedoch grob geschätzt, dass Sie den Wert um bis zu 5 % des Gesamtwerts Ihres Hauses erhöhen können.

So können Sie Ihren Garten das ganze Jahr über genießen

Gesundheitsexperten sagen, dass der Aufenthalt in der Natur unser geistiges und körperliches Wohlbefinden erheblich verbessert. Einfache Tätigkeiten wie das Betrachten von Naturszenen lösen beispielsweise Muskelverspannungen, verringern Ärger und Stress und senken den Blutdruck, was letztlich zu einem längeren Leben beitragen kann. Mit anderen Worten: Ein Gartenzimmer kann das ganze Jahr über heilsame Aspekte bieten.

Stellen Sie sicher, dass Sie große Fenster in Ihre Aluminium überdachung und Ihr Gartenzimmer einbauen, die Ihnen gute Aspekte bieten, während Sie Ihren Außenbereich bequem von Ihrem Sofa aus genießen können.

Bietet Ihnen einen ‚Break Out‘ Raum

Ein Gartenzimmer bietet einen freundlichen Raum, in dem Sie sich eine Auszeit vom Alltag im Haus nehmen können. Da es nicht mit einem Wintergarten oder Anbau vergleichbar ist, bietet es mehr Privatsphäre abseits des Hauses und somit einen schönen Raum zum Entspannen und Zurückziehen. Außerdem bietet ein Gartenzimmer einen schönen Platz, um in Ruhe zu arbeiten, vor allem jetzt, wo die meisten Menschen von zu Hause aus arbeiten. Vielleicht brauchen Sie ein separates Spielzimmer für Ihre Kinder oder einen Fitnessraum; ein Gartenzimmer bietet Ihnen all das. Das Gute an Gartenzimmern ist, dass man sie in alles verwandeln kann, was man möchte.

Bietet einen Platz für Gäste

Haben Sie Familie oder Freunde, die bei Ihnen übernachten? Ein Gartenzimmer ist ein hervorragender Aufenthaltsort für Ihre Besucher, vor allem, wenn Sie gerne Gastgeber sind oder ein exzellentes, altmodisches Grillfest planen. Oder wenn Sie Teenager im Haus haben, die sich nach mehr Privatsphäre und Platz sehnen, ist ein Gartenzimmer die perfekte Lösung. Mit anderen Worten, es bietet ein zusätzliches Schlafzimmer mit mehr Privatsphäre.

Gartenzimmer bieten zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten, z. B. als zusätzliches Schlafzimmer, Yoga- und Meditationsraum, Musikschuppen, Malstudio usw. Alles hängt von Ihren Bedürfnissen ab und davon, wie kreativ Sie sein können.

Titelbild/ Bildquelle: Bild von ADD für pixabay

Autor Niamh David

