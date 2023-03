Was ist der Unterschied zwischen einem finanziell erfolgreichen Menschen und einem, der ständig Misserfolge erlebt? Ist es die Strategie? Glück? Oder gar Schicksal? Nein. Es sind die Gedanken, die damit verbundene Vorstellungskraft und die daraus resultierenden Handlungen. Das gilt für alle Bereiche. Alles, was du dir vorstellen kannst, kann zur Realität werden. Deswegen prüfe am besten gleich deine Gedanken! Sind diese auf Reichtum ausgelegt? Kannst du Geld gut annehmen? Kannst du dir vorstellen, ein hohes Einkommen zu erzielen? Kannst du Geld bei dir behalten? Mit dem richtigen Mindset ist vieles möglich

Wie baust du dir das richtige Mindset auf?

Vielleicht ist dir gar nicht bewusst, dass du im Moment das falsche Mindset hast. Und damit ziehst du genau das in deinem Leben, von dem du unterbewusst ausgehst. Typisch sind hier Glaubenssätze wie: „Geld ist böse“, „Geld ist die Wurzel allen Übels“, „Man muss hart arbeiten, um finanziell abgesichert zu sein“ Solche unterbewussten Glaubenssätze sind für deine augenblickliche Situation verantwortlich. Du kannst ihnen aber die Stirn bieten. Die Methoden dabei sind einfach:

Positive Affirmationen können ein mächtiges Werkzeug sein, um dein Money Mindset zu stärken und dir zu helfen, ein gesundes Verhältnis zu Geld zu entwickeln. Indem du regelmäßig positive Aussagen über Geld und deinen Umgang damit wiederholst, verankerst du positive Überzeugungen in deinem Geist. “Geld fließt mühelos in mein Leben,”oder z.B. “Ich erkenne gute Möglichkeiten, um Geld anzuziehen” könnten ein paar davon sein. Beim Skripting schreibst du deine finanziellen Ziele und Wünsche auf und stellst dir vor, dass du sie bereits erreicht hast. Du beschreibst dein Leben und deine Erfahrungen, als ob du bereits das Geld hast, das du dir wünschst. Das Wichtigste hierbei ist, in Präsens zu schreiben.

Beim Visualisieren stellst du dir vor, wie du bereits das Geld hast, das du dir wünschst und wie dein Leben aussehen wird, wenn du deine finanziellen Ziele erreicht hast. Durch das Visualisieren kannst du positive Emotionen in Bezug auf dein finanzielles Ziel hervorrufen und dein Unterbewusstsein darauf programmieren.

Achte immer wieder auf deine Gedanken und Überzeugungen und nutze Möglichkeiten, die sich dir bieten.

Die Macht des Unterbewusstseins

Alle unsere Erfahrungen werden in unserem Unterbewusstsein abgespeichert, diese bestimmen darüber, wie wir denken und handeln. Haben wir z.B. einmal schlechte Erfahrungen gemacht, werden wir diese Situationen vermeiden. Das kann dann leider auch dazu führen, dass wir Maßnahmen vermeiden, um Geld anzuziehen. Eine gute Maßnahme, damit man prüft, ob dein Mindset positiv auf Geld gestimmt ist, kann eine Visualisierung deiner Ziele sein.

Wer während einer entspannten Meditation die Kraft der Visualisierung nutzt, kann direkt prüfen, ob sich sein Wunsch nach Geld und Reichtum stimmig anfühlt. Wer auf eine Meditation verzichten möchte, kann auch die Phase vor dem Schlafen oder nach dem Aufwachen nutzen, um sich seine Wünsche zu visualisieren. Zu diesen Zeiten ist das Unterbewusstsein besonders empfänglich für neue Informationen.

Diese Methoden helfen dir dabei zu prüfen, ob du dir zum jetzigen Zeitpunkt das gewünschte Geld oder den gewünschten Erfolg gönnst..Neben diesen Methoden ist natürlich auch der Bezug zu dir wichtig. Wenn Erfolge oder Geld ausgeblieben sind, könnte das an Unstimmigkeit in deinem Unterbewusstsein liegen. Deshalb ist es immer ratsam zu prüfen, ob man sich evtl. gegensätzliche Dinge wünscht.

Gedanken haben Kraft

Gedanken haben Kraft. Denn alles, was du um dich herum siehst, ist ein Spiegel deiner momentanen Gedankenwelt. Um das zu ändern, brauchst du den Mut zur Veränderung, um ein anderes Mindset zu schaffen. Nutze die Kraft deiner Gedanken, um dir die Realität zu erschaffen, welche du dir wünscht. Du hast die Möglichkeit neue Entscheidungen zu treffen und so ein positives Geld – Mindset zu erlangen. Es ist überhaupt nicht schwer ein positives Geld – Mindset zu entwickeln, wenn man weiß auf was man achten muss. Du hast es dir verdient, wohlhabend zu sein. Wir erschaffen unsere Realität, durch unsere Handlungen und unsere Gedanken.

Autor:

Carola Schneebauer ist Finanzcoach und Expertin wenn es ums Thema finanzielle Freiheit geht

Webseite

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder