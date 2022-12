Halten Sie nach einer großartigen Immobilieninvestition Ausschau, haben aber nicht die Mittel oder den Wunsch, eine traditionelle Immobilie wie ein Haus zu kaufen? Dann kann sich für Sie eine Eigentumswohnung lohnen. Die Investition kann sehr profitabel sein, wenn sie richtig umgesetzt wird. In diesem Beitrag gehen wir darauf ein, was Investitionen in Eigentumswohnungen so attraktiv macht und wie man sie am besten angeht.

Welche Vorteile bietet der Besitz einer Eigentumswohnung als Anlageobjekt?

Der Besitz einer Eigentumswohnung als Anlageimmobilie kann für Personen, die ihr Portfolio diversifizieren wollen, von großem Vorteil sein. In der Regel sind die Anschaffungskosten für Eigentumswohnungen niedriger als für Häuser, sodass Investoren relativ günstig in den Immobilienmarkt einsteigen können. Außerdem befinden sich viele Eigentumswohnungen in begehrten Gegenden, vorwiegend in der Nähe des Stadtkerns. Wenn Sie nun z.B. eine Wohnung finanzieren möchten, kann dies deutlich profitabler sein, als ein Reihenhaus.

Wohnungseigentum bedeutet auch, dass Sie sich nicht um die Wartung oder Instandhaltung der Wohnung kümmern müssen, da dies über die Wohnungseigentümergemeinschaft geregelt wird. Und schließlich sind diese Einheiten in der Regel sehr gut vermietbar, da sie aufgrund ihrer Lage und der Gebäudeausstattung immer gefragt sind.

Die Finanzierung einer Eigentumswohnung

Die Finanzierung einer Eigentumswohnung kann ein komplizierter Prozess sein. Es ist wichtig, dass Sie alle Finanzierungsmöglichkeiten sorgfältig prüfen und recherchieren, um das bestmögliche Angebot zu erhalten. Achten Sie auf den Zinssatz, die Kreditgebühren und andere Kosten, die mit einem Kredit verbunden sind, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

Denken Sie daran, dass bei Eigentumswohnungen in der Regel zusätzliche laufende Kosten beispielsweise für die Hauseigentümergemeinschaft sowie für die gemeinsame Nutzung von Putzkräften im Treppenhaus oder den Mülltransport anfallen, die Sie ebenfalls einkalkulieren sollten.

Wie Sie eine Eigentumswohnung finden, die Ihren Investitionsbedürfnissen entspricht

Die Auswahl einer passenden Immobilie ist gar nicht so einfach: Um die Vielfalt einzugrenzen, sollten Sie zunächst den Standort recherchieren und Faktoren wie Bequemlichkeit, Annehmlichkeiten und künftiges Wachstumspotenzial bewerten. Sobald Sie sich für ein Gebiet entschieden haben, in dem Sie investieren möchten, können Sie mithilfe von Online-Ressourcen eine Liste der verfügbaren Immobilien erstellen, die Ihren Kriterien entsprechen.

Vergessen Sie nicht, die Kosten für den Umbau oder die regelmäßige Instandhaltung zu analysieren. Nachdem Sie eine Liste mit möglichen Objekten erstellt haben, sollten Sie diese besichtigen, bevor Sie Ihre endgültige Entscheidung treffen und sich festlegen.

Faktoren, die bei der Auswahl einer Eigentumswohnung als Anlageobjekt zu berücksichtigen sind

Um die richtige Investitionsentscheidung zu treffen, müssen ebenso Faktoren wie die aktuellen Marktpreise für vergleichbare Eigentumswohnungen, die voraussichtlichen Wertsteigerungsraten und die damit verbundenen Kosten wie Grundsteuer und Hausverwaltungsgebühren berücksichtigt werden.

Ferner ist es wichtig, die potenziellen Mieteinnahmen zu berücksichtigen, wenn Sie die Wohnung vermieten möchten. Diese werden durch die Nachfrage geprägt, die sich wiederum vor allem durch die Lage ergibt. Suchen Sie nach Gegenden mit einem boomenden Arbeitsmarkt, der zuverlässige Mieter anzieht, sowie nach anderen Merkmalen wie Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit der richtigen Analyse und Recherche kann die Auswahl einer geeigneten Eigentumswohnung erhebliche Renditen bringen und eine lohnende Ergänzung Ihres Anlageportfolios darstellen.

Wie Sie Ihre Anlageimmobilie verwalten und instand halten

Die Verwaltung und Instandhaltung ist essentiell, damit die Immobilie stetig an Wert gewinnt. Ein wichtiger Teil besteht darin, dass Sie sich über staatliche Vorschriften, Branchennachrichten und Markttrends auf dem Laufenden halten. Darüber hinaus ist es wichtig, die Immobilie regelmäßig zu inspizieren, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand bleibt, sodass Leerstände minimiert werden.

Wenn Sie wissen, wie das Mietrecht funktioniert, sind Sie bei der Abwicklung von Mietverträgen oder bei auftretenden Problemen gut aufgestellt. Ebenso wichtig sind konstante Modernisierungen und Verbesserungen hinsichtlich der Isolation. Diese zusätzlichen Ausgaben werden sich langfristig rentieren.

Bildquelle: Bild von ElasticComputeFarm auf pixabay

Autor: Peter Neumann

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder