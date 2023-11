Genießerhotel Bergergut: Winter Gourmet Camping

Camping inklusive 4-Gänge-Menü aus der 3-Haubenküche? Ob passionierte Camper oder Wohnwagen-Neulinge, ob Gourmets oder Tapetenwechsler – das Areal rund um das Bergergut steht experimentierfreudigen Reisenden zur Verfügung. Die fantastische Lage oberhalb der Nebelgrenze eröffnet für Wintersportler genussvolle Ausblicke auf die liebliche Hügellandschaft des Mühlviertels.

Wenn draußen die Schneeflocken tanzen, wartet das Mühlviertler Granitland darauf mit Langlaufskiern, Schneeschuhen oder während einer Winterwanderung erkundet zu werden. Ob klassisch, oder skaten – Langlauf-Rundwege von 4 bis 20 Kilometern Länge sowie traumhafte Panoramaloipen liegen direkt vor der Hoteltüre. Viel Weitblick bieten auch die beliebten Winterwander-Wege, die über einsame Felder und verschneite Wiesen führen. Wer gerne auf zwei Brettern steht, besucht das nahegelegene Skigebiet Hochficht oder Sternstein. Ob eine Entdeckungs-Tour zum nahegelegenen Moldaustausee in Tschechien oder grenzübergreifend am Grünen Band Europas wandern, die Abgeschiedenheit und touristisch noch unentdeckte Region ist ein Segen – denn so bleibt ausreichend Zeit für den Lieblingsmenschen.

Preis pro Nacht und Wagen Euro 28 inklusive Strom und Wasser, Willkommensgruß aus der Küche, sicherer Stellplatz auf Asphalt mit Blick in die Landschaft (max. 3 Wägen), WC-Chemie Entleerung (auf eigene Faust) in den Morgenstunden. Anreise täglich möglich und nur in Verbindung mit Bergergut Kulinarik und/oder Wellness Leistungen buchbar.

Zusätzlich buchbar: Serviertes Frühstück Euro 28 pro Person, Abendessen (Menü oder A la Carte) aus der 3-Haubenküche Preis je nach Konsumation, Day SPA Euro 49 pro Person, Private Spa (150 Minuten Wellness ganz exklusiv zu zweit) Euro 168, Kosmetik und Massage je nach Wahl.

4-Sterne-Superior-Genießerhotel Bergergut, 4170 Afiesl 7, Tel. +43 (0) 721 644 51,

E-Mail: bergergut@romantik.at, www.romantik.at

Bild Camping im Winter

Foto: Romantik- und Genießerhotel Bergergut

Quelle A.R.T. Redaktionsteam Ges.m.b.H