Genuss und Badevergnügen deluxe: Die Villa Bulfon steht an einem Traumplatz am Wörthersee

Sommertage in der Villa Bulfon – das ist ein Potpourri der Genussmomente. Das altehrwürdige Haus schmiegt sich in einen prachtvollen Garten am Wörthersee. Geschmackvolle Zimmer laden ein, eine Auszeit voll dolce vita zu erleben. Komfortable Wohnwelten mit herrlichem Blick auf Veldens Einkaufs- und Flaniermeile Corso, in den Garten und über den See betten den Sommerlifestyle in das passende Ambiente. Die Strand-Area, die der Villa Bulfon vorgelagert ist – ja, die erinnert fast schon an einen Urlaub an der Südsee. Ruhe und viel Platz, exklusive Ausstattung, ein angenehmes, „chilliges“ Flair, das Grün der Natur, das Blau des Sees – hier lässt es sich im Sommer wunderbar verweilen. Auf den schönen Liegen Platz nehmen, die man an heißen Tagen einfach unter eine der alten, schattenspendenden Baumkronen rückt. Ein Doppel-Daybedbuchen, das man am liebsten den ganzen Tag nicht mehr verlassen möchte. Hinausblicken auf den schönen Wörthersee, in das herrlich warme Wasser eintauchen. Erfrischende Drinks und köstliche Speisen à la carte versüßen traumhafte Badetage. Wenn eine Bootsfahrt gewünscht ist, legt das Bootstaxi an und bringt einen genau an das Wunschziel. Wer zum Essen in die Villa Bulfon mit dem eigenen Boot kommt, der kann in dieser Zeit an den Anlegestellen mit Elektroladestationen „auftanken“.

Das Boutiquehotel liegt im Zentrum von Velden, die Atmosphäre ist einzigartig. Hier ist das süße Leben zu Hause. Ein Refugium für Sommerträume: Wenn morgens das Frühstück im duftenden Rosengarten serviert wird und am Beach das Daybed reserviert ist, dann ist die Welt ein Stückchen schöner.

Das Seerestaurant Rosé – der absolute Hotspot in Velden

Viele kulinarische Highlights spielen sich in der Villa Bulfon unter freiem Sommerhimmel und auf der überdachten Terrasse ab. Unvergleichlich ist das Flair des Seerestaurant Rosé im Park. Die Köche kreieren regionale Spezialitäten, verwandeln heimischen Fischin unglaubliches Sushi und sind Meister der mediterranen Küche. Die Steak-Liebhaberinnen und -Liebhaber haben besonderen Grund zur Freude: Ausgewählte Fleischstücke kommen zunächst in den Reifeschrank, ehe sie auf dem brandneuen Josper Holzkohlegrill ganz nach den Wünschen der Gäste gegart werden. Das Dolce Vita ist perfekt, wenn dazu sommerliche Cocktails und edle Weine an den Tisch kommen. Insider wissen: Der Bellini im Rosé ist berühmt-berüchtigt.

Kostbare Momente im Salon Bökermann

Für einen gelungenen Tagesausklang bietet sich der Besuch der Bar „Salon Bökermann“mit feinen Drinks in den Räumlichkeiten des alten Casinos

Velden an. Nach behutsamer Modernisierung präsentiert sich eine edle Genussadresse, wo es sich gut trinken und speisen lässt – ein perfekter Mix von Tradition und frischen Ideen: Classic with a Twist. Neu im Salon Bökermann: Ab Mai gibt es im Salon Bökermann im Rosengarten herrliche Tapas. Und das ist ebenfalls neu: Raritäten aus dem Meer in Dosen, die Feinschmecker genießen können.

Seit dem Frühjahr 2020 führt der erfahrene und bekannte Gastronom Florian Böker die Geschäfte der Villa Bulfon, des Seerestaurant Rosé und des Salon Bökermann. Neuerdings reiht sich auch das Seehotel Süd – am Seeufer vis a vis der Villa Bulfon – in die Reihe seiner hervorragenden Lifestyleplätze an dem beliebten Wörthersee. Auch in diesem Strandjuwel hat der stilvolle Genuss Einzug gehalten. Viel Gutes liegt ganz nah: So die Landeshauptstadt Klagenfurt und Villach. 500 Meter sind es zu den Tennisplätzen, 300 Meter zum Casino Velden und acht Kilometer zum Golfplatz Velden-Köstenberg.

Bild und Quelle: Villa Bulfon