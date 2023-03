Fiverr-Umfrage zeigt: Drei Viertel (75 %*) der Befragten kann sich vorstellen, in Zukunft freiberuflich zu arbeiten, über die Hälfte (53 %) von ihnen sogar in Vollzeit

Berlin, 09. März 2023 – Fiverr International Ltd. (NYSE: FVRR), revolutioniert die Art und Weise, wie die Welt zusammen arbeitet. Heute veröffentlicht das Unternehmen die Ergebnisse einer Umfrage, die Mitte Februar unter Personen der GenZ in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien und den USA durchgeführt wurde. Fiverr hat die Einstellungen der jungen Generation zur Arbeitswelt sowie ihre persönliche Motivation unter die Lupe genommen und herausgefunden: Diese Generation möchte arbeiten, aber anders!

Erfüllung im Job ist das A&O

Ein möglicher Abschluss und das Arbeitsverhältnis (angestellt/freiberuflich) spielen für die Befragten eine untergeordnete Rolle, wobei ein Uni-Abschluss für Männer wichtiger ist als für Frauen. 40 % der Befragten betrachten eine erfüllende Tätigkeit als wichtigen Start für eine erfolgreiche Karriere. Dabei engagiert sich über ein Drittel (34 %) sehr im Job, wenn dieser sie erfüllt – diese Einstellung teilen auch die international Befragten. In Deutschland arbeitet die GenZ, um zu leben – und nicht umgekehrt. So gaben lediglich 13 % der Befragten an, für den Job über die eigenen Grenzen hinauszugehen. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich hinter Frankreich (19 %), den Niederlanden (18 %) und Großbritannien (16 %).

Von Bequemlichkeit kann bei der GenZ laut der Umfrage jedoch keine Rede sein. Knapp die Hälfte (47 %) der 16-/17-Jährigen arbeitet bereits und verdient sich so etwas dazu. Damit liegt Deutschland im internationalen Vergleich weit vorne und wird nur von den Niederlanden (65 %) getoppt. Vor dem Karrierestart erstmal reisen – das möchte ein Drittel (33 %) der 16-/17-Jährigen.

Flexibel, unabhängig und freundlich

Die Parameter einer erfolgreichen Karriere sowie die Ambitionen der jungen Generation sind von Selbstbestimmung geprägt. In einem renommierten Unternehmen oder Konzern zu arbeiten, galt lange Zeit als Beleg für eine steile berufliche Laufbahn. Laut Umfrage ist die Bekanntheit des Arbeitgebers heute jedoch nur noch für ein Achtel (12 %) der Befragten wichtig.

Relevante Faktoren für die GenZ:

Finanzielle Stabilität (39 %)

Flexibilität im Job (35 %) [Frauen (42 %) und Männer (27 %)]

Eigenverantwortliche Handlungsfreiheit (30 %)

Positive und freundliche Arbeitskultur (29 %)

Ortsunabhängiges Arbeiten (26 %)

Freelancing als Option

Knapp ein Viertel (23 %) kann sich vorstellen, als Unternehmer:in selbständig zu sein. Daneben ist auch das Freelancing für diese Generation attraktiv. Drei Viertel (75 %*) der Befragten können sich in Zukunft eine Tätigkeit als Freelancer:in vorstellen. Die Gründe, warum Freiberuflichkeit ein attraktives Modell ist, sind vielfältig. Es geht der GenZ dabei nicht nur darum, mehr Geld zu verdienen (34 %), sondern auch darum, dass das Modell gut zum eigenen Lifestyle passt (31 %) und neue Expertisen gewonnen werden kann (30 %).

Die Bereiche, in denen sie ihre Services anbieten möchten, sind vielfältig und reichen von Datenanalyse und Programmierung über Grafikdesign und Übersetzungen bis hin zu Digitalem Marketing und Social Media Content Kreation.

Über die Hälfte der Befragten (53 %) kann sich eine freiberufliche Tätigkeit sogar in Vollzeit vorstellen. Männer liegen hier mit 57 % vor den Frauen (48 %). Hier ist Deutschland zusammen mit den Niederlanden (53 %) internationaler Spitzenreiter. Die Vorteile von Freelancing in der aktuellen wirtschaftlichen Lage und angesichts der steigenden Inflation liegen für die GenZ auf der Hand:

Flexible Anpassung der Stundensätze (32 %)

Zusätzliche Einkommensquelle (31 %)

Gute Alternative bei Jobverlust (27 %)

„Als jüngste Generation, die ins Berufsleben eintritt, setzt die GenZ Trends, die die Arbeitswelt verändern. Inmitten eines wirtschaftlichen Abschwungs und eines sich schnell verändernden Arbeitsmarktes bevorzugt die GenZ weiterhin Flexibilität und sinnstiftendes Arbeiten. Das macht freiberufliche Karrieren zu einer immer attraktiven Option“, erklärt Gali Arnon, CMO von Fiverr. „Für die Freelancer:innen der GenZ ist die Autonomie, die die Freiberuflichkeit bietet, ein großer Anreiz. Diese Generation möchte ihren Leidenschaften nachgehen, ihre Fähigkeiten verbessern und mehr Selbstbestimmung über ihr Einkommen und ihre berufliche Laufbahn haben.“

Mit der GenZ treten derzeit junge Menschen in den Arbeitsmarkt ein, die ganz andere Werte und Erwartungen haben als die vorherigen Generationen. Damit stehen auch die Personaler:innen vor ganz neuen Herausforderungen – vom Recruiting bis zur Führung der GenZ. Wenn sie diese junge Generation jedoch für sich gewinnen können, bieten sich ganz neue Chancen und Möglichkeiten.

Über die Umfrage

Im Auftrag von Fiverr hat das unabhängige Marktforschungsunternehmen Censuswide die Befragung unter 7.121 Personen der GenZ (16- bis 26-Jährige) im Zeitraum vom 13.02.2023 bis 20.02.2023 in Großbritannien, den USA, Deutschland, den Niederlanden und Frankreich durchgeführt. 1.026 der Teilnehmenden stammen aus Deutschland. Censuswide hält sich an die ESOMAR-Grundlagen und beschäftigt Mitglieder der Market Research Society.

* Antworten “Ja, definitiv” und “Ja, wahrscheinlich” kombiniert

Bildquelle Fiverr

Quelle s.immer communications GmbH