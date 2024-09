Das war der Global Leaders Summit 2024

Global Leaders Summit 2024: Am 19. September trafen sich 600 weibliche Führungskräfte aus 50 Ländern im Wiener Rathaus

Am 19. September trafen sich 600 weibliche Führungskräfte aus 50 Ländern im Wiener Rathaus, um über die Zukunft der Führung zu diskutieren. Den laut des aktuellen ‚Reykjavík Index for Leadership‘, einer Befragung in den G7-Staaten sowie in den nordischen Ländern, fühlt sich jeder*e Zweite unwohl, wenn eine Frau an der Spitze eines Unternehmens steht. . Um Vorurteile abzubauen und den gesellschaftlichen Wandel zu beschleunigen, hat the female factor (TFF) mit Unterstützung der Stadt Wien im Jahr 2022 die globale Initiative ‚Leadership:Redefined‘ ins Leben gerufen mit dem Ziel: Führungsqualitäten neu zu definieren, die wirtschaftliche Partizipation von Frauen zu stärken und zukünftigen Generationen den Weg in diversere Führungsetagen zu ebnen.

In weniger als 2 Jahren hat Leadership:Redefined mehr als 8 Millionen Frauen in 96 Ländern erreicht, weltweit über 2000 weibliche Führungskräfte miteinander vernetzt und 365 Frauen vor den Vorhang geholt. Mit dem Leadership Pledge, der Kraft dieses internationalen Movements und Netzwerks, streben die Gründerinnen von the female factor bis 2030 das Sichtbarmachen von 1 Million weiblicher Führungskräfte an. Durch die Unterstützung institutioneller Teilnehmer wie der Stadt Wien soll das Movement an Stärke und Geschwindigkeit gewinnen.

Bereits am Vorabend des Summits, der das Highlight der Initiative war, versammelten sich 100 internationale weibliche Führungskräfte im Park Hyatt zum gemeinsamen Abendessen im exquisiten Ambiente. Bevor es dann am nächsten Morgen mit 500 weiteren vorrangig weiblichen Speakerinnen, Managerinnen und Unternehmerinnen wichtige Impulse zum Thema Equal Pay und Gehaltstransparenz, die Rolle von Künstlicher Intelligenz insbesondere für weibliche Führungskräfte, sowie Nachhaltigkeit und viele andere Themen diskutiert wurde.

Zu den Gästen des exklusiven Dinners sowie des Summits zählen unter anderem Jes Wolfe, CEO von Rebel Girls, die mit Büchern wie „Goodnight Stories for Rebel Girls“ Hunderttausende von Mädchen inspirieren, Maimuna Mosser, County Manager von Google Österreich, Brigitte Ederer, Präsidentin des ÖBB-Aufsichtsrates, Viktoria Kaufmann-Rieger, Managing Director von SIVA | Porsche Holding Salzburg, und Diana zur Löwen, CEO von Rawr Ventures, sowie viele weitere prominente Persönlichkeiten aus der internationalen Wirtschaft.

Der Höhepunkt des Summits war das Versprechen – die Leadership Pledge – aller Teilnehmerinnen, sichtbar zu bleiben, über ihre Erfolge zu sprechen und aktiv eine weitere Frau auf ihrem Weg in eine Führungsposition zu unterstützen – sei es durch Mentoring, Hiring oder Empfehlungen im eigenen Netzwerk. Mit dem Ziel, bis 2030 1 Million erfolgreicher Frauen vor den Vorhang zu holen.

“Wir freuen uns über ein gelungenes, inspirierendes Event, das so viele weibliche Führungskräfte, aus über 50 Ländern, im Wiener Rathaus versammelte wie noch nie zuvor. Dies ist allerdings erst der Anfang, denn echter Wandel braucht Zeit und den gemeinsamen Einsatz vieler, um nachhaltig verankert zu werden. Deswegen freuen wir uns, dass so viele unserem Aufruf, der Leadership Pledge, gefolgt sind, um zukünftigen Generationen weiblicher Führungskräfte den Weg zu ebnen”, freuen sich die beiden Initiatorinnen Mahdis Gharaei und Tanja Sternbauer.

„Wien steht seit jeher für Vielfalt und Inklusion. Hier haben herausragende Frauen in vielen Bereichen neue Maßstäbe gesetzt. Deshalb war es für uns nur logisch, diese weltweit ausgerichtete Initiative zu unterstützen. Damit und mit dem Global Leaders Summit unterstreichen wir den Stellenwert von Frauen in wirtschaftlichen Führungspositionen. Denn wir wissen, dass es auch für den unternehmerischen Erfolg von großer Bedeutung ist, Führungspositionen divers und innovativ zu besetzen“, erklärt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Über Leadership:Redefined

Mit Unterstützung der Stadt Wien hat die globale Initiative ‚Leadership:Redefined‘ den Startschuss für den Wandel hin zu einer diversen Wirtschaft gesetzt – nicht nur in den Unternehmen, sondern auch in den Köpfen der Menschen. Die Initiative basiert auf mehreren Studien von Zenger Folkman, die eindeutig belegen, dass weibliche Führungskräfte und gemischte Führungsteams zu wirtschaftlichem Erfolg führen. Seit dem Jahr 2022 hat die Initiative 365 ausgewählte weibliche Führungspersönlichkeiten und ihre Geschichten vor den Vorhang geholt und rund 8 Millionen Frauen in 96 Ländern erreicht. Außerdem vernetzten sich darüber Tausende Unternehmer*innen auf der ganzen Welt miteinander.

Über den Global Leaders Summit

Beim Global Leaders Summit am 19. September 2024 im Wiener Rathaus stehen die Themen Transparenz und Gleichberechtigung, finanzielle Unabhängigkeit von Frauen sowie die Künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf die moderne Führung im Mittelpunkt. Den Auftakt macht Vicky Petrie aus Großbritannien mit der Präsentation der aktuellen Ergebnisse des Reykjavík Index for Leadership 2024, bei dem sie Senior Researcher war. Co-Founder und President, Joe Folkman präsentiert darüber hinaus die Ergebnisse der Studien über die Unterschiede der Führungsqualitäten von Frauen und Männern.

Zum Abschluss zeigt Jes Wolfe, CEO von Rebel Girls aus den USA, in einem Kamingespräch, welche Wirkung Geschichten und Vorbilder auf die nächste Generation weiblicher Führungskräfte haben. Die Marke Rebel Girls bietet preisgekrönte Bücher und Podcasts an: Mit Erfolgsgeschichten von Frauen aus dem wahren Leben sollen Mädchen gestärkt werden und zu selbstbewussten Persönlichkeiten heranwachsen. Darüber hinaus steht der Tag ganz im Zeichen des Networkings und des Austauschs der Führungskräfte untereinander.

Weitere Informationen zur Veranstaltung:

https://www.neweraofleaders.com/global-leaders-summit

Bild Global Leaders Summit 2024 v.l.n.r.: Tanja Sternbauer (Co-.Founder & Co-CEO, the female factor), Lucy Georgieva (Head of Government Affairs & Public Policy, Google), Maimuna Mosser (Country Director, Google Österreich), Jennifer Isabella Schimanko (Managing Director, PAIR Fin) © Valerie_Maltseva /

