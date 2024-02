Sonnenschein und Kinderlachen

Gorfion Familotel Liechtenstein: Frühlingserwachen in Malbun

Am Berg wedeln, im Tal wandern, baden, Wellness – und ganz viel Familienspass erleben.

Familien begrüssen im Gorfion Familotel Liechtenstein den Frühling. Die Pisten im Skigebiet vor der Haustür sind noch immer perfekt präpariert. Jetzt kann man gern mal die dicke Jacke weglassen und herrlich entspannt die letzten Familien-Skitage der Saison geniessen. Kräftig Sonne und Frischluft tanken – dafür hat das Gorfion die Sonnenterrasse geöffnet. Es duftet schon ein bisschen nach Frühling, wenn sich Gross und Klein hier für ein entspanntes Stündchen niederlassen. Während am Berg noch die Skifahrer unterwegs sind, unternehmen andere im Tal die ersten Spaziergänge und Wanderungen in der erwachenden Natur.

Crazy: Der Waterslide Contest in Malbun

Im Gorfion Familotel Liechtenstein erleben Familien die schönste Seite des Winterausklangs. Wer am 16. März 2024 zum Waterslide-Contest in Malbun kommt, der wird jede Menge Spass haben: Mit Ski und Snowboards gleiten dann die besonders Mutigen frisch und munter über ein Wasserbecken. Wer dann auch noch kreativ kostümiert ist, dem ist der lauteste Applaus des Publikums sicher. Und wer sich auf dieses Experiment nicht einlassen will, der hat sicher viel zu sehen, zu staunen und zu lachen an diesem Tag.

Alltag nein danke

Das Gorfion Familotel Liechtenstein ist von A bis Z auf erfreuliche Gemeinsam-Zeit für Familien eingestellt. Im Hotel gibt es für die Kids viel zu erleben. Die Softplayanlage begeistert die Kleinen. Hier können sie nach Herzenslust toben. Im Schwimmbad planschen die Wassernixen bei jedem Wetter. Die ganz Kleinen fühlen sich im Babypool im herrlich warmen Wasser pudelwohl. Die Erwachsenen finden im Saunabereich einen Wellness-Rückzugsort, wo sie in aller Ruhe durchatmen und loslassen können.

Kulinarisch wird die ganze Familie von früh bis spät verwöhnt. Die grossen Feinschmecker sind von der Gourmetküche auf Haubenniveau – vom Frühstücksbuffet über das Mittagsbuffet bis zum Fünf-Gänge-Abendmenü – begeistert. Die Kids finden an ihrem Kinderbuffet alle Lieblingsspeisen, die das Kinderherz begehrt. Täglich von 9 bis 20.30 Uhr sind die Kinderbetreuer:innen gut gelaunt und wissen immer, was der eingeschworenen Ferienbande Spass macht. Schon die Babys werden im Hotel Gorfion liebevoll betreut, um Mama und Papa eine Verschnaufpause zu gönnen.

Im Gorfion Familotel dreht sich alles um erfreuliche Familienzeit, um viel Spass für die Kinder und Entspannung für die Eltern. Familien gönnen sich hier unbeschwerte Tage. Das familienfreundliche Hotel ist mit dem HolidayCheck Award 2024 ausgezeichnet und belegt den sensationellen zweiten Platz der beliebtesten Familienhotels weltweit.

Gorfion Familotel Liechtenstein

Stubistraße 8

9497 Triesenberg

Tel.: +423 265 90 00

info@gorfion.li

http://www.gorfion.li

Bild Manuel Mikus/ Gorfion Familotel Liechtenstein

Quelle mk Salzburg