Mit den Kindern die bunte Jahreszeit genießen

Gorfion Familotel Liechtenstein

Der Familienherbst im Gorfion Familotel Liechtenstein wird kunterbunt. Für die Kids heisst es spielen, toben, Spass haben. Da kommt die tolle Softplayanlage genau richtig. Eine grosse Indoor-Kinderwelt, der faszinierende Outdoor-Spielbereich, viele Familien-Erlebnisse und grosszügige Kinderbetreuung gehören im Gorfion zum Familienurlaub. Sage und schreibe 80 Stunden pro Woche passen die Kinderbetreuer:innen schon auf die Allerkleinsten ab 0 Jahre auf und bieten ein unvergessliches Kinderprogramm.

Schwimmkurse im Hotel

Schwimmen lernen macht nicht nur Spass, es bringt vor allem auch viel Sicherheit für die Kleinen. Wo ginge das entspannter als im Urlaub – gemeinsam mit anderen Kindern in einem tollen Schwimmbad im Hotel. Ausgebildete und zertifizierte Schwimmtrainer:innen begleiten im Hotel Gorfion Kinder ab zwei Jahren im Schwimmkurs für Anfänger und leicht Fortgeschrittene. Für die Babys ab drei Monaten gibt es Babyschwimmen für die sanfte Gewöhnung der Kleinsten an das Element Wasser.

Herr Gorfions Natur Abenteuer Weg

„Herr Gorfion“ ist das lustige Maskottchen im Gorfion Familotel Liechtenstein und begleitet die kleinen Urlauber mit viel Spass und Abenteuer durch die Ferien. Der Mäuserich hat sogar einen eigenen Natur Abenteuer Weg, wo sich kleine und größere Naturentdecker auf spannende Entdeckungen freuen dürfen. Mit Wasser und Steinen, Wiesen und Wurzeln, mit Bäumen und mit sehr viel Bewegung. Herr Gorfions Natur Abenteuer Weg ist ein Naturerlebnis für 4- bis 12-Jährige und ihre Begleiter. „Unsere Kinder erleben über ausgewählte Naturplätze, spielerische Impulse, Suchbilder und Gangarten, abwechslungsreiche Verbindungen zur Natur, zu sich selbst und Empathie in der Gruppe“, so die Macher des Natur Abenteuer Wegs. Die ca. fünf Kilometer lange Runde über den Sass See startet direkt beim Hotel Gorfion.

MTB Skills Park in Malbun

Mountainbiken macht unheimlich viel Spass, aber es will gelernt sein. Im MTB Skills Park in Malbun finden sowohl Kinder als auch Erwachsene ein ideales Gelände, um das Bikevergnügen auf sicherem Terrain auszuprobieren. Der Skills Park ist kostenlos zugänglich. Verschiedene Hindernisse und Elemente bieten sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene ideale Gegebenheiten, Profis auf dem Mountainbike zu werden.



Das magische Malbun Portal

Da sind die leidenschaftlichen Rätsel-Rater gefragt. Eine ausgeklügelte Rätseljagd führt durch den Bergort Malbun. Ausgestattet mit Rätseltasche und Tablet machen sich die Teilnehmer auf den Weg. Nun heisst es, genügend Kristalle sammeln, das magische Portal schliessen und die Welt retten. Die Rätsel sind eine Mischung aus Geschicklichkeit, Denkaufgaben, Orientierung und Augmented Reality. Und das Beste: Das grosse Vergnügen für die ganze Familie spielt sich in der schönen Herbstnatur von Malbun ab.

Eines der beliebtesten Familienhotels weltweit

Das Gorfion Familotel Liechtenstein wurde von der hotelleriesuisse als „Top Familienhotel“ ausgezeichnet und erhielt 2022 und 2023 den Holiday Check Award. Damit rangiert das familienfreundliche Haus unter den zehn beliebtesten Familienhotels weltweit. Fernab von Massentourismus und Hektik, inmitten von Natur, dreht sich im Gorfion Familotel Liechtenstein alles um unbeschwertes Kinderlachen und nachhaltige Entspannung. Mama und Papa finden im schönen Adults-only-Spa-Bereich einen Wellness-Rückzugsort. Der hauseigene Masseur ist Experte für klassische Massagen, Fussreflexzonenmassagen, Lomi Lomi Nui, Schwangerschafts- und Kindermassagen. Wann es was zu essen gibt, darum muss sich hier keiner kümmern. Die Gourmet-Vollpension macht die Erwachsenen glücklich, Kinder speisen All-inclusive. Malbun auf 1.600 Metern Höhe ist das höchst gelegene Dorf im Fürstentum Liechtenstein und gilt als idyllisches Wander- und Familienparadies. Direkt vom Hotel geht es hinaus in die Natur, in das Wander- und Bikegebiet.

Mehr Herbstglück (16.08.–05.11.23)

Leistungen: Die Herbsttage in der Malbuner Bergwelt genießen und bei 7 Übernachtungen bis zu 10 % auf den Zimmerpreis sparen – Preis p. Erw.: 7 Nächte ab 1.185 CHF

Mehr für Schulanfänger (01.09.–01.10.23)

Leistungen: 2 Kinder bis 6,99 Jahre übernachten kostenfrei im Zimmer der Eltern – Preis p. Erw.: 3 Nächte ab 795 CHF

Bild c virinja Gorfion Familotel Liechtenstein

Quelle © mk Salzburg