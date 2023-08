Gourmet & Relax Resort Trofana Royal

Die Wander- und Bikesaison klingt genussvoll aus. 7 Hauben zeichnen das Gourmet & Relax Resort in Ischgl aus. Ein Luxus-Spa lässt einen auf Wolken schweben. Sportlich geht es von einem zum nächsten „Wow“. Herbstlicher Hochgenuss bis 08. Oktober 2023.

SUPERIORest.1996: Luxus ist im Trofana Royal nicht nur Superior Service, sondern vielmehr das royale Gefühl „Zeit zu haben“. Für sich. Die Familie. Den Moment. Heimzukommen an einen Ort mitten in den Bergen. Hier am Dreh- und Angelpunkt in die Wander- und Bikearena Silvretta vereinen sich echter Genuss und alpines Herbst-Flair.

Die Kraft der Natur spüren, frische Bergluft atmen, sich bewegen und loslassen. Vor der Haustür des Trofana Royal eröffnet sich eine enorme landschaftliche Vielfalt – zum Wandern, zum Bergsteigen, zum Biken, zum Energietanken. Seit Generationen schätzen Gäste von nah und fern das Trofana Royal für seinen unvergleichlichen alpinen Lifestyle. Hier werden Herbsttage zur puren Wohlfühlzeit für Körper und Seele.

Superior relaxen im Royal SPA

Wer vom Wandern und Biken zurückkehrt in das Hotel, erfährt Entspannung par excellence. Sich im großzügigen Wellnessbereich mit den verschiedenen Pools und exklusiven Treatments des Trofana Royal niederlassen, das ist ein Hochgenuss. Ein paar Längen schwimmen, Massagen und Beauty genießen, das weckt Glücksgefühle. Die geschulten Hände der Masseure und Therapeuten belohnen die beanspruchte Muskulatur. In den edlen Liegebereichen und der weitläufigen Gartenlandschaft hüllt große Ruhe Körper und Geist „in Watte“. Ein Besuch der Saunawelt erfüllt mit Wärme. Von der feurigen Finnischen Sauna ins Eis, von aromatischen Bergkräuterwiesen ins Meeresklima. Wohltuende Gesichts- und Körperbehandlungen bringen einen zum Strahlen. Das Royal-Team verwöhnt seine Gäste mit den exklusiven Pflegeprodukten von Sisley Paris und Ligne ST Barth. Eine luxuriöse Wohlfühloase eröffnet sich jenen, die sich exquisite Wohlfühlstunden gönnen möchten.

Herbstschätze aus der Gourmet-Küche

Selbst weitgereiste Gourmets ergehen sich in Lobeshymnen über das kulinarische Aufgebot im Trofana Royal. Die beiden haubengekrönten À-la-carte-Restaurants Paznaunerstube und Heimatbühne sowie die eleganten Stuben für die royale Halbpension bieten höchste Genussvielfalt unter einem Dach, wie man sie wohl kein zweites Mal findet. Seit Jahrzehnten steht Gourmetkoch Martin Sieberer an der Spitze der exzellenten Feinschmeckeradresse. Er hat in den letzten Jahrzehnten Hauben, Sterne und Punkte gesammelt wie kein anderer Koch des Landes. Gourmets dürfen sich auf virtuose Inszenierungen herbstlicher Schätze und viele Feinheiten mehr freuen.

Superior wellnessen, kulinarische Handwerkskunst auf Gipfelniveau, die großzügigen Zimmer und Suiten sind edel und handverlesen eingerichtet, die Berge strahlen in der klaren Herbstluft, das Trofana Royal legt Jung und Alt ein gehobenes „Savoir-vivre“ zu Füßen. Heuer erstmals bis 15. Oktober.

Top Tipp: Wer zu den „Golden Summits“ nach Ischgl kommt, der wohnt im Trofana Royal am Dreh- und Angelpunkt zu den Top-Events des Herbstes: 04.–05.08.23 Ischgl Ironbike, 19.08.23 Internationaler Silvretta Ferwallmarsch, 31.08.–02.09. E-Bike WM, 07.–09.09.23 Herbstkulinarium, 30.09.23 Internationale Käseolympiade. Abgerundet werden die Golden Summits mit einem bunten Wochenprogramm aus Führungen, Themenwanderungen und sportlichen Bike- und Hike Touren.

5 Royale Genusstage

Leistungen: 5 Nächte inklusive Verwöhnpension, alle royalen Wohlfühlleistungen, 50 Euro Beauty Gutschein, Silvretta Card, Sport- und Aktivprogramm – Preis p. P.: ab 1.023 Euro

E-Bike WM für jedermann

Leistungen: 2 oder 3 Nächte inklusive Verwöhnpension, alle royalen Wohlfühlleistungen, Silvretta Card, E-Bike Trainingsmöglichkeit, Energiefrühstück à la Martin Sieberer, E-Bike WM-Starterpaket: gesicherter Startplatz fürs Rennen am 03.09., Startnummer mit Transponder für Zeitmessung, E-Bike-Check durch Radwerkstatt am Renntag, Urkunde Finisher E-Bike-WM, 1 Trikot E-Bike WM u. v. m. – Preis p. P.: ab 694,50 Euro

Herbstkulinarium 2023

Leistungen: 3 Übernachtungen, alle royalen Wohlfühlleistungen, Silvretta Card, Herbstkulinarium in der Paznaunerstube, Gaumenfreuden in der Heimatbühne, Genusswanderung mit kulinarischer Überraschung, royales Heublumenessenzbad – Preis p. P.: ab 926 Euro

Gourmet Golden Summits

Leistungen: 2 oder 3 Übernachtungen, alle royalen Wohlfühlleistungen, Royal Kochakademie am Freitagnachmittag mit Martin Sieberer, Genusswanderung am Samstag, Galaabend am Sonntag (nur bei Buchung von 3 Nächten), Dinner im Gourmetrestaurant Heimatbühne, Early Check In ab 12 Uhr, Silvretta Card– Preis p. P.: ab 631 Euro

Bild m

Quelle © mk Salzburg