Zu klein für den großen Durchbruch?

Green-Bag Getränke GmbH sucht Nachfolger

„Kleine Packung mit großem Impact“ – mit dieser Idee starteten die Green-Bag Gründer Martina Giczy und Bernhard Gager 2020 und brachten die ersten Bio Fruchtsaftkonzentrate zum Selbermischen auf den österreichischen Markt, mit dem Ziel eine nachhaltige Veränderung am Fruchtsaftmarkt einzuleiten.

Zahlreiche Auszeichnungen, wie der Genius Gründerpreis oder der ÖGUT Umweltpreis sowie das positive Kundenfeedback auf vielen Messen und Veranstaltungen motivierten das Gründerduo viel Kraft und persönliches Engagement in die erfolgreiche Umsetzung ihrer Idee zu stecken. Letztlich hat es für den erhofften Durchbruch nicht gereicht. Eine kleine Packung in den großen Getränkeregalen der Handelsketten sichtbar zu machen – eine nicht einfache Aufgabe in Zeiten von Corona, Krieg und Inflation.

„Um Gewohnheiten nachhaltig zu verändern, benötigt es einen sehr langen Atem und auch das nötige Marketingbudget. Wir müssen uns nach 4 intensiven Jahren eingestehen, dass unsere Mittel nicht dazu gereicht haben, unser Ziel zu erreichen.“, so die Gründer.

In Verantwortung gegenüber ihren Familien erfolgte der Entschluss rechtzeitig berufliche neue Wege einzuschlagen, ein nicht einfacher Schritt. „Wir haben in den letzten Jahren viele Start-Ups – auch mit guten Ideen – scheitern sehen. Wir wollen rechtzeitig die Entscheidung über den Fortbestand unseres Unternehmens treffen.“, so Giczy.

Die Green-Bag Getränke GmbH ist zu 100% aus Eigenkapital finanziert und konnte in den letzten beiden Geschäftsjahren auch ein positives Jahresergebnis erzielen. Gesucht wird nun ein Nachfolger für das Unternehmen, damit einer guten Idee vielleicht doch noch zum Durchbruch verholfen wird.

Die Green-Bag Geschichte als Video:

https://www.youtube.com/watch?v=IgThXtffwTI

Quelle Bild und Text Green-Bag Getränke GmbH