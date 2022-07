Greenfield One baut Führungsriege aus

Greenfield One, der Early-Stage Krypto Fonds mit Sitz in Berlin, besetzt weitere Schlüsselpositionen. Damit bleibt einer der größten Kryptofonds Europas weiter auf Wachstumskurs. Die Berliner setzen auch in aktuell unruhigen Zeiten auf den Langfristtrend von Web-3-Infrastruktur, Decentralized Finance (DeFi) und die Potentiale von Non Fungible Tokens (NFT).

Um Greenfield One bei Gründungsteams und Netzwerken und bei potentiellen Geldgebern noch bekannter zu machen, wurde Markus Hujara als Vice President (VP) Marketing & Communications verpflichtet. Der Storytelling-Experte bringt breite Erfahrung in der Weiterentwicklung und Positionierung von Marken in der Investmentindustrie mit. Er kommt von der Universal-Investment-Gruppe wo er als Head of Int. Communications tätig war. Zuvor baute er als CMO die Investment-Community CAPinside mit auf. Mit der Berenberg Bank als Head of Marketing & Innovation Wealth and Asset Management und der Commerzbank, unter anderem als Head of Sales Strategy Wealth Management blickt Markus auf weitere mehrjährige Führungsstationen in der Finanzindustrie zurück. Der gelernte Journalist hat Rhetorik, Politik und Philosophie in Tübingen und San Francisco studiert.

Greenfield One beschäftigt inzwischen 20 Mitarbeiter:innen. Um der stetig wachsende Zahl gerecht zu werden und weitere Talente zu gewinnen, übernimmt Marie Hanowski die Rolle VP People. Marie wechselt nach über zweieinhalb Jahren vom Software Provider für Enterprise Architecture LeanIX. Sie war außerdem in Führungspositionen in den Personalabteilungen von unter anderem CELLULAR und Opera tätig. Marie hat Volkswirtschaftslehre in Bonn studiert.

Greenfield One treibt damit inmitten unruhiger Märkte den Kompetenz-Ausbau voran. Jascha Samadi, Founding Partner bei Greenfield One, erklärt, warum: „Wir haben Greenfield One 2018 zu Beginn des letzten Krypto-Winter gegründet. Daher wissen wir, dass man sich antizyklisch aufstellen muss. Jetzt ist die Zeit, um in Organisation und Aufbau zu investieren, um gestärkt in den nächsten Zyklus zu gehen. Wir freuen uns sehr, dass sich gerade jetzt mit Marie und Markus zwei erfahren Experten aus etablierten Tech- und Finanzbereichen für den Krypto-Space entscheiden und diese Vision mit uns teilen.”

Bild Greenfield One Markus Hujara Bildquelle/ Fotograf Benjamin Goy

Quelle VONROEDER COMMUNICATIONS