Greven Medien spendet Weihnachtsgeschenke und erfüllt Kinderwünsche

Mehr als 100 Päckchen wurden heute dem Verein SkF Köln überreicht

Ein schwieriges, von Krisen gebeuteltes Jahr neigt sich dem Ende zu. Die wirtschaftliche und soziale Lage in Deutschland stellt eine enorme Herausforderung dar – viele Menschen leben in Armut oder existenzieller Not. Um Hilfe zu leisten und Betroffenen eine Freude zu bereiten, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Greven Medien die Adventszeit für einen guten Zweck genutzt und persönliche Träume, die von Kindern und Jugendlichen auf Wunschkarten formuliert waren, erfüllt.

Das Unternehmen spendet insgesamt mehr als 100 individuell verpackte Weihnachtsgeschenke oder Überraschungstüten, die den Kindern und Jugendlichen sowie wohnungslosen Frauen und Familien zugutekommen. Die zahlreichen Weihnachtspäckchen wurden heute Vormittag im Geschäftshaus der Greven Gruppe an den SkF Köln (Sozialdienst katholischer Frauen) überreicht.

Unter der wirtschaftlichen Situation, die von Pandemie, Inflation und Energiekrise bestimmt ist, leiden vor allem sozial benachteiligte Familien: Viele können aufgrund der drastisch gestiegenen Kosten ihren Lebensunterhalt nicht mehr selbständig bestreiten. Diesen Menschen möchte Greven Medien mit der weihnachtlichen Spendenaktion helfen und persönliche Wünsche erfüllen.

Dafür haben die Mitarbeitenden 85 Sachspenden für Kinder und Jugendliche gesammelt, darunter Mal- und Spielsachen, Bücher, Sportartikel und warme Winterkleidung. Außerdem kamen bei der Spendenaktion 21 Geschenktüten für wohnungslose Frauen und Familien zusammen, prall gefüllt mit Lebensmitteln, Körperpflegeprodukten, Mützen, Schals und Handschuhen zum Schutz vor Kälte.

„Gerade in Zeiten wie diesen ist es notwendig, regelmäßig innezuhalten und sich auf die wirklich wichtigen Themen des Lebens zu konzentrieren. Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, Menschen zu unterstützen, die Hilfe benötigen. Daher haben sich viele Kolleginnen und Kollegen selbstverständlich mit Freude an der Weihnachtsaktion beteiligt und liebevoll ausgesuchte Geschenke verpackt. Wir konnten den Wunschkärtchen der Kinder und Jugendlichen mit schönen, kreativen Ideen gerecht werden und freuen uns, die Spenden an den SkF in Köln zu übermitteln“, erklärt Kathleen Oswald, Leitung Marketing und Kommunikation von Greven Medien.

„Wir sind sehr erfreut, dass Greven Medien uns mit der Weihnachtsaktion den Rücken stärkt und bedanken uns ganz herzlich bei den Spendern. Den Empfängern wird ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, wenn sie die Gaben überreicht bekommen – das ist mehr wert als viele Worte“, sagt Anne Rossenbach, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamt und sozialpolitische Grundsatzthemen beim SkF.

Bild Geschenkübergabe im Hause Greven, v.l.n.r. Kathleen Oswald, Leitung Marketing und Kommunikation Greven Medien; Anne Rossenbach, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamt und sozialpolitische Grundsatzthemen beim SkF Weihnachtsgeschenke für Menschen in Not | Fotocredit: Greven Medien

Quelle Counterpart Group GmbH